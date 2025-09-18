Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В Польше приняли закон об украинцах: какие ограничения и правила вступят в силу

Руслан Иваненко
18 сентября 2025, 01:55
45
Польский парламент принимает изменения для украинцев после ветирования предыдущей инициативы.
Беженцы
Отныне право на социальную помощь для иностранцев будет зависеть от работы и учебы детей / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Сенат Польши принял закон об украинцах, легальное пребывание продлено до 2026 года
  • Польский парламент утвердил новые правила соцпомощи и медуслуг для украинцев
  • Закон об иностранцах в Польше вступает в силу после подписи президента

Сенат Польши утвердил закон, который регулирует пребывание иностранцев в стране и помощь гражданам Украины. Документ был подготовлен после того, как президент Кароль Навроцкий наложил вето на предыдущую инициативу относительно статуса украинских беженцев.

Как сообщает "Польское радио", новый закон поддержали 57 сенаторов, 32 проголосовали против, а воздержавшихся не было. Сенат не вносил изменений в законопроект, который на прошлой неделе принял Сейм, поэтому он считается окончательно принятым парламентом. Теперь документ ожидает подписи президента.

видео дня

Заместитель министра внутренних дел Мацей Дущик выразил надежду, что "президент подпишет закон в действующей редакции".

Продление легального пребывания и социальная помощь

Закон продлевает легальное пребывание украинцев, бежавших от войны, до 4 марта 2026 года. В то же время он ужесточает контроль над получением иностранцами социальной помощи - право на нее будет зависеть от профессиональной деятельности и обучения детей в польских школах, с некоторыми исключениями, например, для родителей детей с инвалидностью.

Украинские беженцы в Европе инфографика
Украинские беженцы в Европе / Инфографика Главред

Ограничения медицинских услуг для взрослых

"Закон также вводит ограничения относительно возможности пользования медицинскими услугами взрослыми гражданами Украины. Речь идет, в частности, о медицинских и врачебных программах, лечебной реабилитации и стоматологическом лечении", - отмечает "Польское радио".

Украинцы заграницей - последние новости

Как сообщал Главред, теперь украинцы не будут платить за роуминг в 27 странах ЕС. Украина присоединяется к европейской инициативе "Roam like at Home", рассказал премьер-министр.

В то же время переселенцам, которые вернутся из-за границы, предлагают работу. Из-за сокращения украинского населения, государству нужна рабочая сила.

Недавно сам президент Украины Владимир Зеленский выдал заявление о беженцах, которые выехали за границу. Он подчеркнул, что Украина нуждается в возвращении беженцев и их помощи. В то же время он заявил, что страна не может давить и побуждать людей к возвращению.

Читайте также:

Об источнике: Польское Радио

Польское Радио (пол. Polskie Radio S.A.) - единственная национальная, общедоступная акционерная компания радиовещания в Польше, со штаб-квартирой в Варшаве, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Польши новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Польше приняли закон об украинцах: какие ограничения и правила вступят в силу

В Польше приняли закон об украинцах: какие ограничения и правила вступят в силу

01:55Мир
Угроза с неба: офицер рассказал, какой город может стать целью FPV-дронов врага

Угроза с неба: офицер рассказал, какой город может стать целью FPV-дронов врага

01:01Фронт
Таких нарушений не делал никто: Трамп жестко опозорился на встрече с королем Англии

Таких нарушений не делал никто: Трамп жестко опозорился на встрече с королем Англии

22:52Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

В Украине официально расширили возрастные рамки мобилизации - что изменилось

В Украине официально расширили возрастные рамки мобилизации - что изменилось

Карта Deep State онлайн за 17 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 18 сентября: Девам - неожиданная поездка, Рыбам - трудности

Гороскоп на завтра 18 сентября: Девам - неожиданная поездка, Рыбам - трудности

"Реальность - другая": почему учения "Запад-2025" обернулись провалом для Путина

"Реальность - другая": почему учения "Запад-2025" обернулись провалом для Путина

Последние новости

03:26

Коридор Затмений изменит жизнь ТОП-5 знаков зодиака: кто начнет все с нуля

03:13

Трамп в Лондоне: США и Британия заговорили об Украине

02:22

Вселенная на их стороне: ТОП-4 знака зодиака, которые находятся под защитой космоса

01:55

В Польше приняли закон об украинцах: какие ограничения и правила вступят в силу

01:30

Потап раскрыл правду, куда на самом деле исчезла Настя Каменских

Закрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - КриволапЗакрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - Криволап
01:03

