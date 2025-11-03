'Взлетит' ли доллар до 45 грн: украинцам назвали новый валютный курс

Главное из заявлений Пендзина:
- Гривна будет медленно девальвировать
- Ожидается курс до 43 грн за доллар
Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что наличный курс доллара в течение недели останется на нынешнем уровне.
"Увидев, что доллар в октябре постоянно, пусть и понемногу, но дорожает, украинцы традиционно начали покупать больше наличной валюты, поэтому курс пошел вверх", — пояснил он в комментарии ТСН.
Эксперт отмечает, что спрос на валюту не столь значителен, а предложение ее банками и пунктами обмена валют достаточно. Поэтому это не позволит на неделе спекулятивно поднять курс выше 42,5 грн/доллар.
Он также советует постепенно выходить из гривневых инвестиционных инструментов: депозитов, ОВГЗ, пытаясь завершить этот выход до конца 2025 года.
"Курса 45 грн за доллар в этом году не будет. Неопределенная ситуация с объемами зарубежной финансовой помощи продлится до 18 декабря, когда напомню, Международным валютным фондом и советом ЕС будет принято решение о предоставлении Украине кредита для финансирования социальных потребностей в 2026 году. Надеюсь, что решение окажется положительным. К тому времени гривна будет медленно девальвировать, подходя к 43 грн за доллар", - добавил Пендзин.
Прогноз курса валют: мнение эксперта
По мнению аналитиков инвестиционной компании ICU, недавнее укрепление гривны в начале месяца не было случайным. Оно стало следствием продуманной политики Национального банка, который активно проводил валютные интервенции.
Специалисты предполагают, что в дальнейшем НБУ может допустить более заметные колебания курса, постепенно переходя к мягкой и управляемой девальвации.
О персоне: Олег Пендзин
Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.
