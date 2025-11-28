Украинцы получат по два миллиона помощи: премьер озвучила окончательные условия

Государство выделяет средства для того, чтобы отдельные категории украинцев могли приобрести жилье.

Как украинцам подать заявку на получение ваучера на покупку жилья

Что сообщила Свириденко:

Через месяц в Украине начнется первый этап новой госпрограммы

Некоторым украинцам со статусом ВПЛ выделят два миллиона на приобретение жилья

Купить жилье украинцы смогут в течение пяти лет

С 1 декабря текущего года в Украине стартует первый этап новой государственной программы жилищной помощи для внутренне перемещенных лиц, чьи дома остались на временно оккупированных территориях.

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, жилищный ваучер номиналом 2 миллиона гривен смогут получить ВПЛ, которые имеют статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

Подробный перечень украинцев, которые могут претендовать на помощь

Чиновница отметила, что в перечне лиц, которые могут подать заявку через "Дію" внутренне перемещенные лица, которые:

имеют статус УБД или лица с инвалидностью вследствие войны (с 2014 года);

имеют подтвержденное предыдущее место жительства на ВОТ;

имеют актуальную справку ВПЛ с адресом фактического проживания на подконтрольной Украине территории;

не владеют сами и их семья другим жильем на подконтрольных территориях (за исключением непогашенной ипотеки или жилья в зоне боевых действий);

не получали жилищной поддержки в других программах и не имеют действующих заявлений в єВідновлення.

Сколько времени будет действовать ваучер

Ваучер на жилье украинцы смогут потратить в течение пяти лет с момента получения. Еще пять лет будет действовать запрет на отчуждение после того, как граждане используют ваучер и приобретут жилье.

Какое жилье украинцы смогут купить за выделенные средства

Главред писал, что по словам министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, эти средства можно будет потратить на покупку нового жилья или использовать его как первый взнос по ипотеке.

Сейчас Украина имеет 180 миллионов долларов от международных партнеров, которые будут потрачены на первые выплаты. На первом этапе их смогут получить 3700 семей. Также формируются дополнительные финансовые инструменты, которые позволят увеличить количество сертификатов.

Выплаты украинцам - последние новости

Напомним, Главред писал, что правительство приняло постановление, которое повышает ежемесячные доплаты для нетрудоспособных членов семей Героев Небесной Сотни. С 1 декабря 2025 года ежемесячная доплата к пенсии в случае потери кормильца составит 12 971 гривен.

Ранее сообщалось, что программа "Национальный кэшбек" действует до мая 2026 года, но из-за отсутствия бюджетных средств украинцам могут прекратить выплаты уже с 1 января.

Накануне стало известно, что украинцы подали около 10 миллионов заявок на получение "Зимней поддержки". Первые выплаты поступят на карточки уже на этой неделе.

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

