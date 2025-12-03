В первые дни зимы цена безумно снизилась: в Украине подешевел базовый продукт

Тенденция по падению цен на базовый для украинцев овощ пока не меняется.

https://glavred.info/ukraine/v-pervye-dni-zimy-cena-bezumno-snizilas-v-ukraine-podeshevel-bazovyy-produkt-10720982.html Ссылка скопирована

Как в Украине переписали цены на лук / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сообщили аналитики:

Лук на украинском рынке продолжает дешеветь на украинском рынке

Фермеры предлагают в продажу лук менее чем за 10 гривен

Сегодня лук в Украине дешевле более чем на 65% по сравнению с 2024 годом

Из-за заметного ослабления спроса в Украине продолжают постепенно снижаться цены на один из базовых овощей - лук. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По состоянию на сегодня, 3 декабря, предложение лука на рынке остается избыточным. Поэтому фермеры предлагают овощ к продаже в диапазоне 3-8 гривен за килограмм.

видео дня

Как изменились цены на лук в Украине

По сравнению с концом предыдущей недели, лук в Украине начали продавать на 22% дешевле. Эксперты говорят, что причиной такого снижения цен является увеличение предложения на рынке продукции среднего и низкого качества.

"Из-за затяжных дождей в период уборочных работ качество урожая существенно пострадало, вследствие чего продукция оказалась непригодной для длительного хранения. Пытаясь как можно быстрее реализовать такой лук, от фермеров сейчас неоднократно поступают сообщения о снижении отпускных цен", - говорится в сообщении.

В то же время лук высокого качества сейчас редко поступает в продажу, потому что фермеры предпочитают держать его в хранилищах, ожидая более высоких цен. Из-за такой ситуации сегодня лук реализуют в среднем 68% дешевле, чем в начале декабря 2024 года.

Как изменились цены на другие овощи в Украине

Главред писал, что по данным аналитиков, с начала недели в Украине продолжает дешеветь белокочанная капуста. Сейчас ее уже продают по 7-10 гривен за килограмм.

Дешевле, чем неделей ранее, на украинском рынке продают и другие овощи. Например стоимость моркови и свеклы составляет 8-10 и 8-9 гривен за килограмм соответственно.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в преддверии Рождества и Нового года украинцам стоит готовиться к традиционному росту цен на продукты питания. По оценке члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, во второй декаде декабря стоимость основных товаров для праздничного стола может вырасти на 7-10%.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Ранее сообщалось, что цены на молочные продукты в Украине в ближайшее время начнут снижаться. Прежде всего снижение стоимости коснется сметаны, сливок, творога, масла и полутвердого сыра.

Накануне стало известно, что в супермаркетах цены на один из самых любимых сезонных фруктов украинцев резко упали. Речь идет о мандаринах, некоторые сорта которых за последние два месяца подешевели более чем на 50%.

Другие новости:

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред