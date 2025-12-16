Почему рождественское перемирие на фронте не имеет смысла - Жорин указал на нюанс

Рождественское перемирие на фронте не дало бы никакого результата из-за того, что россияне постоянно срывают любые договоренности, отметил военный.

Жорин объяснил, почему рождественское перемирие не имеет смысла

О чем сказал Жорин:

Россия не придерживалась предыдущих договоренностей о прекращении огня

Враг использовал режим тишины в пропагандистских целях

Сейчас нет механизма мониторинга режима прекращения огня

Даже в случае согласия России на так называемое рождественское перемирие оно не имело бы практического значения на фронте, ведь оккупационные войска никогда не придерживаются взятых на себя обязательств. Об этом заявил подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин в заметке в Telegram.

"В реальности нет никакого смысла в "рождественских" или других краткосрочных перемириях. Согласиться для нас - это чисто политический шаг", - объясняет военный.

Он отметил, что даже был удивлен отказом РФ от этой идеи, поскольку подобные "перемирия" обычно используются Россией в пропагандистских целях.

В то же время, по его словам, даже в случае согласия на перемирие это не дало бы результата, ведь ни одно "праздничное перемирие" ранее не работало из-за отсутствия реального механизма контроля.

Аналогичные сомнения военный выразил и относительно возможного длительного прекращения огня. Жорин отметил, что до сих пор непонятно, кто и каким образом должен обеспечивать соблюдение режима тишины и какие будут последствия за его нарушение.

Возможно ли прекращение боевых действий до Рождества - мнение эксперта

Как писал Главред, политолог Петр Олещук отметил, что сама встреча украинской и американской делегаций в Берлине была направлена на попытку заставить Украину согласиться с требованиями России, однако Киев четко очертил свои красные границы. Ключевые разногласия между сторонами сохраняются, реальных компромиссов нет, поэтому ожидания быстрого заключения мирного соглашения выглядят маловероятными.

Он также отметил, что не видит причин для оптимизма, о котором писали отдельные западные медиа, прогнозируя возможное появление мирного соглашения еще до Рождества. По его мнению, сейчас Россия не заинтересована в мире, поскольку делает ставку на то, чтобы в течение зимы нанести Украине максимальный вред.

"Москва просто манипулирует темой мира, чтобы Украина не получала адекватной поддержки со стороны США. Что будет весной, трудно спрогнозировать. Впрочем, не исключено, что Россия станет более сговорчивой", - добавил Олещук.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил идею возможного рождественского перемирия с Россией, предположив, что прекращение обстрелов на несколько дней могло бы стать началом движения к миру.

В то же время в Кремле эту инициативу отклонили, заявив о нежелании идти на временные паузы в боевых действиях.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что отказ России от любых мирных инициатив только будет способствовать дальнейшей эскалации и усилению международного давления на Москву.



О персоне: Максим Жорин Максим Жорин - заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), подполковник ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 года, принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

