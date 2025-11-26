Укр
Доллар резко подешевел, а евро замерло: появился новый курс валют на 27 ноября

Руслана Заклинская
26 ноября 2025, 16:30
Нацбанк снизил курсы основных валют в Украине.
Курс валют на 27 ноября / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

На четверг, 27 ноября, НБУ обнародовал обновленный официальный курс валют. Американский доллар и польский злотый продемонстрировали незначительное удешевление, тогда как курс евро фактически остался без изменений. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара на 27 ноября снизился более чем на 10 копеек. Официальный показатель составляет 42,2987 грн/доллар, тогда как днем ранее - 42,4015 грн.

Курс евро остался практически неизменным. В четверг он составит 48,9481 грн/евро, что лишь на 0,02 копейки меньше показателя 26 ноября.

На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:00 котировки гривны к доллару составляли 42,30/42,33 грн/долл., а к евро - 48,84/48,86 грн/евро.

На наличном рынке доллар также продемонстрировал снижение - он ослаб на 9 копеек. Средний курс продажи в обменниках составляет 42,56 грн.

Курс злотого на 27 ноября

Польский злотый также продемонстрировал снижение. НБУ установил его на уровне 11,5681 грн/злотый, что означает удешевление более чем на 2 копейки.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс доллара в 2026-2027 годах - прогноз эксперта

Руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева прогнозирует, что валютный рынок Украины в 2026-2027 годах будет оставаться под контролем. По базовому сценарию доллар может подняться до 48 грн.

Она отметила, что несмотря на военные риски экономика демонстрирует постепенную стабилизацию. В проекте бюджета на 2026 год заложен среднегодовой курс 45,7 грн/долл.

По ее словам, если предположения оправдаются, курс не превысит 48 грн, однако динамика будет зависеть от хода войны и стабильности международной поддержки.

Курс валют - новости Украины

Вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов отметил, что украинский валютный рынок до конца 2025 года будет находиться под давлением внешних факторов, но активные действия НБУ способны удержать курс от резких скачков. Эксперт прогнозирует доллар в пределах 42-43,5 грн, евро - 49-51,5 грн до конца 2025 года.

Также отключения стимулируют украинцев активнее покупать наличную валюту, тогда как "черная пятница" и подготовка к праздникам временно повышают спрос на гривню. По оценке директора департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тараса Лесового, с 24 по 30 ноября доллар на межбанке будет колебаться в пределах 41,8-42,2 грн, а на наличном рынке - 41,8-42 грн.

Как сообщал Главред, по мнению экономиста Юрия Гринченко, в ближайшие месяцы резких скачков доллара не будет. Нацбанк удерживает курс в пределах, где его рост происходит медленнее инфляции, что поддерживает спрос и деловую активность.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Поощрение России к агрессии: почему США хотят уйти из руководства силами НАТО в ЕСмнение

