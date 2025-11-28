Укр
Скоро в Украине подорожают основные виды мяса: на сколько вырастет цена

Мария Николишин
28 ноября 2025, 21:47
1394
Эксперт говорит, что есть несколько факторов, которые обуславливают подорожание.
Цены на мясо в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В течение года цены на основные виды мяса выросли от 16,2% до 74,3%
  • Это произошло из-за сокращения предложения и роста спроса
  • Перед новогодними праздниками говядина, свинина и курятина снова подорожают

Традиционный ощутимый рост цен на основные виды мяса - говядину, свинину и курятину - начнется перед новогодними праздниками. Об этом заявила ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Наталья Копытец в комментарии Главреду.

По ее словам, подорожание любого вида мяса автоматически приводит к повышению цен на другие виды.

Так, в течение текущего года в продуктовых супермаркетах розничные цены на основные виды мяса - говядина, свинина и курятина - выросли от 16,2% до 74,3%.

"Кроме этого, подорожание основных видов мяса происходит в результате сокращения их предложения и роста спроса. В частности, сокращение предложения говядины и свинины и их подорожание способствуют увеличению спроса на курятину, а следовательно, и цены на нее также растут", - говорится в сообщении.

Эксперт также назвала факторы, которые обусловливают подорожание говядины и свинины.

"Вызванное вооруженной агрессией РФ против Украины сокращение поголовья крупного рогатого скота и свиней, вспышки африканской чумы свиней и экономические трудности - рост расходов на корма, энергоносители и логистику - обусловливают подорожание говядины и свинины. Наряду с этим, рост производственных затрат - цен на корма, топливо и энергоресурсы - стимулирует производителей курятины также повышать цены", - добавила она.

Копытец отмечает, что традиционно ощутимый рост цен на основные виды мяса - говядину, свинину и курятину - наблюдается перед пасхальными и новогодними праздниками.

"Перед Рождеством и Новым годом на основные виды мяса - говядину, свинину, курятину - возможно повышение розничных цен до 9%", - подытожила научный сотрудник.

Что может подешеветь до Нового года

В Ассоциации производителей молока заявляли, что сливочное масло в Украине может подешеветь. Уже к Новому году падение цен может достичь 30 - 35%.

Эксперты считают, что такая тендеция сохранится до первой половины 2026 года.

В то же время, основной причиной удешевления молочных продуктов является снижение стоимости продукции на европейском рынке.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, на Ровенщине в этом сезоне зафиксировали самые низкие за последние четыре года цены на овощи. Особенно подешевел традиционный борщевой набор - лук, морковь, картофель, свекла и капуста.

В то же время, цены на тепличные огурцы в Украине снова выросли. Сейчас на украинском рынке ощущается дефицит предложения качественных огурцов. Именно этот факт и вызвал дальнейший рост цен в данном сегменте.

Кроме того, в ноябре текущего года на украинском рынке цены на картофель снизились примерно на 14%. Сейчас этот овощ стоит примерно 16-18 гривен за килограмм.

Об источнике: Институт аграрной экономики

Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" - это научно-исследовательское учреждение, которое занимается исследованиями в области экономики сельского хозяйства, агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.
Подчиняется Национальной академии аграрных наук Украины (НААН).

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
Для Украины средства блокируют: в ЕС начинают подозревать одну страну в обмане

13:11

Офис и дедлайны: как выбрать сумку, которая выдержит этот ритм новости компании

13:00

"Отец на Покровском направлении": 21-летний певец возвращается в Украину

