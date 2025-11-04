Утолить жажду все дороже: в Украине резко подскочили цены на популярные товары

В супермаркетах повысили цены на напитки, которые часто покупают украинцы.

Сколько в украинских супермаркетах стоят сладкие напитки / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Главное:

В Украине подорожали сладкие напитки

Сок уже стоит почти 100 гривен за литр

Цены на некоторые продукты не радуют украинцев. Среди них и сладкие напитки, такие как кока-кола и соки. Только за последние несколько дней их стоимость заметно выросла в супермаркетах.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина. В частности популярный газированный напиток объемом 1750 миллилитров по состоянию на 4 ноября в среднем стоит 57,52 гривны, тогда как среднемесячная цена на кока-колу в октябре составляла 55,20 гривны.

Как супермаркеты переписали цены на соки

Сегодня пачка яблочного сока Galicia, объемом в один литр, стоит в среднем почти 100 гривен - 98,02 гривны. Хотя еще в октябре такой сок продавали по 86,81 гривны.

В то же время сок Наш Сок мультивитамин с мякотью стоит по состоянию на 4 ноября несколько меньше, чем в октябре - 48,90 гривны против 52,52 гривен за 950 миллилитров.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

В супермаркетах дорожают не только сладкие напитки

Главред писал, что в Украине в супермаркетах подорожал кофе некоторых производителей. Он теперь стоит более 600 гривен за пачку. Речь идет о кофе Nescafe Gold весом 210 граммов.

Среднемесячные цены на него стремительно повышаются уже шестой месяц, тогда как раньше были достаточно стабильными в течение года.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине цены на продукты продолжают расти едва ли не ежедневно. Не исключением являются и некоторые молочные продукты, которые уже в первые дни ноября подорожали на несколько гривен.

Ранее сообщалось, что этой осенью овощи борщевого набора стали доступнее. Причина - рекордный урожай, который, по словам аграриев, превзошел прошлогодний на 30-40%.

Накануне стало известно, что цены на базовые и популярные продукты снова "ползут" вверх. В ближайшее время украинцам стоит быть готовыми к тому, что цены на сезонные овощи "подскочат".

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

