Живые елки готовят на продажу: сколько будут стоить новогодние деревья в Украине

Ценовой диапазон елок и сосен в этом году достаточно большой.

В Украине озвучили первые цены на елки / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Елки в Киеве можно будет купить от 350 гривен

Цены на елки будут зависеть не только от их высоты

По сравнению с прошлым годом цены на елки изменятся не существенно

Новый год на носу, поэтому украинцы уже начинают активно готовиться к зимним праздникам. В частности, интересуются ценами на елки, чтобы создать новогоднюю атмосферу в домах.

Заместитель директора КП "Свиточ" Владимир Лебедко рассказал изданию УНИАН, какие в этом году будут цены на елки и сосны в Киеве. По его словам, купить праздничное дерево можно будет как и за несколько сотен, так и за тысячи гривен.

"По предварительной информации, цена будет от 350 гривен за сосну и до 3-4 тысяч на импортные деревья, в основном елки", - сказал он.

От чего будет зависеть цена на елки

Лебедко пояснил, что цены будут зависеть не только от высоты дерева. Например, невысокие, но пушистые елки будут стоить дороже, чем высокие, но не такие красивые.

Специалист также отметил, что в этом году цены будут выше, чем в прошлом году, но украинцы не почувствуют существенной разницы.

"Пока нет расценок на хвойные композиции. Но если брать прошлый год, они будут от 200-250 гривен и до 1,5 тысячи. Это прошлогодние цены - я не думаю, что они изменятся в этом году", - добавил он.

Что, кроме елки, будет стоить дороже в этом году

Главред писал, что кроме выбора новогодней елки украинцы уже начинают готовить список продуктов для приготовления блюд на праздничный стол. Выяснилось, что все ингредиенты на самый популярный новогодний салат "Оливье" по состоянию на середину ноября стоили 312,45 гривны. Для сравнения, в декабре 2024 года украинцы платили за такое же количество ингредиентов 300 гривен.

Однако стоит учесть, что в ближайшие недели, согласно прогнозам экспертов, цены на большинство продуктов подскочат из-за повышения спроса накануне новогодних праздников, поэтому по сравнению с прошлым годом "Оливье" будет еще дороже.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены в Украине перед Новым годом - последние новости

Напомним, Главред писал, что заметное повышение цен на курятину ждет украинцев ближе к зимним праздникам - Рождеству и Новому году. Тогда стоимость мяса будет повышена из-за сезонного роста спроса.

После осеннего снижения цен в Украине стоимость свинины достигла своего временного минимума. Однако специалисты предупреждают, что такая стабильность может быть кратковременной. Тем, кто планирует закупку мяса для приготовления новогодних или рождественских блюд, эксперты советуют не откладывать покупки.

Ранее сообщалось, что перед рождественскими и новогодними праздниками 2025 года цены на продукты подскочат вверх. Больше всего подорожают традиционные продукты, которые мы потребляем почти каждый день.

О персоне: Владимир Лебедко Владимир Лебедко - украинский общественный деятель и заместитель директора коммунального предприятия "Свиточ", которое занимается организацией праздничных ярмарок.

