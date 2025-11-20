Кому повысят соцвыплаты уже с 1 декабря: названа сумма надбавки

Кратко:
- Впервые за 10 лет повысят надбавки для нетрудоспособных членов семей Героев Небесной Сотни
- С 1 декабря ежемесячная доплата к пенсии в случае потери кормильца составит 12 971 гривен
Правительство приняло постановление, которое повышает ежемесячные доплаты для нетрудоспособных членов семей Героев Небесной Сотни.
С 1 декабря 2025 года ежемесячная доплата к пенсии в случае потери кормильца составит 12 971 гривен. Если в семье двое или более нетрудоспособных членов, то сумма будет распределяться поровну между ними. Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства.
Сейчас эти выплаты составляют 5 000 грн, 6 500 грн или 8 000 грн в зависимости от количества иждивенцев, они были установлены еще в 2014 году.
"Герои Небесной Сотни стояли за свободу Украины на Майдане без оружия в руках. Они боролись за те же ценности, за которые наши воины сегодня стоят на поле боя. Тогда они встали против несправедливости, имея собственное достоинство и веру в Украину. Именно поэтому государство сегодня обязано обеспечить справедливость и достойную поддержку для их семей", - сказал Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.
В министерстве добавили, что теперь выплаты будут начисляться не только к пенсии в случае потери кормильца, но и к пенсии по возрасту или по инвалидности, если она назначена по Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Отмечается, что сегодня пенсии в связи с потерей кормильца получают 92 члена семей 76 Героев Небесной Сотни, по данным Минсоцполитики.
Выплаты украинцам - последние новости
Как писал Главред, Кабинет министров Украины утвердил программу единовременных денежных выплат в размере 6500 гривендля граждан, которые нуждаются в наибольшей социальной поддержке. Программа реализуется в рамках пакета "Зимняя поддержка".
Кроме того, с 1 января 2026 года в Украине меняется порядок выплат семьям погибших защитников и других граждан, отдавших жизнь при исполнении обязанностей перед государством. Ежемесячная помощь семьям погибших возрастет на 50%.
Напомним, что в среду, 5 ноября, Верховная Рада приняла законопроект об увеличении единовременного пособия при рождении ребенка в Украине до 50 тысяч гривен. Об этом сообщил народный депутат, председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев в Telegram.
Читайте также:
- Какой будет пенсия, если нет стажа: назван размер выплат
- Украинцы могут остаться без пенсий: Politico предупредило об угрозе срыва выплат
- "Укрпочта" начала принимать заявки на 1000 гривен: как оформить выплату
Об источнике: Минсоцполитики
Министерство социальной политики Украины - центральный орган исполнительной власти, который формирует и реализует государственную политику в сфере социальной защиты. Деятельность Министерства направляется и координируется Кабинетом Министров Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред