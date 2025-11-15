Укр
Украинским беженцам в Польше прекращают оказание помощи - все подробности

Руслана Заклинская
15 ноября 2025, 13:04
Президент Польши подписал закон о помощи украинцам в последний раз.
Помощь украинцам в Польше / Коллаж: Главред

Ключевые тезисы Навроцкого:

  • В Польше в последний раз подписали закон о помощи украинцам
  • В дальнейшем специальная поддержка не будет продолжаться
  • Первичные выплаты более 800 злотых для безработных украинцев были признаны неприемлемыми

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о помощи украинским беженцам в последний раз. В дальнейшем государство не планирует продолжать ее. Об этом пишет польское издание Kresy.

Во время митинга по случаю 100 дней президентства, который состоялся в городе Минск-Мазовецкий, Навроцкий объяснил, что подписал вторую версию закона, чтобы избежать хаоса. Президент подчеркнул, что больше не будет этого делать.

"Я не хочу быть президентом хаоса, поэтому подписал вторую версию закона о помощи украинцам, но сделал это в последний раз", - сказал Навроцкий.

По его словам, в Польше необходимо упорядочить систему помощи беженцам, чтобы она была прозрачной и понятной, а украинцы получали поддержку так же, как и представители других национальных меньшинств.

Навроцкий также пояснил, что первоначальная версия закона предусматривала предоставление специальной помощи, в частности выплат в размере более 800 злотых украинцам, которые не работают в Польше. Президент считает такое положение неприемлемым.

"Считаю, что украинское меньшинство в Польше уже в третий год после начала войны должно получать поддержку с должной ответственностью, но так же, как и все другие национальные меньшинства в Польше", - заявил он.

Как сообщал Главред, после начальной волны поддержки Украины в 2022 году в Польше наблюдается рост случаев дискриминации и ненависти в отношении украинцев. По данным опроса CBOS, готовность принимать беженцев снизилась с 94% в 2022 году до 48% в 2025-м, а половина поляков считает государственную помощь украинцам слишком щедрой. В то же время украинские мигранты значительно помогают польской экономике.

Также сенат Польши принял закон о пребывании иностранцев и помощи украинцам. Документ поддержали 57 сенаторов, 32 - против, изменений в него не вносили. Закон продлевает легальное пребывание украинцев до 4 марта 2026 года

Кроме этого, 16 сентября в Варшаве полиция задержала 21-летнего украинцаи 17-летнюю белоруску из-за полета дрона над правительственными зданиями. По версии правоохранителей, они могли не знать о запрете и запускали дрон для съемки видео над Лазенковым парком.

О персоне: Кароль Навроцкий

Кароль Тадеуш Навроцкий (польск. Karol Tadeusz Nawrocki; род. 3 марта 1983) - новоизбранный президент Польши, польский историк, общественный и политический деятель и деятель местного самоуправления. С 2021 года возглавляет Институт национальной памяти.

Он считает себя "гражданским кандидатом", который положит конец "польско-польской войне". Заявил, что готов поддержать "любое польское правительство, которое требует эксгумации польских жертв на Волыни", а вопрос истории и социальной ответственности называет своими "разграничительными линиями".

Осуждает попытки преуменьшить последствия Волынской трагедии для улучшения польско-украинских отношений. Навроцкий выступает против членства Украины в НАТО или Евросоюзе, пока страна не признает ответственности за геноцид поляков на Волыни. Некоторые СМИ характеризуют его позицию как антиукраинскую.

Поддерживает завершение российско-украинской войны мирным соглашением, но утверждает, что вопрос территориальных уступок должно решать европейское сообщество, а также сама Украина. Также решительно выступает против России, утверждая, что она "является империалистической по своей основе, независимо от того, это белый террор, красный террор или современный террор", сообщает Википедия.

новости Польши Польша денежная помощь Кароль Навроцкий
Можно ли пить и готовить на воде из-под крана - окончательный ответ

Можно ли пить и готовить на воде из-под крана - окончательный ответ

"Нет дома": известный певец признался в зависимости и живет по санаториям

"Нет дома": известный певец признался в зависимости и живет по санаториям

Три знака зодиака вскоре накроет волна счастья и успеха: кто в списке

Три знака зодиака вскоре накроет волна счастья и успеха: кто в списке

Трудно даже поверить: какие украинские фамилии состоят только из одной буквы

Трудно даже поверить: какие украинские фамилии состоят только из одной буквы

Отключения света в Украине изменятся: в "Укрэнерго" сделали заявление о графиках

Отключения света в Украине изменятся: в "Укрэнерго" сделали заявление о графиках

