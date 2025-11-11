На кону солидная сумма: ЕС готовит новую схему помощи Украине - Reuters

ЕС готовится принять решение, как профинансировать потребности Украины в 2026-2027 годах.

Европейский Союз в этот четверг, 13 ноября, рассмотрит два основных варианта финансовой поддержки Украины - заем средств или использование замороженных российских активов. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, министры финансов стран-членов ЕС встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить выполнение решения лидеров блока от 23 октября. Тогда они обязались обеспечить покрытие финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах и поручили Еврокомиссии подготовить соответствующие предложения.

Два реалистичных пути

Как отметил один из чиновников ЕС, близкий к переговорам, документ с вариантами действий еще не завершен. В то же время, по его словам, "существует только два реалистичных способа предоставить 130-140 млрд евро, которые, вероятно, понадобятся Украине".

Первый вариант предусматривает использование замороженных российских активов, как это предлагала Европейская комиссия. Второй - привлечение средств путем займа на финансовом рынке правительствами ЕС, что потребует уплаты процентов.

Замороженные активы могут стать "репарационным займом"

Reuters напоминает, что большинство замороженных российских активов в Европе размещены на счетах бельгийского депозитария ценных бумаг Euroclear. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года почти все ценные бумаги достигли срока погашения, превратившись в свободные средства.

По данным агентства, схема с замороженными активами предусматривает, что ЕС заменит российские средства на счетах Euroclear бескупонными облигациями AAA, выпущенными Еврокомиссией. Полученные деньги будут поступать в Киев, а Украина будет возвращать кредит только в случае получения военных репараций от России. Такая модель фактически превращает заем в грант, а будущие репарации - в источник погашения.

Эту схему называют "репарационным займом", ведь она напрямую связана с уплатой репараций РФ. Как объясняет Reuters, единственным вкладом правительств ЕС в этом случае станет гарантирование займов, которые Еврокомиссия выдаст для Euroclear.

ЕС стал главным партнером Украины - эксперт

Политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что поддержка Украины со стороны западных партнеров остается стабильной и масштабной. По его словам, главным стратегическим союзником Украины сейчас выступает Европейский Союз, который обеспечивает не только финансовую, но и существенную военную помощь.

Эксперт подчеркнул, что Украина начала закупать американское оружие, используя для этого европейские средства.

"Украина покупает американское оружие за европейские деньги. Более того, на встрече в Вашингтоне, которая состоялась 18 августа, речь шла об очень большом объеме военных закупок - на 90-100 миллиардов долларов. Речь идет об оружии сдерживания, которое рассматривается на перспективу как одна из гарантий безопасности для Украины. Такая весомая военная и финансовая поддержка наших партнеров - это тоже козырь, который не позволяет России выиграть эту войну", - отметил Фесенко.

По мнению политолога, координация усилий ЕС и США в сфере вооружений создает для Украины дополнительные гарантии безопасности и демонстрирует, что Запад продолжает стратегически инвестировать в ее обороноспособность.

Замороженные российские активы - новости по теме

Как писал Главред ранее, руководство Европейской комиссии и правительства Бельгии планирует провести в пятницу, 7 ноября, срочную встречу, чтобы выйти из тупика по использованию замороженных активов РФ для финансирования репарационного кредита Украине на сумму 140 миллиардов евро.

Кроме того, США выступали против плана ЕС по расширению использования замороженных российских активов для поддержки Украины "Группой семи" (G7). Причиной своей неготовности назвали риски для стабильности рынка.

Напомним, что в Бельгии отказались передавать Украине замороженные активы РФ. По словам главы МИД Прево, такой шаг может поставить под угрозу репутацию Бельгии как международного финансового центра, а также создать опасный прецедент для всего Европейского Союза.

