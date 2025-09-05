Дипломат предупредил, что подобные меры способны подорвать доверие к евро.

В Европе отказались передавать Украине замороженные активы России / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В Бельгии отказались передавать Украине замороженные активы РФ

Бельгия не будет конфисковывать доходы с замороженных активов России и направлять их на помощь Украине.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Максим Прево в интервью Euronews.

"Откровенно говоря… конфискация этих российских суверенных активов действительно не является вариантом для Бельгии", — подчеркнул глава МИД.

По словам Прево, такой шаг может поставить под угрозу репутацию Бельгии как международного финансового центра, а также создать опасный прецедент для всего Европейского Союза.

Министр отметил, что конфискация могла бы стать "очень плохим сигналом" для других стран, которые хранят свои суверенные активы в Брюсселе или в других городах Европы.

Кроме того, дипломат предупредил, что подобные меры способны подорвать доверие к евро. Он также отверг идею создания отдельного инвестиционного фонда, куда могли бы быть переведены активы.

Таким образом, Бельгия продолжает придерживаться осторожной позиции в вопросе обращения с российскими замороженными активами, несмотря на обсуждения этого вопроса на уровне ЕС.

Санкции против России / Инфографика: Главред

Замороженные российские активы - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия выразила готовность разрешить использование замороженных в Европе активов на сумму более 300 миллиардов долларов для восстановления Украины после войны, но настаивает, чтобы часть этих средств была направлена на оккупированные ею территории. Об этом сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп демонстрирует уверенность в своих переговорных возможностях по завершению войны в Украине. В то же время ЕС имеет свой весомый инструмент влияния - замороженные российские активы на сумму 200 миллиардов евро, которые могут существенно изменить ход переговоров и усилить давление на Москву. Об этом пишет Politico.

Некоторые страны ЕС вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен выступают против передачи Украине замороженных активов России. Как отмечает Politico, Европа может пойти на арест этих средств, чтобы обеспечить себе место в переговорах между США и РФ. Среди стран, которые выступают против передачи активов Киеву, называют Францию, Германию, Италию и Испанию, а также самого президента Еврокомиссии.

РФ пытается вернуть свои активы объемом 300 млрд долларов, которые были заморожены на Западе после начала полномасштабного вторжения. Об этом рассказал на брифинге президент Украины Владимир Зеленский.

Замороженные активы РФ С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину западные страны заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. Часть прибыли от этих средств уже направляется на помощь Украине. В конце июля ЕС передал Украине первый транш из доходов активов РФ. Урсула фон дер Ляйен отметила, что эти деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины. В конце октбяря стало известно, что Великобритания выделит Украине почти 3 миллиарда долларов, используя замороженные российские активы. Кредит от Британии предназначен для бюджетной поддержки военных расходов Украины. Он направлен на то, чтобы страна инвестировала деньги в ключевое оборудование для поддержания своих усилий в войне, развязанной Россией. Речь идет о противовоздушной обороне, артиллерии и "более широкой поддержке оборудования".

