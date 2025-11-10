'Лазейка' в санкциях: стало известно, какая страна импортирует миллионы тонн российской нефти

Коротко о главном:
- Австралия прекратила закупки нефти из РФ с началом полномасштабной войны
- Из-за пробели в санкциях австралийские компании закупили более 3 миллиардов российской нефти
Австралия, которая прекратила прямые закупки топлива из России после начала полномасштабной войны против Украины, с 2023 года импортировала более 3 миллионов тонн нефтепродуктов российского происхождения.
Миллионы тонн российской нефти проходят через порт Джуронг в Сингапуре, частично принадлежащий австралийскому инвестиционному банку Macquarie. Порт стал одним из ключевых узлов для переработки и реэкспорта топлива из России. Об этом со ссылкой на данные Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) пишет The Guardian.
По словам эксперта CREA Вайбхава Рагунандана, санкции Австралии позволяют покупать нефтепродукты через третьи страны, формально не нарушая запрет, но фактически поддерживая российскую нефтяную отрасль и налоговые поступления Кремля.
"Это существенная лазейка. Австралийские компании, которые, хоть и придерживаются закона, несомненно, нарушают его этичность", - подчеркнул Рагунандан.
Аналитик добавил, что это не только позволяет продолжать поток российской нефти, но и позволяет австралийским компаниям зарабатывать на этом.
Согласно правительственным данным, с января 2023 года Австралия закупила почти четверть импорта очищенной нефти из Сингапура, который сам импортировал более 22 млн тонн российского топлива. Основным узлом в этой цепочке поставок является Универсальный терминал порта Джуронг в Сингапуре, который частично принадлежит инвестиционному фонду австралийского банка Macquarie.
По данным аналитиков, около трети российских нефтепродуктов, поступивших в Сингапур, прошли именно через этот терминал. В Macquarie Bank сообщили, что терминал работает в соответствии с сингапурскими и международными нормами, однако представитель банка не предоставил гарантий, что терминал не продавал нефть российского происхождения в Австралию.
Екатерина Аргиру, председатель Австралийской федерации украинских организаций, призвала банк пересмотреть свои инвестиции и раскрыть информацию о том, способствовал ли терминал обработке российской нефти.
"Австралия не может поддерживать Украину, если ее банки помогают финансировать военную экономику России. Каждая проданная капля российской нефти - это помощь в разрушении украинских домов и жизней", - подчеркнула она.
Отказ крупных стран от российской нефти - мнение эксперта
Аналитик и эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус рассказал Главреду, почему отказ Индии а не Китая стал бы действительно серьезным ударом по позициям России на рынке.
"Думаю, сейчас все дипломатические усилия сосредоточатся именно на этом направлении: с одной стороны, усилят давление на санкции на компании, работающие с Россией, чтобы запугать индийский бизнес; с другой - будут вести агитационную работу среди арабских стран, чтобы они увеличили добычу. Это должно убедить Индию, что отказ от российской нефти будет для нее безопасным", - пояснил он.
Гардус отметил, что Индия крайне зависима от ископаемого топлива и двигателей внутреннего сгорания. Это огромная страна с самым большим населением в мире, но там слабо развит общественный транспорт. Железные дороги есть, но большая их часть работает на дизельном топливе, а электрифицирована лишь небольшая часть.
Санкции против РФ - последние новости
Как сообщал Главред ранее, США готовят новый этап ужесточения санкций против России. Об этом сообщал министр финансов Скотт Бессент во время разговора с журналистами.
Впоследствии, президент США Дональд Трамп объявил о новых жестких санкциях против России. Ограничения коснулись нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Цель мер - заставить российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров и завершить войну в Украине.
Кроме того, как сообщает Reuters, администрация президента США Дональда Трампа готовит дополнительные ограничения в отношении России. Новый пакет санкций может затронуть другие ключевые секторы российской экономики.
