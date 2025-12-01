Укр
Овощи и фрукты становятся доступнее: на сколько упала цена за неделю

Мария Николишин
1 декабря 2025, 12:00
За последнюю неделю стоимость многих базовых продуктов упала.
Что стало дешевле за неделю / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В Украине изменилась стоимость овощей и фруктов
  • В частности, подешевели некоторые овощи борщевого набора
  • Также упала цена на яблоки

За последнюю неделю в Украине переписали цены на продукты. В частности, дешевле стали некоторые овощи и фрукты. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Так, отмечается, что в Украине продолжает дешеветь белокочанная капуста. Сейчас ее уже продают по 7-10 гривен за килограмм.

Дешевле, чем неделей ранее, продаются морковь, свекла и лук. Стоимость этих овощей составляет 8-10 грн/кг, 8-9 грн/кг и 7-9 грн/кг соответственно.

Стоимость килограмма кабачка и баклажана также снизилась. Сейчас кабачок продают по 50-60 грн/кг, хотя ранее цены колебались в пределах 65-75 грн/кг. А баклажан отдают за 80-90 грн/кг вместо 85-95 грн/кг.

Цены на фрукты

Аналитики добавляют, что во фруктовом сегменте снова начали дешеветь яблоки. Цены упали с 20-45 грн/кг до 20-35 грн/кг.

Кроме того, рост предложения мандарина привело к снижению цен, которые сейчас установлены на уровне 55-85 грн/кг вместо 60-120 грн/кг.

Также дешевле, чем на предыдущей неделе, продавались киви (95-285 грн/кг) и хурма (60-75 грн/кг).

Цены на овощи в декабре

Главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало заявила, что в зимний период ожидается сезонное ежемесячное постепенное подорожание овощей - до 10 %, плодов - до 15 % против нынешних цен.

По ее словам, это произойдет из-за дополнительных расходов на их хранение.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в преддверии Рождества и Нового года украинцам стоит готовиться к традиционному росту цен на продукты питания. Во второй декаде декабря стоимость основных товаров для праздничного стола может вырасти на 7-10%.

Также известно, что в течение текущего года в продуктовых супермаркетах розничные цены на основные виды мяса - говядина, свинина и курятина - выросли от 16,2% до 74,3%.

В то же время, сливочное масло в Украине может подешеветь. Уже к Новому году падение цен может достичь 30 - 35%.

EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

