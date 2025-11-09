США остановили поставки американского оружия для Украины - какая причина

США приостановили экспорт оружия для союзников по НАТО, что повлияло на поставки вооружения, в частности для Украины, на сумму более 5 миллиардов долларов.

США остановили поставки американского оружия для Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, US Army

О чем говорится в материале Axios:

США приостановили экспорт оружия на 5 миллиардов долларов для союзников из-за шатдауна

Заморозка помощи может повлиять на поставки американского оружия странами НАТО для Украины

Соединенные Штаты приостановили продажу американского оружия для Украины союзникам по НАТО из-за шатдаута. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на анонимные источники в Госдепе США.

По данным Госдепартамента, обнародованным Axios, из-за приостановки работы правительства США задержался экспорт американского оружия на сумму более 5 миллиардов долларов, предназначенного для поддержки союзников по НАТО и Украины.

"Это на самом деле наносит ущерб как нашим союзникам и партнерам, так и американской промышленности, которая поставляет многие из этих критически важных средств за границу", - сказал Axios высокопоставленный чиновник Государственного департамента.

Чиновник отметил, что это повлияло на поставки ракет AMRAAM, боевых систем Aegis и HIMARS для таких стран, как Дания, Хорватия и Польша.

Хотя конечный пункт назначения оружия не всегда определен, вооружение, проданное союзникам по НАТО, часто впоследствии поставляется в Украину. Среди задержанных транзакций есть как прямые продажи от правительства США союзникам, так и лицензирование частных американских оборонных компаний на экспорт вооружения. Обычно такие сделки проходят быстро и без осложнений.

Многие сотрудники Госдепартамента, ответственные за информирование комитета Конгресса и обеспечение завершения процесса продажи оружия, были отправлены в отпуск, что значительно замедлило работу. По словам высокопоставленного чиновника, в прошлом месяце Бюро политико-военных вопросов Госдепартамента работало лишь примерно на четверть штатной численности, что повлияло на поддержку продаж вооружений.

Представитель Госдепартамента Томми Пиготт отметил, что Демократы задерживают поставки критически важного оружия союзникам по НАТО, что вредит американской промышленной базе и ставит под угрозу безопасность США и их партнеров.

"Китай и Россия не останавливаются, их усилия по подрыву США, наших партнеров и союзников становятся легче, тогда как наша промышленная база страдает, а потребности наших союзников остаются неудовлетворенными", - заявил Axios председатель Сенатского комитета по международным отношениям Джеймс Риш (республиканец от штата Айдахо).

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Как работает поставка американского оружия Украине странами НАТО - мнение эксперта

Как писал Главред, политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко подчеркнул, что администрация Трампа, прежде всего руководствуясь экономическими интересами, выбрала удобный для себя формат поддержки.

По его словам, Украина покупает американское оружие за европейские средства. Кроме того, на встрече в Вашингтоне 18 августа обсуждался значительный объем военных закупок - около 90-100 миллиардов долларов. Речь идет о вооружении сдерживания, которое рассматривается как одна из долгосрочных гарантий безопасности Украины. Такая масштабная военная и финансовая поддержка партнеров также служит важным фактором, затрудняющим России возможность выиграть войну.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk.

В то же время Швеция рассматривает вариант финансовой поддержки Украины для заключения сделки на поставку до 150 истребителей собственного производства JAS-39 Gripen, пишет Reuters со ссылкой на министра обороны Пола Йонсона.

Кроме того, правительство Германии планирует в 2026 году увеличить объем финансовой помощи Украине еще примерно на три миллиарда евро сверх уже предусмотренных 8,5 миллиарда.

Об источнике: Axios Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

