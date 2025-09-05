Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В Европе отказались передавать Украине замороженные активы России

Сергей Кущ
5 сентября 2025, 22:52
61
Дипломат предупредил, что подобные меры способны подорвать доверие к евро.
В Европе отказались передавать Украине замороженные активы России
В Европе отказались передавать Украине замороженные активы России / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • В Бельгии отказались передавать Украине замороженные активы РФ
  • В чем причина

Бельгия не будет конфисковывать доходы с замороженных активов России и направлять их на помощь Украине.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Максим Прево в интервью Euronews.

видео дня

"Откровенно говоря… конфискация этих российских суверенных активов действительно не является вариантом для Бельгии", — подчеркнул глава МИД.

По словам Прево, такой шаг может поставить под угрозу репутацию Бельгии как международного финансового центра, а также создать опасный прецедент для всего Европейского Союза.

Министр отметил, что конфискация могла бы стать "очень плохим сигналом" для других стран, которые хранят свои суверенные активы в Брюсселе или в других городах Европы.

Кроме того, дипломат предупредил, что подобные меры способны подорвать доверие к евро. Он также отверг идею создания отдельного инвестиционного фонда, куда могли бы быть переведены активы.

Таким образом, Бельгия продолжает придерживаться осторожной позиции в вопросе обращения с российскими замороженными активами, несмотря на обсуждения этого вопроса на уровне ЕС.

Санкции против России
Санкции против России / Инфографика: Главред

Замороженные российские активы - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия выразила готовность разрешить использование замороженных в Европе активов на сумму более 300 миллиардов долларов для восстановления Украины после войны, но настаивает, чтобы часть этих средств была направлена на оккупированные ею территории. Об этом сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп демонстрирует уверенность в своих переговорных возможностях по завершению войны в Украине. В то же время ЕС имеет свой весомый инструмент влияния - замороженные российские активы на сумму 200 миллиардов евро, которые могут существенно изменить ход переговоров и усилить давление на Москву. Об этом пишет Politico.

Некоторые страны ЕС вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен выступают против передачи Украине замороженных активов России. Как отмечает Politico, Европа может пойти на арест этих средств, чтобы обеспечить себе место в переговорах между США и РФ. Среди стран, которые выступают против передачи активов Киеву, называют Францию, Германию, Италию и Испанию, а также самого президента Еврокомиссии.

РФ пытается вернуть свои активы объемом 300 млрд долларов, которые были заморожены на Западе после начала полномасштабного вторжения. Об этом рассказал на брифинге президент Украины Владимир Зеленский.

Вам может быть интересно:

Замороженные активы РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину западные страны заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. Часть прибыли от этих средств уже направляется на помощь Украине.

В конце июля ЕС передал Украине первый транш из доходов активов РФ. Урсула фон дер Ляйен отметила, что эти деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины.

В конце октбяря стало известно, что Великобритания выделит Украине почти 3 миллиарда долларов, используя замороженные российские активы. Кредит от Британии предназначен для бюджетной поддержки военных расходов Украины. Он направлен на то, чтобы страна инвестировала деньги в ключевое оборудование для поддержания своих усилий в войне, развязанной Россией. Речь идет о противовоздушной обороне, артиллерии и "более широкой поддержке оборудования".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

санкции Бельгия
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

23:14Мир
Мощные магнитные бури атакуют страну: названы опасные даты

Мощные магнитные бури атакуют страну: названы опасные даты

23:02Синоптик
В Европе отказались передавать Украине замороженные активы России

В Европе отказались передавать Украине замороженные активы России

22:52Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в Украине

Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в Украине

Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

"На этот раз еще безжалостнее": бывшая жена Комарова рассказала о расставании

"На этот раз еще безжалостнее": бывшая жена Комарова рассказала о расставании

Гороскоп на завтра 6 сентября: Весам - море комплиментов, Рыбам - затруднительное положение

Гороскоп на завтра 6 сентября: Весам - море комплиментов, Рыбам - затруднительное положение

Последние новости

23:24

Короля Чарльза застукали в онкологической клинике: что происходит

23:14

США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

23:02

Мощные магнитные бури атакуют страну: названы опасные даты

22:53

Отеки на лице и под глазами: как их убрать

22:52

В Европе отказались передавать Украине замороженные активы России

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – ХилюкРоссияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк
21:58

