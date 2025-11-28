Скоро в Украине подорожают основные виды мяса: на сколько вырастет цена

Коротко:
- В течение года цены на основные виды мяса выросли от 16,2% до 74,3%
- Это произошло из-за сокращения предложения и роста спроса
- Перед новогодними праздниками говядина, свинина и курятина снова подорожают
Традиционный ощутимый рост цен на основные виды мяса - говядину, свинину и курятину - начнется перед новогодними праздниками. Об этом заявила ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Наталья Копытец в комментарии Главреду.
По ее словам, подорожание любого вида мяса автоматически приводит к повышению цен на другие виды.
Так, в течение текущего года в продуктовых супермаркетах розничные цены на основные виды мяса - говядина, свинина и курятина - выросли от 16,2% до 74,3%.
"Кроме этого, подорожание основных видов мяса происходит в результате сокращения их предложения и роста спроса. В частности, сокращение предложения говядины и свинины и их подорожание способствуют увеличению спроса на курятину, а следовательно, и цены на нее также растут", - говорится в сообщении.
Эксперт также назвала факторы, которые обусловливают подорожание говядины и свинины.
"Вызванное вооруженной агрессией РФ против Украины сокращение поголовья крупного рогатого скота и свиней, вспышки африканской чумы свиней и экономические трудности - рост расходов на корма, энергоносители и логистику - обусловливают подорожание говядины и свинины. Наряду с этим, рост производственных затрат - цен на корма, топливо и энергоресурсы - стимулирует производителей курятины также повышать цены", - добавила она.
Копытец отмечает, что традиционно ощутимый рост цен на основные виды мяса - говядину, свинину и курятину - наблюдается перед пасхальными и новогодними праздниками.
"Перед Рождеством и Новым годом на основные виды мяса - говядину, свинину, курятину - возможно повышение розничных цен до 9%", - подытожила научный сотрудник.
Что может подешеветь до Нового года
В Ассоциации производителей молока заявляли, что сливочное масло в Украине может подешеветь. Уже к Новому году падение цен может достичь 30 - 35%.
Эксперты считают, что такая тендеция сохранится до первой половины 2026 года.
В то же время, основной причиной удешевления молочных продуктов является снижение стоимости продукции на европейском рынке.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, на Ровенщине в этом сезоне зафиксировали самые низкие за последние четыре года цены на овощи. Особенно подешевел традиционный борщевой набор - лук, морковь, картофель, свекла и капуста.
В то же время, цены на тепличные огурцы в Украине снова выросли. Сейчас на украинском рынке ощущается дефицит предложения качественных огурцов. Именно этот факт и вызвал дальнейший рост цен в данном сегменте.
Кроме того, в ноябре текущего года на украинском рынке цены на картофель снизились примерно на 14%. Сейчас этот овощ стоит примерно 16-18 гривен за килограмм.
Об источнике: Институт аграрной экономики
Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" - это научно-исследовательское учреждение, которое занимается исследованиями в области экономики сельского хозяйства, агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.
Подчиняется Национальной академии аграрных наук Украины (НААН).
