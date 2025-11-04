Валюта внезапно полетела вниз: новый курс НБУ на 5 ноября

Курс валют на 5 ноября / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара, а евро и злотый снизил на 5 ноября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На среду, 5 ноября, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 42,07 грн/долл., что на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно ослабила свои позиции относительно американской валюты.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро незначительно упал. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 48,33 грн/евро, что на 9 копеек меньше, чем 5 ноября. Относительно евро гривна усилила свои позиции.

Курс злотого на 5 ноября

4 ноября НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,38 грн/злот. 5 ноября курс немного изменился - 11,35. Таким образом гривна подорожала на 3 копейки.

Курс валют - последние новости

Ранее Главред публиковал свежий прогноз финансовых аналитиков. Регулятор смягчает давление на курс, создавая условия для более спокойной торговли. В то же время продолжается сезонный спрос со стороны крупных плательщиков, который растет постепенно. Это позволяет рынку оставаться контролируемым, без чрезмерной нагрузки.

Также экономист рассказал, что будет с курсом доллара и евро в ноябре. Андрей Новак убежден, что Национальный банк Украины имеет все необходимые инструменты для удержания валютного рынка в равновесии. По его словам, ключевую роль в этом играет внешняя финансовая поддержка, которую Украина получает от международных партнеров.

В то же время в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

