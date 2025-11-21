Укр
Удар по РФ: раскрыт сценарий подрыва возможности Кремля продолжать войну

Алексей Тесля
21 ноября 2025, 19:24
36
Если бы цена на нефть максимально просела, для Украины это было бы хорошо, говорит Тарас Загородний.
Нефть
Раскрыт "нефтяной" рычаг давления на РФ / Коллаж: Главред, фото: Главред

Важное из заявлений Загороднего:

  • Есть признаки того, что России не хватает денег на войну
  • Необходимо серьезное давление на нефтяной сектор РФ

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил о том, что российский диктатор Владимир Путин будет воевать, пока остается у власти.

"Однако признаки того, что России не хватает денег на войну, уже есть. Например, многие оборонные предприятия в РФ не набирают, а сокращают персонал. Сокращение госзаказа началось еще месяца три-четыре назад", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Впрочем, как говорит эксперт, деньги для продолжения войны российская власть все равно найдет.

"Мы должны исходить из этого и рассматривать это как базовый сценарий. Поэтому нам нужно не ждать, когда у России закончатся деньги на войну, а бить по энергетической и нефтяной инфраструктуре, что, в принципе, мы сейчас и делаем", - считает он.

Вместе с тем он считает, что серьезное давление на нефтяной сектор РФ может сократить возможности Кремля продолжать войну.

"Если бы цена на нефть максимально просела, для нас это было бы хорошо, но просядет ли – это большой вопрос. Впрочем, даже цена на нефть на ее нынешнем уровне уже невыгодна для России, потому что себестоимость ее нефти составляет приблизительно 40 долларов. То есть россияне и так уже работают на грани рентабельности, что видно по финансовым показателям нефтяных компаний", - сказал аналитик.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
/ Главред

По его мнению, нынешняя цена на нефть и так слишком низка для России. Он напомнил о том, что Советский Союз в свое время развалился, потому что попросту обанкротился, а цена на нефть тогда была приблизительно 8 долларов, а если учесть индекс инфляции, то те 8 долларов – это приблизительно нынешние 30 долларов.

"Нам следует понимать, что эти процессы идут и без нас. Мы же должны концентрироваться на том, чтобы Россия вообще не имела возможности экспортировать нефть ни по 60, ни по 70 долларов, ни по другой цене. Мы должны работать над тем, чтобы в России были блэкауты, и у нее просто не было возможности качать нефть, а также регулярно бить по НПЗ и делать много чего другого", - добавил Загородний.

Смотрите видео - интервью с Тарасом Загородним:

Давление на нефтяной сектор РФ: мнение эксперта

Существует распространённое мнение, что уход китайских компаний от закупок российской нефти способен серьёзно ударить по позициям страны-агрессора на мировом рынке. Однако аналитик Максим Гардус отмечает, что такое представление не вполне соответствует реальности. По его словам, ключевым фактором в данном вопросе является вовсе не Китай, а Индия, на которую сейчас следует обращать основное внимание.

Ранее сообщалось о том, что Китай может пойти на уступки Трампу по российской нефти. Стратегия Си Цзиньпина - разъединение США и ЕС.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Индия возобновила закупки российской нефти, несмотря на санкции США. компания Indian Oil Corp приобрела около 3,5 млн баррелей сорта ESPO по цене, близкой к котировкам нефти Dubai, с поставкой в декабре в порт на востоке Индии.

Напомним, Главред писал, что после того как Соединенные Штаты ввели санкции против российских нефтяных корпораций "Лукойл" и "Роснефть", потоки "черного золота" из России на крупные нефтеперерабатывающие заводы Индии упадут практически до нуля.

О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