"Нам все равно": Венгрия внезапно пошла против Путина из-за Украины

21:55

Трамп может снять ограничения на экспорт дронов, необходимые для Украины - Reuters

21:50

Сожжет российскую ПВО: украинские военные получат новейший дрон

21:46

Разрушительная сила: землетрясение магнитудой 9.2 и его последствия

Реклама
21:37

Встреча Зеленского и Путина в Москве: МИД резко отреагировал

21:35

Днепр: река, хранящая тысячелетние секреты Украины

20:55

Дуэйн Джонсон шокировал фанатов похудением на 30 кг: как сейчас выглядит актер

20:54

Перелом или растяжение: почему заживление связок дольше костей

20:45

Что делают с пленными украинцами: бывший узник Путина раскрыл всю правду

20:22

Доминирование руки: почему одна рука сильнее

20:09

Вкусная закуска, которая разлетится со стола: невероятно простой рецепт сырных палочекВидео

20:03

Переосмысление украинской истории: почему украинская история это путь героев, а не жертв

19:38

В Букингемском дворце траур: умерла герцогиня Кентская

19:35

Дожди, грозы и туман возвращаются: синоптики предупреждают о непогоде

19:10

Почему Путин согласился на встречу с Зеленским в Москве?мнение

Реклама
19:10

8 тысяч за коммуналку уже через пару лет: как могут измениться тарифы ЖКХмнение

18:58

"Безосновательно блокируют": украинцы лишился всего в Приватбанке

18:38

Украина-Франция: где и когда смотреть первый матч Украины в отборе на ЧМ-2026

18:17

Украинцы могут получать большие выплаты: кому начислят повышенные пенсии

18:09

"С поддержкой в адрес Украины": рассекречена позиция Кристины Орбакайте

17:45

Скрывались в оккупации три года: разведчики эвакуировали четырех бойцов ВСУ

17:43

Еда с червями, холод и раздевание: чувствительный рассказ журналиста о плене

17:39

Колхозники: в РФ высмеяли путинистку Королеву с Тарзаном

16:53

Россияне в первые дни оккупации просили у нас носки, а потом крали еду - Хилюк

16:51

Зеленский и Фицо встретились в Ужгороде: первые подробностиВидео

16:49

Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

16:49

Встреча Зеленского с Путиным: в МИД назвали, где может пройти саммит

16:14

Крутят людьми, как хотят: кто является лучшими манипуляторами по дате рождения

15:56

Мощные удары ВСУ: взорван Рязанский НПЗ, ЗРК С-400 и склады БпЛА россиян

15:55

От новых не отличить: как полностью убрать желтые пятна на кроссовках

15:49

Одна привычка увеличивает расход топлива: от чего нужно отказаться водителямВидео

15:43

Время перерождаться: ТОП-3 знака зодиака, которых ждут судьбоносные изменения

15:24

Неофициальная жена Путина Кабаева поехала в Китай, чтобы взять свое

15:23

Почему 6 сентября нельзя покидать дом неубранным: какой церковный праздник

15:06

Новый сезон "Уэнсдей": о чем будет 3 часть популярного сериала

Реклама
14:51

Тысячи солдат иностранного контингента в Украине: важное заявление Зеленского

14:49

Почему кот не идет, когда вы его зовете: неожиданный ответ "усатого игнора"

14:35

Куда поставить орхидею в квартире: флорист назвала популярную ошибку

14:30

Задержка реальности: Зеленский ответил на слова Путина о вступлении Украины в ЕС

14:16

Грозит тюрьма: звезду "Интернов" подловили с наркотиками

14:11

Как стать счастливым: психологи назвали ТОП-7 действий, чтобы поднять уровень жизни

13:57

Аренда подскочила более чем на 50%: где в Украине сдают самые дорогие квартиры

13:51

Известковый налет в ванной испарится за секунды с помощью неожиданного средстваВидео

13:49

Была операция: СолоХа показала лицо сына и рассказала о сложных родах

13:36

"Цена пустится во все тяжкие": банкир назвал курс доллара и евро с 8 сентября

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять