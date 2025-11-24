Правительство сворачивает Национальный кэшбэкт: когда прекратят начислять деньги

Если бюджетных средств не хватит, то кэшбек не будут начислять уже с 1 января 2026 года, а кэшбек за грудет не перечислят.

https://glavred.info/ukraine/nacionalnyy-keshbek-svorachivayut-kogda-prekratyat-nachislyat-dengi-10718369.html Ссылка скопирована

Национальный кэшбэк / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Национальный кэшбек действует до мая 2026 года

Выплаты могут прекратить уже с 1 января 2026 года, если в бюджете не будет средств

Кэшбек за декабрь перечислят только при наличии финансирования

Программа "Национальный кэшбек" действует до мая 2026 года, но из-за отсутствия бюджетных средств украинцам могут прекратить выплаты уже с 1 января.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины №1510.

видео дня

Согласно постановлению, перечисление начисленного кэшбека за декабрь 2025 года будет осуществляться в феврале 2026 года при наличии бюджетных средств.

Если же средств не хватит, то кэшбек не будут начислять уже с 1 января следующего года, а кэшбек за декабрь получателям не пересчитают.

"В случае отсутствия бюджетных средств начисление кэшбека получателям прекращается начиная с 1 января, а перечисление получателю начисленного кэшбека за декабрь 2025 года не осуществляется", - говорится в постановлении.

Также отмечается, что начисление кэшбэка получателям следующего года прекращается с 1 мая.

Национальный кэшбэк - последние новости

Как писал Главред, с 22 ноября в программе "Национальный кэшбек" изменен перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги. Эти изменения вызваны необходимостью синхронизировать работу Национального кэшбэка с инициативой "Зимняя поддержка". Обе инициативы подстроили свои категории расходов для лучшей совместимости.

Напомним, в декабре в Украине стартует программа "Зимней поддержки", которая предусматривает выплаты от 1 000 до 6 500 гривен для граждан на различные нужды. По 1 000 грн помощи могут получить все граждане Украины, совершеннолетние и несовершеннолетние. Помощь в размере 6500 гривен могут получить уязвимые группы населения.

Кроме этого, Владимир Зеленский поручил наработать программу бесплатных путешествий по железнодорожным путям Украины для всех граждан страны. В частности, каждый сможет проехать 3 тысячи километров. Главред рассказывал, когда запустят программу "УЗ-3000" и как она будет работать.

Читайте также:

Об источнике: Кабинет Министров Украины Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред