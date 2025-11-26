Страховой стаж под угрозой: названо главное условие для трудовых книжек

Электронный формат служит удобством, а не обязательным условием для трудовых книжек.

Украинцам рассказали о важности трудовой книжки / коллаж Главред, фото УНИАН

Вы узнаете:

Периоды работы до 1 января 2004 года учитываются по прежним правилам

Электронный формат служит удобством, а не обязательным условием

Граждане сохранят свой страховой стаж, даже если не успеют перевести традиционную бумажную трудовую книжку в электронный формат.

Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам труда Харьковской области.

Законодательство уточняет, что периоды работы до 1 января 2004 года учитываются по прежним правилам, и основным подтверждающим документом остаётся именно бумажная трудовая книжка.

Даже после того, как весь учет перейдёт в электронную форму, сотрудники смогут подтверждать свой стаж с помощью привычной бумажной книжки.

Электронный формат служит удобством, а не обязательным условием для сохранения всех лет трудового опыта.

Эксперты о переходе на электронные трудовые

В Украине стартует массовый переход на электронные трудовые книжки. В течение пяти лет граждане смогут перенести данные из бумажных записей в цифровую систему, чтобы сохранить всю информацию, необходимую для расчёта пенсии.

Срок подачи сведений установлен до 10 июня 2026 года. Пропуск этой даты может привести к тому, что отдельные периоды трудового стажа не будут учтены, что способно снизить размер будущей пенсии или задержать её выплату.

