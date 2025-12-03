В первые дни зимы цена безумно снизилась: в Украине подешевел базовый продукт

Что сообщили аналитики:
- Лук на украинском рынке продолжает дешеветь на украинском рынке
- Фермеры предлагают в продажу лук менее чем за 10 гривен
- Сегодня лук в Украине дешевле более чем на 65% по сравнению с 2024 годом
Из-за заметного ослабления спроса в Украине продолжают постепенно снижаться цены на один из базовых овощей - лук. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
По состоянию на сегодня, 3 декабря, предложение лука на рынке остается избыточным. Поэтому фермеры предлагают овощ к продаже в диапазоне 3-8 гривен за килограмм.
Как изменились цены на лук в Украине
По сравнению с концом предыдущей недели, лук в Украине начали продавать на 22% дешевле. Эксперты говорят, что причиной такого снижения цен является увеличение предложения на рынке продукции среднего и низкого качества.
"Из-за затяжных дождей в период уборочных работ качество урожая существенно пострадало, вследствие чего продукция оказалась непригодной для длительного хранения. Пытаясь как можно быстрее реализовать такой лук, от фермеров сейчас неоднократно поступают сообщения о снижении отпускных цен", - говорится в сообщении.
В то же время лук высокого качества сейчас редко поступает в продажу, потому что фермеры предпочитают держать его в хранилищах, ожидая более высоких цен. Из-за такой ситуации сегодня лук реализуют в среднем 68% дешевле, чем в начале декабря 2024 года.
Как изменились цены на другие овощи в Украине
Главред писал, что по данным аналитиков, с начала недели в Украине продолжает дешеветь белокочанная капуста. Сейчас ее уже продают по 7-10 гривен за килограмм.
Дешевле, чем неделей ранее, на украинском рынке продают и другие овощи. Например стоимость моркови и свеклы составляет 8-10 и 8-9 гривен за килограмм соответственно.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в преддверии Рождества и Нового года украинцам стоит готовиться к традиционному росту цен на продукты питания. По оценке члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, во второй декаде декабря стоимость основных товаров для праздничного стола может вырасти на 7-10%.
Ранее сообщалось, что цены на молочные продукты в Украине в ближайшее время начнут снижаться. Прежде всего снижение стоимости коснется сметаны, сливок, творога, масла и полутвердого сыра.
Накануне стало известно, что в супермаркетах цены на один из самых любимых сезонных фруктов украинцев резко упали. Речь идет о мандаринах, некоторые сорта которых за последние два месяца подешевели более чем на 50%.
