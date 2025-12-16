Десятки россиян сожгли вместе с техникой: десантники разгромили врага на востоке

В полосе ответственности 46 отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ противник совершил очередную попытку массированного штурма.

Отражен штурм РФ на востоке / Коллаж Главред, фото скриншот

Главное:

Уничтожена механизированная колонна оккупантов на Покровском направлении

Взорвано два танка, два БМП, один МТЛБ и два квадроцикла

Воины 46-ой отдельной аэромобильной Подольской бригады Десантно-штурмовых войск (ДШВ) Вооруженных сил Украины уничтожили механизированную колонну оккупантов на Покровском направлении.

"В полосе ответственности 46 отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ противник совершил очередную попытку массированного штурма с использованием бронированной техники", - говорится в сообщении ДШВ.

Уточняется, что под прикрытием тумана враг попытался атаковать позиции нашей бригады, применив до 10 единиц бронированной техники и несколько десятков своих пехотинцев.

"Однако движение противника было заблаговременно обнаружено. Благодаря слаженной работе наших инженеров, артиллеристов, подразделений беспилотных систем вместе со смежными подразделениями штурм удалось отбить", - говорится в сообщении.

По данным военных, всего в ходе боя было уничтожено два танка, два БМП, один МТЛБ и два квадроцикла, а также было поражено одну боевую бронированную машину и один автомобиль врага. Кроме того, уничтожено 49 оккупантов, еще пять - ранены.

Аналитик о ситуации в Покровске: что происходит

На данный момент у Сил обороны Украины нет достаточных возможностей для восстановления контроля над Покровском, поскольку ощущается нехватка резервов, а группировка российских войск на этом участке достигает примерно 150 тысяч военнослужащих. Об этом заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирёв. Он отметил, что дальнейшее развитие событий вокруг города во многом будет определяться ходом переговоров, так как военная обстановка напрямую зависит от политических договорённостей.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ отошли с части позиций под Покровском. Украинские силы проводит заблаговременно подготовленный маневр, реагируя на фланговые и тыловые мероприятия российских подразделений.

Напомним, ранее в ДШВ раскрыли детали ухода ВСУ с позиций возле Покровска. Россияне пытаются проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города Мирноград.

Как сообщал Главред, российская оккупационная армия привлекла оперативный резерв, чтобы захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию.

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

