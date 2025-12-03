Доллар резко подешевел, евро взлетел: свежий курс валют на 4 декабря

Нацбанк "придавил" доллар, но позволил подорожать евро и злотому.

Курс валют на 4 декабря / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

На четверг, 4 декабря, Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара. В то же время евро и злотый подорожали. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Доллар США оценивается в 42,20 грн, что на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Такой курс свидетельствует об укреплении украинской валюты относительно американской.

В то же время по отношению к евро гривня немного ослабила свои позиции. Официальный курс евро на 4 декабря составляет 49,23 грн, что на 5 копеек меньше, чем в предыдущий день.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 гривня торговалась на уровне 42,13-42,16 грн за доллар США и 49,16-49,18 грн за евро.

Курс злотого на 4 декабря

Курс польского злотого на 4 декабря вырос. НБУ установил его на уровне 11,64 грн/злотый, что означает подорожание почти на 3 копейки.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Какой курс валюты будет в декабре - прогноз эксперта

По состоянию на 1 ноября резервы НБУ достигли рекордных 49,5 млрд долларов благодаря привлеченным иностранным займам. По оценке эксперта Александра Хмелевского, это позволит удерживать стабильный курс гривни в декабре 2025 года и даже в первой половине 2026 года.

В то же время значительной проблемой является рост дефицита внешней торговли, ведь за 10 месяцев 2025 года он достиг 34,6 млрд долларов против 29 млрд в 2024 году. Для покрытия дефицита НБУ увеличивает объемы валютных интервенций. Существенное сокращение дефицита возможно только при условии значительной девальвации гривни, которая может произойти в середине или в конце 2026 года.

Сейчас о девальвации говорить рано, поэтому в декабре ожидается стабильная ситуация на рынке. По прогнозу Хмелевского, гривня будет колебаться в пределах 42-43 грн за доллар.

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины снизил официальные курсы доллара и евро на 3 декабря. Европейская валюта подешевела на 13 копеек.

Также эксперт Диляра Мустафаева прогнозирует, что в 2026-2027 годах курс доллара в Украине будет оставаться управляемым и может вырасти до 48 грн за доллар. Среднегодовой курс в проекте госбюджета на 2026 год - 45,7 грн/долл.

Кроме этого, вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов прогнозирует, что до конца 2025 года валютный рынок Украины будет оставаться зависимым от внешних факторов. По его прогнозу, доллар будет колебаться в пределах 42-43,5 грн, а евро - 49-51,5 грн.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

