Евро и доллар резко взлетел: новый курс валют на 1 декабря

Ангелина Подвысоцкая
28 ноября 2025, 19:08
НБУ опубликовал официальный курс валют на понедельник, 1 декабря.
Курс валют на 1 декабря / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 1 декабря
  • На сколько подорожал курс евро
  • Каким будет курс злотого 1 декабря

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара и евро на 1 декабря 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На вторник, 25 ноября, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 42,26 грн/долл., что на 7 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна значительно ослабила свои позиции относительно американской валюты.

видео дня
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро значительно вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 48,89 грн/евро, что на 2 копейки больше, чем 28 ноября. Относительно евро гривна ослабила свои позиции.

Курс злотого на 1 декабря

28 ноября НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,54 грн/злот. 1 декабря курс немного изменился - 11,53. Таким образом гривна подорожала на 1 копейку.

Курс валют - последние новости

Ранее Главред публиковал свежий прогноз финансовых аналитиков. Регулятор смягчает давление на курс, создавая условия для более спокойной торговли. В то же время продолжается сезонный спрос со стороны крупных плательщиков, который растет постепенно. Это позволяет рынку оставаться контролируемым, без чрезмерной нагрузки.

Также экономист рассказал, что будет с курсом доллара и евро в ноябре. Андрей Новак убежден, что Национальный банк Украины имеет все необходимые инструменты для удержания валютного рынка в равновесии. По его словам, ключевую роль в этом играет внешняя финансовая поддержка, которую Украина получает от международных партнеров.

В то же время в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

10:27

Китайский гороскоп на завтра 29 ноября: Быкам - стресс, Змеям - ссоры

