В Польше приняли закон об украинцах: какие ограничения и правила вступят в силу

Польский парламент принимает изменения для украинцев после ветирования предыдущей инициативы.

Отныне право на социальную помощь для иностранцев будет зависеть от работы и учебы детей / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Сенат Польши принял закон об украинцах, легальное пребывание продлено до 2026 года

Польский парламент утвердил новые правила соцпомощи и медуслуг для украинцев

Закон об иностранцах в Польше вступает в силу после подписи президента

Сенат Польши утвердил закон, который регулирует пребывание иностранцев в стране и помощь гражданам Украины. Документ был подготовлен после того, как президент Кароль Навроцкий наложил вето на предыдущую инициативу относительно статуса украинских беженцев.

Как сообщает "Польское радио", новый закон поддержали 57 сенаторов, 32 проголосовали против, а воздержавшихся не было. Сенат не вносил изменений в законопроект, который на прошлой неделе принял Сейм, поэтому он считается окончательно принятым парламентом. Теперь документ ожидает подписи президента.

Заместитель министра внутренних дел Мацей Дущик выразил надежду, что "президент подпишет закон в действующей редакции".

Продление легального пребывания и социальная помощь

Закон продлевает легальное пребывание украинцев, бежавших от войны, до 4 марта 2026 года. В то же время он ужесточает контроль над получением иностранцами социальной помощи - право на нее будет зависеть от профессиональной деятельности и обучения детей в польских школах, с некоторыми исключениями, например, для родителей детей с инвалидностью.

Украинские беженцы в Европе / Инфографика Главред

Ограничения медицинских услуг для взрослых

"Закон также вводит ограничения относительно возможности пользования медицинскими услугами взрослыми гражданами Украины. Речь идет, в частности, о медицинских и врачебных программах, лечебной реабилитации и стоматологическом лечении", - отмечает "Польское радио".

Украинцы заграницей - последние новости

Как сообщал Главред, теперь украинцы не будут платить за роуминг в 27 странах ЕС. Украина присоединяется к европейской инициативе "Roam like at Home", рассказал премьер-министр.

В то же время переселенцам, которые вернутся из-за границы, предлагают работу. Из-за сокращения украинского населения, государству нужна рабочая сила.

Недавно сам президент Украины Владимир Зеленский выдал заявление о беженцах, которые выехали за границу. Он подчеркнул, что Украина нуждается в возвращении беженцев и их помощи. В то же время он заявил, что страна не может давить и побуждать людей к возвращению.

