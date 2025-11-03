Ценники внезапно изменили: в Украине безумно подорожали ранее доступные продукты

Цены на популярные товары неожиданно повысили.

Как изменились цены на молочные продукты в Украине / Коллаж: Главред, фото: Главред

Главное:

В супермаркетах повысили цены на молочные продукты

Молоко популярных производителей уже стоит больше 55 гривен за пачку

Кефир подорожал почти на 5 гривен

В Украине цены на продукты продолжают расти чуть ли не ежедневно. Не исключением являются и некоторые молочные продукты, которые уже в первые дни ноября подорожали на несколько гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина. В частности в украинских супермаркетах повысили цены на творог, молоко и кефир.

Как переписали цены на молочные продукты

По состоянию на сегодня, 3 ноября, средняя цена на пачку творога весом 300 граммов составляет 95,26 гривны, хотя еще в октябре среднемимячная цена на такой же продукт была 93,09 гривны.

Супермаркеты подняли цены и на молоко разных производителей. Например, молоко Простонаше 1% теперь стоит в среднем 56,21 гривны за 900 миллилитров, хотя в прошлом месяце украинцы могли его купить по цене 55,18 гривны.

Еще заметнее подорожало молоко Яготинское 2,6%. Пачка такого же объема в среднем стоит 60,98 гривны против 56,18 гривен в прошлом месяце.

Недешевым удовольствием стал и кефир. За 950 миллилитров кефира Крестьянского 2,5% украинцы сегодня должны отдать около 68,10 гривен, хотя в октябре платили 63,45 гривны.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Какие продукты в Украине будут расти в цене

Главред писал, что на полках украинских супермаркетов и рынков продолжают расти цены не только на молочные продукты. Украинские потребители этой зимой могут столкнуться с существенным ростом цен на тепличные овощи.

Причина этого может стать нестабильное энергоснабжение и постоянное подорожание всех видов энергоносителей, необходимых для обогрева теплиц.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в этом году урожай гречки в Украине на 15% ниже, чем в прошлом. В связи с этим возможен рост цен на крупу из-за ажиотажа.

Накануне сообщалось, что кофе некоторых производителей в украинских супермаркетах стоит уже более 600 гривен. За последние полгода пачка кофе подорожала на более чем 130 гривен.

Ранее стало известно, что после осеннего снижения цен в Украине стоимость свинины достигла своего временного минимума. Однако специалисты предупреждают, что такая стабильность может быть кратковременной.

