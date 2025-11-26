Мир 'в обмен' на территории: Украина определила 'красные линии' для переговоров

О чем говорится в материале:
Украина не признает российскую оккупацию никаких территорий и не согласится на изменения в Конституцию в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Александр Бевз в интервью Радио Свобода.
"Мы озвучили, что никакие признания Украина не примет, никаких изменений в Конституцию Украина вносить не будет", - сказал он.
Он подчеркнул, что такие позиции являются "красными линиями", определенными украинским народом.
"Здесь не о чем говорить с украинской точки зрения. Посмотрим, что удастся сформулировать в результате этого переговорного процесса. Но позиция руководства государства, мне кажется, не изменилась в этом вопросе", - отметил Бевз.
Заместитель руководителя ОП отметил, что вопросы территориальной целостности остаются принципиальными и не подлежат обсуждению.
По словам Бевза, деликатные аспекты мирного плана США должны решать непосредственно президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский.
Почему появился американский мирный план - мнение эксперта
Как писал Главред, активизации администрация Трампа в вопросе согласования плана завершения войны России против Украины обусловлена внутренним скандалом в США и попыткой медийно отвлечь внимание от темы "пленок Эпштейна".
По словам эксперта, Трампу безразличны проблемы Украины; его беспокоит собственная ситуация в США, которая для него значительно сложнее и опаснее любых коррупционных скандалов в Украине, ведь он фигурирует в "пленках Эпштейна".
"Люди, знакомые с содержанием пленок, отмечают, что Трамп там упоминается довольно часто и в довольно пикантных ситуациях. Поэтому эта скорость с попыткой заключить мирное соглашение - это попытка перебить тему "пленок Эпштейна"", - указывает он.
Мирный план Трампа - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Дональд Трамп отметил, что главной уступкой россиян в рамках мирного плана для окончания войны будет фактическое прекращение военных действий со стороны РФ.
В Женеве состоялись переговоры делегаций Украины, США и ведущих европейских стран, где согласовали новый 19-пунктный план по прекращению войны. Впрочем, самые чувствительные политические вопросы Соединенные Штаты и Украина будут решать уже на уровне прямых встреч президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как указывает The Telegraph, по неподтвержденным данным, такая встреча может состояться на этой неделе в Вашингтоне.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что для Киева важно различать официальные документы и то, что происходит вокруг переговорного процесса.
О персоне: Владимир Огрызко
Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.
