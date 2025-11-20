Кому повысят соцвыплаты уже с 1 декабря: названа сумма надбавки

Выплаты повысят впервые за 10 лет.

Кому из украинцев повысят соцвыплаты уже с 1 декабря / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Впервые за 10 лет повысят надбавки для нетрудоспособных членов семей Героев Небесной Сотни

С 1 декабря ежемесячная доплата к пенсии в случае потери кормильца составит 12 971 гривен

Правительство приняло постановление, которое повышает ежемесячные доплаты для нетрудоспособных членов семей Героев Небесной Сотни.

С 1 декабря 2025 года ежемесячная доплата к пенсии в случае потери кормильца составит 12 971 гривен. Если в семье двое или более нетрудоспособных членов, то сумма будет распределяться поровну между ними. Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства.

Сейчас эти выплаты составляют 5 000 грн, 6 500 грн или 8 000 грн в зависимости от количества иждивенцев, они были установлены еще в 2014 году.

"Герои Небесной Сотни стояли за свободу Украины на Майдане без оружия в руках. Они боролись за те же ценности, за которые наши воины сегодня стоят на поле боя. Тогда они встали против несправедливости, имея собственное достоинство и веру в Украину. Именно поэтому государство сегодня обязано обеспечить справедливость и достойную поддержку для их семей", - сказал Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

В министерстве добавили, что теперь выплаты будут начисляться не только к пенсии в случае потери кормильца, но и к пенсии по возрасту или по инвалидности, если она назначена по Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Отмечается, что сегодня пенсии в связи с потерей кормильца получают 92 члена семей 76 Героев Небесной Сотни, по данным Минсоцполитики.

