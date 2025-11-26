Укр
Переговоры Зеленского с Трампом: в ОП назвали главные "чувствительные вопросы"

Алексей Тесля
26 ноября 2025, 18:27
Речь идет о попытке создать реалистический механизм прекращения войны, подчеркнул Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк прокомментировал работу над мирным соглашением

Главное из заявлений Подоляка:

  • Речь идет о попытке создать реалистический механизм прекращения войны
  • Без личного разговора президентов нельзя скорректировать чувствительные вопросы

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, для Киева важно разделять официальные документы и происходящее вокруг мирных переговоров.

"Есть позиция администрации США по "мирному плану", которую мы обсуждаем на нескольких площадках с американцами и европейцами", - написал он.

По словам представителя ОП, речь идет о попытке создать реалистический механизм прекращения войны: гарантии безопасности, роль союзников, последствия для России в случае повторной агрессии.

"Это сложная и хрупкая дискуссия, в которой каждое слово на вес золота", — отметил он.

Подоляк также уверен в том, что без личного разговора президентов Украины и США корректно ответить на самые чувствительные вопросы невозможно. Также понятно, что РФ пока не демонстрирует желание заканчивать войну.

"Самые чувствительные вопросы — территории, численность войска, альянсные возможности — требуют разговора на самом высоком уровне между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Президент Украины в любой момент готов быть на такой встрече", — добавил он.

Американский план окончания войны
Мирные переговоры: что говорят в Москве

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Москва не намерена открыто обсуждать возможные варианты американского мирного плана по прекращению войны в Украине. При этом он отметил, что российская сторона в целом положительно относится к инициативам США, направленным на поиск путей урегулирования конфликта. Однако Рябков подчеркнул, что ожидать каких-либо уступок от Москвы в этом вопросе не стоит.

Ранее в Белом доме сделали заявление о переговорах. Делегации смогли согласовать ключевые направления для дальнейших консультаций, но осталось "несколько деликатных, но не непреодолимых деталей".

Напомним, ранее Дональд Трамп сделал важные заявления о мирных переговорах с Украиной и РФ. Переговоры сложные и медленные, но стороны начинают видеть выгоду в договоренности, заявил президент США.

Как сообщал Главред, 23 ноября в Женеве состоялась первая встреча украинской делегации с госсекретарем США Марко Рубио и его командой относительно американского плана завершения войны.

О персоне: Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

