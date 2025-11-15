Украинским беженцам в Польше прекращают оказание помощи - все подробности

Президент Польши подписал закон о помощи украинцам в последний раз.

Ключевые тезисы Навроцкого:

В Польше в последний раз подписали закон о помощи украинцам

В дальнейшем специальная поддержка не будет продолжаться

Первичные выплаты более 800 злотых для безработных украинцев были признаны неприемлемыми

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о помощи украинским беженцам в последний раз. В дальнейшем государство не планирует продолжать ее. Об этом пишет польское издание Kresy.

Во время митинга по случаю 100 дней президентства, который состоялся в городе Минск-Мазовецкий, Навроцкий объяснил, что подписал вторую версию закона, чтобы избежать хаоса. Президент подчеркнул, что больше не будет этого делать.

"Я не хочу быть президентом хаоса, поэтому подписал вторую версию закона о помощи украинцам, но сделал это в последний раз", - сказал Навроцкий.

По его словам, в Польше необходимо упорядочить систему помощи беженцам, чтобы она была прозрачной и понятной, а украинцы получали поддержку так же, как и представители других национальных меньшинств.

Навроцкий также пояснил, что первоначальная версия закона предусматривала предоставление специальной помощи, в частности выплат в размере более 800 злотых украинцам, которые не работают в Польше. Президент считает такое положение неприемлемым.

"Считаю, что украинское меньшинство в Польше уже в третий год после начала войны должно получать поддержку с должной ответственностью, но так же, как и все другие национальные меньшинства в Польше", - заявил он.

Как сообщал Главред, после начальной волны поддержки Украины в 2022 году в Польше наблюдается рост случаев дискриминации и ненависти в отношении украинцев. По данным опроса CBOS, готовность принимать беженцев снизилась с 94% в 2022 году до 48% в 2025-м, а половина поляков считает государственную помощь украинцам слишком щедрой. В то же время украинские мигранты значительно помогают польской экономике.

Также сенат Польши принял закон о пребывании иностранцев и помощи украинцам. Документ поддержали 57 сенаторов, 32 - против, изменений в него не вносили. Закон продлевает легальное пребывание украинцев до 4 марта 2026 года

Кроме этого, 16 сентября в Варшаве полиция задержала 21-летнего украинцаи 17-летнюю белоруску из-за полета дрона над правительственными зданиями. По версии правоохранителей, они могли не знать о запрете и запускали дрон для съемки видео над Лазенковым парком.

О персоне: Кароль Навроцкий Кароль Тадеуш Навроцкий (польск. Karol Tadeusz Nawrocki; род. 3 марта 1983) - новоизбранный президент Польши, польский историк, общественный и политический деятель и деятель местного самоуправления. С 2021 года возглавляет Институт национальной памяти. Он считает себя "гражданским кандидатом", который положит конец "польско-польской войне". Заявил, что готов поддержать "любое польское правительство, которое требует эксгумации польских жертв на Волыни", а вопрос истории и социальной ответственности называет своими "разграничительными линиями". Осуждает попытки преуменьшить последствия Волынской трагедии для улучшения польско-украинских отношений. Навроцкий выступает против членства Украины в НАТО или Евросоюзе, пока страна не признает ответственности за геноцид поляков на Волыни. Некоторые СМИ характеризуют его позицию как антиукраинскую. Поддерживает завершение российско-украинской войны мирным соглашением, но утверждает, что вопрос территориальных уступок должно решать европейское сообщество, а также сама Украина. Также решительно выступает против России, утверждая, что она "является империалистической по своей основе, независимо от того, это белый террор, красный террор или современный террор", сообщает Википедия.

