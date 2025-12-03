В США раскрыли последствия переговоров в Москве - какой следующий шаг готовит Украина

Глава украинской делегации провел новые переговоры со спецпредставителем Трампа Уиткоффом и узнал детали переговоров в Москве, отметил Сибига.

Чем закончились переговоры в Москве - в США положительно оценили результаты встречи / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, kremlin.ru

О чем сказал Сибига:

Глава украинской делегации провел новые переговоры с Уиткоффом

В США пригласили Украину в США на новый раунд переговоров по плану мира

Американская делегация положительно оценила переговоры в Москве

Вашингтон положительно оценил разговор с Владимиром Путиным и пригласил украинскую делегацию посетить США в ближайшее время. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига после встречи министров иностранных дел НАТО в штаб-квартире Альянса, передает УНИАН.

"Был контакт руководителя украинской делегации (Умерова, - ред.) с господином Виткоффом, поскольку это телефонический контакт, из соображений безопасности, трудно представить, чтобы обсуждались детали этой встречи. Это процесс чувствительный", - сказал Сибига. видео дня

/ Фото: скриншот

Министр отметил, что сейчас продолжаются консультации руководителя украинской делегации с представителями Великобритании, Германии и Франции, чтобы согласовать дальнейшие шаги и оценить имеющийся прогресс. По его словам, определенные результаты уже достигнуты после встреч в Женеве и Майами, и они стали важным шагом в мирном процессе.

"Мы сейчас отталкиваемся от документа из 20 пунктов, который был наработан в Женеве. Тоже вам хочу подтвердить, что американская делегация слышала украинскую делегацию и документ дальше развивается", - указал он.

Сибига также отметил, что некоторые чувствительные вопросы оставлены для рассмотрения лидерами государств. Представители США сообщили, что, по их мнению, переговоры в Москве дали положительный импульс мирным усилиям и поэтому они пригласили украинскую делегацию продолжить обсуждение в Соединенных Штатах в ближайшее время.

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что на заседании Совета "Украина - НАТО" министры иностранных дел стран Альянса провели содержательную дискуссию. По его словам, участники сосредоточились на конкретных шагах, которые нужно осуществить немедленно. Все государства-члены четко осознают критичность ситуации и необходимость оперативных действий для стабилизации фронта, усиления позиций Украины на переговорах и подтверждения поддержки ее подходов. Он подчеркнул, что союзники разделяют принципиальную позицию Киева.

"Никаких компромиссов с украинским суверенитетом, никаких компромиссов с уставом ООН, то есть все подходы в мирном процессе должны базироваться на этом и никакого изменения границы через силу. Я услышал поддержку всех участников, которые присутствовали за столом, и за это мы очень благодарны", - резюмировал глава украинского МИД.

Американский план окончания войны (начальная версия) / Инфографика: Главред

Что может заставить Путина закончить войну - мнение эксперта

Как писал Главред, бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник запаса и военный аналитик Владислав Селезнев отметил, что Путин заявляет об отсутствии каких-либо компромиссов, пока Москва не достигнет целей так называемой СВО. А это уже выходит далеко за пределы полного захвата Донецкой и Луганской областей.

По его словам, Кремль говорит об "устранении причин" войны, имея в виду денацификацию и демилитаризацию Украины, фактически - демонтаж украинской государственности, который они считают следствием событий после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса в 2014 году.

Селезнев добавил, что российский диктатор до сих пор стремится к полному подчинению всей Украины, поэтому надеяться, что его устроит только контроль над Донбассом, - бесполезно.

"Наиболее радикальные пропагандисты говорят даже о полном контроле над всей левобережной Украиной или даже Киевом. Итак, война будет продолжаться и в дальнейшем. Я думаю, что она будет продолжаться, пока Путин имеет ресурсы для ее продолжения", - подытожил эксперт.

Напомним, как ранее сообщал Главред, секретарь СНБО Рустем Умеров проинформировал Владимира Зеленского о подготовке к сегодняшним переговорам в Брюсселе с советниками по нацбезопасности стран ЕС.

Политолог Андрей Золотарев отмечает, что США не пойдут на юридическое признание Крыма или других захваченных Россией территорий ради мирного соглашения, ведь это ослабило бы их статус глобального лидера и выглядело бы как уступка Путину.

Между тем в Москве осознали, что попытки запугать команду Трампа не дают результата. По словам эксперта по международной безопасности Тараса Жовтенко, нынешняя риторика Кремля в отношении США является частью более крупной стратегии, в рамках которой Россия делает акцент на выгодах и возможных преференциях для Вашингтона и лично для Дональда Трампа.

Другие новости:

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

