В России нашли мертвым главного разработчика "Искандера" и "Тополя"

Российский инженер-конструктор Валериан Соболев умер в Волгограде.

В РФ умер создатель Искандера Валериан Соболев

Что известно:

В России умер Валериан Соболев

Он был создателем "Искандера" и "Тополя"

В России умер инженер-конструктор Валериан Соболев, который создавал ракетные вражеские ракетные комплексы. Он умер в возрасте 88 лет в Волгограде. Об этом сообщают росСМИ.

Что известно о Валериане Соболеве

Валериан Соболев родился накануне Второй мировой войны в Сталинграде (сейчас Волгоград). Тогда его семью эвакуировали, а после завершения войны они вернулись домой.

Соболев учился в Сталинградском механическом институте и получил инженерное образование. После этого он работал на оборонных предприятиях Волгограда, среди которых завод "Баррикады".

Он сперва работал инженером, а позже дошел до главного конструктора. Затем Соболев возглавил Центральное конструкторское бюро "Титан", где занимал должность генерального конструктора.

Что известно об ОТРК "Искандер" / Инфографика: Главред

Под его руководством были разработаны пусковые установки и ракетные комплексы: "Луна", "Ока", "Темп-2С", "Пионер", "Тополь", "Искандер". Он имеет более 600 зарегистрированных патентов, а часть его разработок касалась не только военной техники, но и гражданского машиностроения, инженерных систем и строительных конструкций.

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

