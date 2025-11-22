Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Национальный кэшбэк изменил правила: на что можно потратить деньги

Инна Ковенько
22 ноября 2025, 17:28
1528
Часть обновленных категорий уже можно использовать, новые условия будут действовать до июня 2026 года.
Национальный кэшбэк меняет правила
Национальный кэшбэк меняет правила / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Национальный кэшбек синхронизировали с Зимней поддержкой
  • Отныне средства можно тратить на обновленные категории
  • Новые правила будут действовать до июня 2026 года для эффективного использования государственной помощи

С 22 ноября в программе "Национальный кэшбек" изменен перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги. Эти изменения вызваны необходимостью синхронизировать работу Национального кэшбека с инициативой "Зимняя поддержка", которая предусматривает выплату 1000 гривен всем гражданам.

Обе инициативы подстроили свои категории расходов для лучшей совместимости. Об этом говорится на сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

видео дня

Теперь деньги можно тратить на такие категории товаров и услуг, как коммунальные услуги, почтовые услуги, продукты питания, лекарственные средства, книги, а также на благотворительность.

"Часть обновленных категорий уже можно использовать: лекарства, медицинские изделия, книги и печатную продукцию", - говорится в сообщении.

Обновление связано с особенностями работы политики "Зимняя поддержка", которая также поступит на карту Национального кэшбэка. Поэтому категории расходов в обеих программах решили унифицировать. Благодаря этому обе программы будут работать корректно, а средства государственной поддержки будут направлены прежде всего на базовые и необходимые расходы.

Новые условия будут действовать до июня 2026 года с целью эффективного использования государственной поддержки и улучшения социальной защиты населения.

Что такое Национальный кэшбек

Национальный кэшбек - государственная инициатива, которая стимулирует покупку товаров украинского производства.

После оплаты покупки через официально зарегистрированные сервисы, часть потраченных средств покупатели получают обратно на карту.

Выплаты для украинцев - новости по теме

Как писал Главред, в декабре в Украине стартует программа "Зимней поддержки", которая предусматривает выплаты от 1 000 до 6 500 гривен для граждан на различные нужды. По 1 000 грн помощи могут получить все граждане Украины, совершеннолетние и несовершеннолетние. Помощь в размере 6500 гривен могут получить уязвимые группы населения.

Эти средства разрешено тратить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств и медицинских услуг, оплату образования, транспортные услуги, благотворительность, включая донаты на ВСУ. Использовать полученные средства можно до конца 2025 года.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский поручил наработать программу бесплатных путешествий по железнодорожным путям Украины для всех граждан страны. В частности, каждый сможет проехать 3 тысячи километров. Главред рассказывал, когда запустят программу "УЗ-3000" и как она будет работать.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

соцвыплаты новости Украины денежная помощь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В ЕС "забраковали" четыре пункта мирного плана Трампа: в Bild узнали детали

В ЕС "забраковали" четыре пункта мирного плана Трампа: в Bild узнали детали

18:27Мир
США, Украина и ЕС проведут переговоры по мирному плану: известна дата и место

США, Украина и ЕС проведут переговоры по мирному плану: известна дата и место

18:02Война
Россия может начать третье вторжение: Зеленский предупредил о вероятном ударе РФ

Россия может начать третье вторжение: Зеленский предупредил о вероятном ударе РФ

17:19Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Трудности останутся позади: к пяти знакам зодиака придет настоящий достаток

Трудности останутся позади: к пяти знакам зодиака придет настоящий достаток

Три знака зодиака добьются фантастического успеха до конца недели: кто в списке

Три знака зодиака добьются фантастического успеха до конца недели: кто в списке

Потап и Настя выставили свой особняк на продажу за 100 млн: как он выглядит

Потап и Настя выставили свой особняк на продажу за 100 млн: как он выглядит

Был соучредителем группы "DZIDZO": внезапно умер известный украинский певец

Был соучредителем группы "DZIDZO": внезапно умер известный украинский певец

"Важный шаг": принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли решение о наследнике

"Важный шаг": принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли решение о наследнике

Последние новости

18:27

В ЕС "забраковали" четыре пункта мирного плана Трампа: в Bild узнали детали

18:02

США, Украина и ЕС проведут переговоры по мирному плану: известна дата и место

17:28

Национальный кэшбэк изменил правила: на что можно потратить деньги

17:19

Россия может начать третье вторжение: Зеленский предупредил о вероятном ударе РФ

16:58

США пригрозили Украине худшей сделкой, если Зеленский отвергнет план Трампа - СМИ

США давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войныСША давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войны
16:22

ВСУ идут в контрнаступление и зачищают позиции: Зеленский назвал направление

15:57

Ученые объяснили, почему большинство людей являются правшамиВидео

15:47

На "Зимнюю поддержку" подали заявки почти 10 млн украинцев: когда поступят деньги

15:34

Угробит мотор и коробку за секунды: что не стоит делать водителям на механике

Реклама
15:33

Дело "Мидас": стало известно, было ли давление на ГБР

15:16

Как не накупить лишнего: семь ошибок, которых следует избегать при покупке новогодних украшений

15:03

Кейт Миддлтон раскрыла причину своего преображения в блондинку

14:46

Украинцы могут потерять до 50% пенсии: названа причина уменьшения выплат

14:34

Из лент, мандаринов и конфет: как сделать уникальную гирлянду на Новый годВидео

14:30

Гололедица, снег и +17°C: Украину ждут настоящие климатические качели

14:26

Первый опыт: Могилевская показалась вместе с младшей дочерью в поезде

14:22

Украина объявила в розыск Миндича и Цукермана

13:54

Гости будут просить рецепт: быстрая закуска на Новый год за 7 минут

13:31

Берут все в свои руки: пять знаков Зодиака, которые доминируют в отношениях

13:24

Переговоры по будущему мирному соглашению: Зеленский утвердил состав делегации

Реклама
13:16

Украина вернула из Беларуси 31 украинца: Коордштаб раскрыл подробности

13:13

Света будет больше: украинцам обещают более короткие отключения электроэнергии

12:52

Россияне захватили два населенных пункта и продвинулись на нескольких ключевых направлениях

12:26

Точно не украинские: четыре традиционных имени, имеющие необычное происхождение

12:21

Сколько метров гирлянды нужно на Новый год: как подсчитать размер для ёлки, камина и лестницы

12:06

Впереди критические переговоры: в Европе придумали, как помочь Украине с мирным планом Трампа

11:37

Еще не поздно: знаки зодиака, которых есть шанс разбогатеть до конца 2025 года

11:36

Бандитская схема: как Седокова разводила покойного мужа

11:34

Трамп назначил нового спецпредставителя для мирного плана: кто им стал

11:33

Часть регионов Украины засыпало снегом: где бушует сильная непогода

11:11

Шарфы-гиганты и блестящие леггинсы: стилист назвала пять вещей, которые безнадежно устарели

10:45

Раздавались громкие взрывы: дроны атаковали ключевой узел энергосистемы в КрымуВидео

10:30

11 лет защищал страну и выводил побратимов из окружения: россияне убили сержанта "Железного"Эксклюзив

10:25

Украинцы активно скупают валюту: каким будет курс доллара до конца осени

10:00

"Идея принадлежала папам": что известно о футбольном матче во время отключения света, который стал вирусным

09:48

Россия атаковала международный пункт пропуска на границе с Румынией - деталиФото

09:42

Как вырастить "фрукт богов" на обычном подоконнике: пошаговая инструкцияВидео

08:59

Плацдарм для наступления на Днепровщину: известно, где россияне хотят прорваться

08:53

Был соучредителем группы "DZIDZO": внезапно умер известный украинский певец

08:41

Топ-генералы США прилетят в Москву на следующей неделе: в чем цель визита

Реклама
08:27

Гороскоп Таро на завтра 23 ноября: Близнецам - верить в себя, Львам - плоды

08:10

Ситуация со светом может ухудшиться еще большемнение

07:49

"Зима будет холодной": Трамп обратился к Украине и призвал принять мирный план

06:15

Три знака зодиака добьются фантастического успеха до конца недели: кто в списке

06:10

США вышли из НАТО?мнение

06:00

"Инфаркт": что произошло с Альбиной Джанабаевой в Москве

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки с собакой за 51 секунду

05:27

Каждая иголочка будет выглядеть натурально: как распушить искусственную елку

05:03

Гороскоп на завтра 23 ноября: Весам - трудности, Рыбам - испытания

04:45

"Важный шаг": принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли решение о наследнике

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять