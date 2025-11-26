Укр
Мир "в обмен" на территории: Украина определила "красные линии" для переговоров

Юрий Берендий
26 ноября 2025, 19:11
В Офисе президента очертили "красные линии" для переговоров по потенциальному мирному соглашению для завершения войны РФ против Украины.
Украина определила "красные линии" для переговоров по мирному плану окончания войны

Украина не признает российскую оккупацию никаких территорий и не согласится на изменения в Конституцию в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Александр Бевз в интервью Радио Свобода.

"Мы озвучили, что никакие признания Украина не примет, никаких изменений в Конституцию Украина вносить не будет", - сказал он.

Он подчеркнул, что такие позиции являются "красными линиями", определенными украинским народом.

"Здесь не о чем говорить с украинской точки зрения. Посмотрим, что удастся сформулировать в результате этого переговорного процесса. Но позиция руководства государства, мне кажется, не изменилась в этом вопросе", - отметил Бевз.

Заместитель руководителя ОП отметил, что вопросы территориальной целостности остаются принципиальными и не подлежат обсуждению.

По словам Бевза, деликатные аспекты мирного плана США должны решать непосредственно президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

Как писал Главред, активизации администрация Трампа в вопросе согласования плана завершения войны России против Украины обусловлена внутренним скандалом в США и попыткой медийно отвлечь внимание от темы "пленок Эпштейна".

По словам эксперта, Трампу безразличны проблемы Украины; его беспокоит собственная ситуация в США, которая для него значительно сложнее и опаснее любых коррупционных скандалов в Украине, ведь он фигурирует в "пленках Эпштейна".

"Люди, знакомые с содержанием пленок, отмечают, что Трамп там упоминается довольно часто и в довольно пикантных ситуациях. Поэтому эта скорость с попыткой заключить мирное соглашение - это попытка перебить тему "пленок Эпштейна"", - указывает он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Дональд Трамп отметил, что главной уступкой россиян в рамках мирного плана для окончания войны будет фактическое прекращение военных действий со стороны РФ.

В Женеве состоялись переговоры делегаций Украины, США и ведущих европейских стран, где согласовали новый 19-пунктный план по прекращению войны. Впрочем, самые чувствительные политические вопросы Соединенные Штаты и Украина будут решать уже на уровне прямых встреч президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как указывает The Telegraph, по неподтвержденным данным, такая встреча может состояться на этой неделе в Вашингтоне.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что для Киева важно различать официальные документы и то, что происходит вокруг переговорного процесса.

О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