Что ни в коем случае нельзя просить у Господа: приметы 18 сентября

01:01

Угроза с неба: офицер рассказал, какой город может стать целью FPV-дронов врага

00:01

Усик попал под шквал хейта: что вызвало возмущение фанатов после футбольного матча

17 сентября, среда
23:12

Не просто седират: как один осенний посев превратит даже тяжелую почву в рыхлуюВидео

Реклама
22:52

Таких нарушений не делал никто: Трамп жестко опозорился на встрече с королем АнглииВидео

22:42

Беременная Бех-Романчук рассказала о госпитализации

22:39

"Лишнее и ложное": в Польше резко отреагировали на слова Зеленского

22:37

Киркоров заговорил о Пугачевой, которая вскрыла их фейковый брак

22:09

Топливо готовится подорожать: эксперт спрогнозировал, как могут измениться цены на АЗС

21:32

Можно ли выгуливать кота на поводке - эксперты поставили точку в вопросеВидео

21:28

Евро резко взлетело вверх: новый курс валют на 18 сентября

21:27

Скандал на Кубке Украины: "Кривбасс" переиграл соперника, но вылетел "из-за ошибки"Видео

21:20

Через год после помолвки: Ольга Харлан призналась, как изменились ее отношения с женихом-итальянцем

20:48

Бои в центре Купянска: ВСУ раскрыли "маленькую ложь" россиян и разъяснили ситуацию

20:47

"Кремль выбрал путь вечной войны": ближайший соратник Путина уходит в отставку

Реклама
20:37

Сильные ливни и штормовой ветер атакуют Украину: синоптики предупреждают об опасности

20:25

Хочет "искать счастье за границей": лидер "Динамо" отказался продлевать контракт

20:15

Сгребать опавшие листья не нужно - эксперты раскрыли лучший и более простой метод

20:14

РФ готовится к новым ударам по Украине: Зеленский сказал, какие объекты под угрозой

19:41

Бензин или газ: эксперты посчитали, что на самом деле выгоднее для ежедневных поездок

19:19

Украина получит очень важные ракеты: Зеленский раскрыл наполнение новых пакетов помощиВидео

19:14

Можно остаться без ужина: какой сорт картофеля испортит идеальное пюре

19:12

"Их любовь глубока и проста": Киану Ривз тайно женился

19:10

Сколько стоит сбить один "Шахед"мнение

18:48

РФ выводит войска с двух направлений - раскрыты цели Кремля и план "Б" для УкраиныВидео

18:42

"План А" и "План Б": Зеленский рассказал, как Украина может завершить войнуВидео

18:26

Пушистые эмпаты: зоологи наконец ответили, умеют ли коты чувствовать нашу грусть

18:12

Цена "летит" в пропасть: в Украине стремительно дешевеет популярный овощ

18:04

Полезный и невероятно вкусный морковный пирог: рецепт, который вас удивитВидео

17:55

"Не хочет застолий и посиделок": Ефремов передумал разводиться с пятой женой

17:36

Легкие фильмы на вечер: что смотрит Елена Кравец

17:28

Деньги сами идут в руки: какие ТОП-4 знака зодиака обречены на богатство

17:04

"Реальность - другая": почему учения "Запад-2025" обернулись провалом для Путина

16:59

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с боксером за 45 секунд

16:42

"Абсурд": в ГПСУ разъяснили ситуацию с выездом отца убитой Ирины Заруцкой в США

Реклама
16:39

Приедут ли поляки на обучение в Украину: в МИД анонсировали важный визит

16:37

В ХХ веке на Буковине создали собственную породу собак: чем они особенные

16:37

В тяжелом состоянии: путинист Киркоров заявил о проблемах со здоровьем

16:28

В Украине официально расширили возрастные рамки мобилизации - что изменилось

16:23

Неожиданно дешевле: в Украине снизили цены на популярный продукт

16:12

Экс-жена футболиста Пятова рассказала об отношениях: "Во-первых, я женщина"

15:53

Рожденные в эти даты люди достигают невероятного успеха

15:47

ВСУ взорвали важную трубу возле Купянска: что придумал враг для продвижения

15:43

Нет эффективных средств: эксперт озвучил проблему создания бесполетной зоны

15:38

Когда лучше покупать авто - эксперты назвали самые удачные и худшие месяцы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять