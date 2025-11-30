Цены вырастут уже в декабре: украинцам назвали причины подорожания продуктов

Дополнительные расходы на топливо и обслуживание генераторов закладываются в отпускные цены.

Названы сроки подорожания

Важное из заявлений Свиноуса:

Усиливаются риски снижения рентабельности молочного скотоводства

Использование генераторов увеличивает себестоимость продукции

По словам ведущего научного сотрудника отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Ивана Свиноуса, основными факторами ценовой турбулентности молочной продукции выступают энергетическая нестабильность, перебои с электроснабжением, ограниченность экспортных каналов, слабая покупательная способность населения и недостаточный уровень государственной поддержки.

Комплексное влияние указанных факторов формирует разбалансированность рынка, оказывает давление на производителей и усиливает риски снижения рентабельности молочного скотоводства, рассказал он в комментарии Главреду.

Эксперт отмечает, что в декабре 2025 года произойдет незначительное снижение закупочных цен на молоко-сырье, поступающее на перерабатывающие предприятия:

экстрасорт (без НДС) подешевеет до 16,85 грн/кг (-0,2 грн);

высший сорт - до 16,60 грн/кг (-0,3 грн);

первый сорт - до 16,40 грн/кг (-0,1 грн).

Но из-за постоянных перебоев с электроснабжением перерабатывающие предприятия вынуждены использовать дизельные генераторы, что существенно увеличивает себестоимость переработки и реализации готовой молочной продукции, говорит он.

"Дополнительные расходы на топливо и обслуживание генераторов закладываются в отпускные цены, в результате чего в декабре 2025 года розничные цены на основные виды молочных продуктов демонстрируют прирост. Пастеризованное молоко 2,5 % стоит около 46 грн/л (+2 грн), сметана 20 % - 140 грн/кг (+10 грн), масло сливочное жирностью 72,5 % - 380 грн/кг (+15 грн)... Таким образом формируется парадоксальная ситуация, когда дешевеет сырье, но дорожает готовая продукция", - пояснил добавил Свиноус.

Причины подорожание: мнение эксперта

О персоне: Иван Свиноус Иван Свиноус - ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

