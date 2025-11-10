'Лазейка' в санкциях: стало известно, какая страна импортирует миллионы тонн российской нефти

"Лазейка" в правительственных санкциях позволяет импортировать нефтепродукты российского происхождения, если они были переработаны в третьей стране.

https://glavred.info/world/lazeyka-v-sankciyah-stalo-izvestno-kakaya-strana-importiruet-milliony-tonn-rossiyskoy-nefti-10713959.html Ссылка скопирована

Австралия импортировала более 3 миллионов тонн нефтепродуктов российского происхождения / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Коротко о главном:

Австралия прекратила закупки нефти из РФ с началом полномасштабной войны

Из-за пробели в санкциях австралийские компании закупили более 3 миллиардов российской нефти

Австралия, которая прекратила прямые закупки топлива из России после начала полномасштабной войны против Украины, с 2023 года импортировала более 3 миллионов тонн нефтепродуктов российского происхождения.

Миллионы тонн российской нефти проходят через порт Джуронг в Сингапуре, частично принадлежащий австралийскому инвестиционному банку Macquarie. Порт стал одним из ключевых узлов для переработки и реэкспорта топлива из России. Об этом со ссылкой на данные Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) пишет The Guardian.

видео дня

По словам эксперта CREA Вайбхава Рагунандана, санкции Австралии позволяют покупать нефтепродукты через третьи страны, формально не нарушая запрет, но фактически поддерживая российскую нефтяную отрасль и налоговые поступления Кремля.

"Это существенная лазейка. Австралийские компании, которые, хоть и придерживаются закона, несомненно, нарушают его этичность", - подчеркнул Рагунандан.

Аналитик добавил, что это не только позволяет продолжать поток российской нефти, но и позволяет австралийским компаниям зарабатывать на этом.

Согласно правительственным данным, с января 2023 года Австралия закупила почти четверть импорта очищенной нефти из Сингапура, который сам импортировал более 22 млн тонн российского топлива. Основным узлом в этой цепочке поставок является Универсальный терминал порта Джуронг в Сингапуре, который частично принадлежит инвестиционному фонду австралийского банка Macquarie.

По данным аналитиков, около трети российских нефтепродуктов, поступивших в Сингапур, прошли именно через этот терминал. В Macquarie Bank сообщили, что терминал работает в соответствии с сингапурскими и международными нормами, однако представитель банка не предоставил гарантий, что терминал не продавал нефть российского происхождения в Австралию.

Екатерина Аргиру, председатель Австралийской федерации украинских организаций, призвала банк пересмотреть свои инвестиции и раскрыть информацию о том, способствовал ли терминал обработке российской нефти.

"Австралия не может поддерживать Украину, если ее банки помогают финансировать военную экономику России. Каждая проданная капля российской нефти - это помощь в разрушении украинских домов и жизней", - подчеркнула она.

Отказ крупных стран от российской нефти - мнение эксперта

Аналитик и эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус рассказал Главреду, почему отказ Индии а не Китая стал бы действительно серьезным ударом по позициям России на рынке.

"Думаю, сейчас все дипломатические усилия сосредоточатся именно на этом направлении: с одной стороны, усилят давление на санкции на компании, работающие с Россией, чтобы запугать индийский бизнес; с другой - будут вести агитационную работу среди арабских стран, чтобы они увеличили добычу. Это должно убедить Индию, что отказ от российской нефти будет для нее безопасным", - пояснил он.

Гардус отметил, что Индия крайне зависима от ископаемого топлива и двигателей внутреннего сгорания. Это огромная страна с самым большим населением в мире, но там слабо развит общественный транспорт. Железные дороги есть, но большая их часть работает на дизельном топливе, а электрифицирована лишь небольшая часть.

Санкции против РФ - последние новости

Как сообщал Главред ранее, США готовят новый этап ужесточения санкций против России. Об этом сообщал министр финансов Скотт Бессент во время разговора с журналистами.

Впоследствии, президент США Дональд Трамп объявил о новых жестких санкциях против России. Ограничения коснулись нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Цель мер - заставить российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров и завершить войну в Украине.

Кроме того, как сообщает Reuters, администрация президента США Дональда Трампа готовит дополнительные ограничения в отношении России. Новый пакет санкций может затронуть другие ключевые секторы российской экономики.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред