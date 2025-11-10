Укр
Читать на украинском
Сенат США одобрил финансирование правительства: когда закончится шатдаун

Виталий Кирсанов
10 ноября 2025, 08:15
Теперь проект закона должна принять Палата представителей США.
Сенат США одобрил финансирование правительства
Кратко:

  • "За" проголосовали 60 человек
  • Для прекращения шатдауна предстоит еще ряд шагов

Сенат США принял законопроект о финансировании правительства, который должен отменить самый длительный шатдаун в истории. Но для реализации плана необходим еще один шаг. Об этом сообщает CNN.

Как пишет издание, сенаторам удалось преодолеть тупик, который привел страну к самому длительному шатдауну в истории.

видео дня

"За" проголосовали 60 человек, что является минимальным порогом для принятия решения.

Это произошло после того, как 8 сенаторов-демократов согласились на сделку, которая включает в себя голосование по вопросу продления субсидий на здравоохранение, и гарантии того, что федеральные служащие, уволенные во время приостановки работы правительства - будут возвращены на работу.

Среди этих сенаторов: Кэтрин Кортес, Дик Дурбин, Джон Феттерман, Тим Кейн, Мэгги Хассан, Джеки Розен, Джин Шахин и независимый сенатор Ангус Кинг.

Однако для прекращения шатдауна предстоит еще ряд шагов. Теперь проект закона должна принять Палата представителей США, и лишь после этого документ попадет на подпись у президенту США Дональду Трампу.

Тем временем руководство Демократической партии в Палате представителей уже предупредило, что голосование ожидается в конце этой недели. Законодатели получат уведомление за 36 часов до начала голосования, поскольку члены Палаты представителей сталкиваются с задержками и отменами рейсов из-за приостановки работы правительства.

Что такое шатдаун в США

Шатдаун в Соединенных Штатах Америки - это история, когда правительство частично прекращает свою работу из-за того, что Конгресс не смог вовремя утвердить федеральный бюджет или временное финансирование.

Это приводит к тому, что государственные учреждения остаются без средств: многие федеральные служащие либо уходят в неоплачиваемый отпуск, либо продолжают работать, но без зарплаты, пока финансирование не будет восстановлено. Однако, критически важные службы, такие как вооруженные силы, правоохранительные органы, пограничный контроль и авиадиспетчеры, продолжают функционировать.

Как правило, шатдаун является следствием политических разногласий между Конгрессом и Белым домом по расходам. Чем дольше длится блокировка, тем более серьезные экономические и социальные проблемы возникают, включая задержки социальных выплат, нарушение работы государственных органов и общие риски для экономики страны.

Как часто происходит шатдаун в США

Шатдаун - не уникальное явление для США: с конца 1970-х годов их было более 20. Самый длительный шатдаун длился более 35 дней зимой 2018-2019 годов, во время президентства Дональда Трампа, и был вызван спором о выделении денег на пограничную безопасность. Последний такой случай официально начался 1 октября (в полночь по Вашингтону).

Как работает поставка американского оружия Украине странами НАТО - мнение эксперта

Как писал Главред, политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко подчеркнул, что администрация Трампа, прежде всего руководствуясь экономическими интересами, выбрала удобный для себя формат поддержки.

По его словам, Украина покупает американское оружие за европейские средства. Кроме того, на встрече в Вашингтоне 18 августа обсуждался значительный объем военных закупок - около 90-100 миллиардов долларов. Речь идет о вооружении сдерживания, которое рассматривается как одна из долгосрочных гарантий безопасности Украины. Такая масштабная военная и финансовая поддержка партнеров также служит важным фактором, затрудняющим России возможность выиграть войну.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Соединенные Штаты приостановили продажу американского оружия для Украины и союзникам по НАТО из-за шатдаута. Об этом сообщило американское издание Axios со ссылкой на анонимные источники в Госдепе США. Из-за приостановки работы правительства США задержался экспорт американского оружия на сумму более 5 миллиардов долларов, предназначенного для поддержки союзников по НАТО и Украины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk.

В то же время Швеция рассматривает вариант финансовой поддержки Украины для заключения сделки на поставку до 150 истребителей собственного производства JAS-39 Gripen, пишет Reuters со ссылкой на министра обороны Пола Йонсона.

Больше важных новостей:

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

15:52

Как сказать по-украински "строить глазки": точный перевод знают единицыВидео

