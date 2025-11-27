Доллар ушел в крутое пике, евро стремительно дешевеет: курс валют на 28 ноября

НБУ резко снизил курс основных валют в конце недели.

На пятницу, 28 ноября, Национальный банк Украины снизил курсы основных валют. Доллар, евро и злотый синхронно подешевели по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Американский доллар на 28 ноября снизился на 11 копеек. Его официальный курс составит 42,19 грн/доллар.

Евро также продемонстрировало падение. В пятницу курс европейской валюты составит 48,87 грн/евро, что на 7 копеек меньше по сравнению с показателем за 27 ноября.

На межбанке по состоянию на 16:00 гривня торговалась на уровне 42,20/42,23 грн за доллар и 48,91/48,93 грн за евро.

Курс злотого на 28 ноября

Курс польского злотого также уменьшился. НБУ установил его на уровне 11,55 грн/злотый, что означает удешевление почти на 2 копейки.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс доллара в 2026-2027 годах - прогноз эксперта

Руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева прогнозирует, что валютный рынок Украины в 2026-2027 годах будет оставаться управляемым. По базовому сценарию доллар может вырасти до 48 грн.

Эксперт отмечает, что несмотря на сохранение военных рисков экономика демонстрирует постепенную стабилизацию. В проекте госбюджета на 2026 год заложен среднегодовой курс на уровне 45,7 грн/долл.

По ее словам, если макроэкономические предположения реализуются, курс не превысит отметку в 48 грн, однако дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации на фронте и стабильности международной финансовой поддержки.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, в четверг, 27 ноября, НБУ зафиксировал незначительное удешевление доллара и злотого, тогда как евро почти не изменилось. Доллар снизился более чем на 10 копеек.

Также вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов заявил, что до конца 2025 года валютный рынок Украины будет оставаться под влиянием внешних факторов, однако активная политика НБУ может сдержать резкие колебания курса. По его прогнозу, доллар удержится в пределах 42-43,5 грн, а евро - 49-51,5 грн.

Как сообщал Главред, отключения света подталкивают украинцев покупать наличную валюту, тогда как "черная пятница" и подготовка к праздникам временно усиливают спрос на гривню. По оценке директора департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тараса Лесового, в течение 24-30 ноября доллар на межбанке будет колебаться в пределах 41,8-42,2 грн, а на наличном рынке - 41,8-42 грн.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

