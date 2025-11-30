Ежемесячно дополнительно 870 грн: кто из украинских пенсионеров получит доплату

Части украинских пенсионерок предусмотрена дополнительная выплата.

Некоторые пенсионеры в Украине получат дополнительно 870 грн

Главное:

Украинские пенсионеры могут получили около 870 грн доплаты к пенсии

Надбавка предусмотрена для матерей, которые воспитали 5 и более детей

Возможен досрочный выход на пенсию

В декабре 2025 года часть украинских пенсионерок сможет получить дополнительную доплату. Ее размер - примерно 870 гривен. Об этом говорится в действующем Законе "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Доплата предусмотрена прежде всего для многодетных матерей, которые родили или усыновили пятерых и более детей и воспитали их как минимум до шестилетнего возраста. Кроме того, закон позволяет таким женщинам выйти на пенсию досрочно, при условии, что они соответствуют критериям по возрасту и трудовому стажу.

Сумма надбавки составляет 37% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, который на 2025 год установлен на уровне 2361 гривны. Таким образом, каждая пенсионерка, которая соответствует критериям закона, получит дополнительно около 870 гривен.

Как получить выплату

Чтобы получить доплату, необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд Украины. Также нужно предоставить стандартный пакет документов: паспорт гражданина, идентификационный код, свидетельства о рождении детей, подтверждение страхового стажа и соответствующее заявление на получение надбавки.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Пенсии в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине пенсионеры и лица с инвалидностью могут получать пенсию по возрасту или по инвалидности, но одновременно только один вид выплат. Пенсия по возрасту предоставляется от 60 лет и зависит от стажа, средняя в 2025 году - 6436 грн. Пенсия по инвалидности зависит от группы.

Также в 2025 году украинцы с 35 годами страхового стажа могут рассчитывать на пенсию, которая зависит от их среднего заработка. Например, при минимальной зарплате 8 000 грн пенсия составит 2 800 грн, а при среднем заработке 23 460 грн - 8 211 грн.

Кроме этого, стандартный пенсионный возраст сейчас 60 лет, но отдельные категории граждан могут оформить досрочную пенсию с 55 лет. Это касается, в частности, работников агросектора и текстильной промышленности с длительным стажем, а также женщин, которые воспитали пятерых и более детей.

Об источнике: Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

