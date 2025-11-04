Укр
Цены будут расти каждый месяц: один фрукт в Украине установит новый "рекорд"

Мария Николишин
4 ноября 2025, 15:08
Известно, что потребность населения в яблоках обеспечена только на 46%.
Какими будут цены на яблоки в Украине

Сейчас цены на яблоки в Украине значительно выше по сравнению с 2024 годом. Не исключено, что ежемесячное подорожание может продолжиться. Об этом заявила доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка Института аграрной экономики Инна Сало в комментарии 24 Каналу.

По ее словам, среднемесячные цены на яблоки в 2025 году выросли более чем вдвое.

"До конца 2025 года ожидается сезонное ежемесячное подорожание яблок на 7 - 10% по сравнению с нынешними ценами. Вызывает беспокойство тот факт, что сейчас существует проблема обеспечения потребностей населения в условиях его низкой покупательной способности, имеющихся высоких цен и недостаточного объема фонда потребления", - подчеркнула она.

Научная сотрудница отметила, что уровень потребления яблок в Украине составляет не более 23 килограммов на одного человека в год. Тогда как рациональная годовая норма потребления составляет 50 килограммов.

"Потребность населения в яблоках обеспечена только на 46%", - подытожила Инна Сало.

Что влияет на стоимость продуктов

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак говорил, что в ноябре колебания цен на продукты питания будет зависеть от сезонного фактора и ситуации с обеспечением предприятий электроэнергией.

"Блэкауты негативно влияют на экономическую ситуацию. Это, в свою очередь, заставляет многих производителей и торговцев повышать цены, ведь возникают прямые потери из-за попадания в производственные объекты и склады, что вместе с нарушением логистики увеличивает себестоимость продукции", - подчеркнул он.

Почему растут цены на продукты в Украине

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в течение ближайших трех кварталов украинцы могут ожидать более доступные овощи, чем в прошлом году. По данным НБУ, цены в годовом измерении снизились практически на все овощи борщевого набора, а также на перец, огурцы и помидоры.

Аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка сказал, что помидоры и огурцы скоро заметно подорожают. Он вспомнил, что только за одну неделю октября томаты подорожали примерно на 15%.

Кроме того, известно, что в этом году урожай гречки в Украине на 15% ниже, чем в прошлом. В связи с этим возможен рост цен на крупу из-за ажиотажа.

О персоне: Инна Сало

Инна Сало - главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики". Она занимается исследованиями и анализом тенденций на аграрном рынке, в частности, цен на сельскохозяйственную продукцию, а также международной торговли и интеграции в этой сфере.

