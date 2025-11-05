Укр
Под Новый год цены подскочат: до праздников популярный в Украине продукт подорожает

Анна Косик
5 ноября 2025, 14:42
В ближайшее время ожидается рост цен на ценный белковый продукт.
Как изменятся цены на курятину в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сообщила эксперт:

  • В случае блэкаутов курятина в Украине несколько подорожает
  • К зимним праздникам цены на курятину повысят более заметно

Страна-агрессор Россия усилила удары по энергосистеме Украины, что повышает риск блэкаутов и поэтому без того немалые цены на продукты могут еще больше вырасти.

Не исключением является и курятина - самое доступное и популярное среди украинцев мясо. Эксперт Всемирного банка по развитию плодоовощеводства Оксана Руженкова рассказала изданию "Телеграф", насколько могут измениться цены на курятину.

Насколько вырастут цены на мясо птицы

Эксперт прогнозирует, что в случае подорожания курятина будет стоить на 5-7, максимум 10 гривен дороже, чем сейчас. Резкого скачка цен не будет, ведь производства во время блэкаутов наоборот будут пытаться распродать товар, чтобы он не испортился.

"Они так же будут страдать от электроэнергии. В случае очень сложной ситуации, они будут сокращать поголовье птицы. А если не успеют этого сделать, будут сбрасывать цену на продукцию. Если свет будут выключать еще и в магазинах, то понять кто именно поднимает стоимость продукции без вмешательства регуляторных органов будет сложно", - пояснила она.

При этом Руженкова говорит, что заметное повышение цен на курятину ждет украинцев ближе к зимним праздникам - Рождеству и Новому году. Тогда стоимость мяса будет повышена из-за сезонного роста спроса.

"До конца года должен сработать сезонный фактор усиления спроса накануне рождественских праздников. Поэтому производители снова начнут повышать цены на свой товар", - добавила эксперт.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Какое мясо также подорожает к новогодним праздникам

Главред писал, что по словам главы Совета Ассоциации "Мясной отрасли" Александра Скорика, после осеннего снижения цен в Украине стоимость свинины достигла своего временного минимума. Однако специалисты предупреждают, что такая стабильность может быть кратковременной.

Тем, кто планирует закупку мяса для приготовления новогодних или рождественских блюд, эксперты советуют не откладывать покупки. В отличие от рынка молочной продукции, где значительных колебаний в ближайшее время не ожидается, ситуация со свининой выглядит менее оптимистичной.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что популярный газированный напиток объемом 1750 миллилитров по состоянию на 4 ноября в среднем стоит 57,52 гривны, тогда как среднемесячная цена на кока-колу в октябре составляла 55,20 гривны.

Накануне стало известно, что сейчас цены на яблоки в Украине значительно выше по сравнению с 2024 годом. Не исключено, что ежемесячное подорожание может продолжиться.

Ранее сообщалось, что этой осенью овощи борщевого набора стали доступнее. Причина - рекордный урожай, который, по словам аграриев, превзошел прошлогодний на 30-40%.

О персоне: Оксана Руженкова

Оксана Руженкова - эксперт Всемирного банка по развитию плодоовощеводства, бывшая руководительница Украинской ассоциации производителей картофеля.

Заставили воевать: родственники участников так называемой "СВО" вышли на протест

