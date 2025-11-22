Национальный кэшбэк изменил правила: на что можно потратить деньги

Часть обновленных категорий уже можно использовать, новые условия будут действовать до июня 2026 года.

Национальный кэшбэк меняет правила / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Национальный кэшбек синхронизировали с Зимней поддержкой

Отныне средства можно тратить на обновленные категории

Новые правила будут действовать до июня 2026 года для эффективного использования государственной помощи

С 22 ноября в программе "Национальный кэшбек" изменен перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги. Эти изменения вызваны необходимостью синхронизировать работу Национального кэшбека с инициативой "Зимняя поддержка", которая предусматривает выплату 1000 гривен всем гражданам.

Обе инициативы подстроили свои категории расходов для лучшей совместимости. Об этом говорится на сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Теперь деньги можно тратить на такие категории товаров и услуг, как коммунальные услуги, почтовые услуги, продукты питания, лекарственные средства, книги, а также на благотворительность.

"Часть обновленных категорий уже можно использовать: лекарства, медицинские изделия, книги и печатную продукцию", - говорится в сообщении.

Обновление связано с особенностями работы политики "Зимняя поддержка", которая также поступит на карту Национального кэшбэка. Поэтому категории расходов в обеих программах решили унифицировать. Благодаря этому обе программы будут работать корректно, а средства государственной поддержки будут направлены прежде всего на базовые и необходимые расходы.

Новые условия будут действовать до июня 2026 года с целью эффективного использования государственной поддержки и улучшения социальной защиты населения.

Что такое Национальный кэшбек

Национальный кэшбек - государственная инициатива, которая стимулирует покупку товаров украинского производства.

После оплаты покупки через официально зарегистрированные сервисы, часть потраченных средств покупатели получают обратно на карту.

Как писал Главред, в декабре в Украине стартует программа "Зимней поддержки", которая предусматривает выплаты от 1 000 до 6 500 гривен для граждан на различные нужды. По 1 000 грн помощи могут получить все граждане Украины, совершеннолетние и несовершеннолетние. Помощь в размере 6500 гривен могут получить уязвимые группы населения.

Эти средства разрешено тратить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств и медицинских услуг, оплату образования, транспортные услуги, благотворительность, включая донаты на ВСУ. Использовать полученные средства можно до конца 2025 года.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский поручил наработать программу бесплатных путешествий по железнодорожным путям Украины для всех граждан страны. В частности, каждый сможет проехать 3 тысячи километров. Главред рассказывал, когда запустят программу "УЗ-3000" и как она будет работать.

