Десятки россиян сожгли вместе с техникой: десантники разгромили врага на востоке

Алексей Тесля
16 декабря 2025, 21:28
В полосе ответственности 46 отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ противник совершил очередную попытку массированного штурма.
Отражен штурм РФ на востоке / Коллаж Главред, фото скриншот

Главное:

  • Уничтожена механизированная колонна оккупантов на Покровском направлении
  • Взорвано два танка, два БМП, один МТЛБ и два квадроцикла

Воины 46-ой отдельной аэромобильной Подольской бригады Десантно-штурмовых войск (ДШВ) Вооруженных сил Украины уничтожили механизированную колонну оккупантов на Покровском направлении.

"В полосе ответственности 46 отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ противник совершил очередную попытку массированного штурма с использованием бронированной техники", - говорится в сообщении ДШВ.

Уточняется, что под прикрытием тумана враг попытался атаковать позиции нашей бригады, применив до 10 единиц бронированной техники и несколько десятков своих пехотинцев.

"Однако движение противника было заблаговременно обнаружено. Благодаря слаженной работе наших инженеров, артиллеристов, подразделений беспилотных систем вместе со смежными подразделениями штурм удалось отбить", - говорится в сообщении.

По данным военных, всего в ходе боя было уничтожено два танка, два БМП, один МТЛБ и два квадроцикла, а также было поражено одну боевую бронированную машину и один автомобиль врага. Кроме того, уничтожено 49 оккупантов, еще пять - ранены.

Смотрите видео - уничтожение колонны РФ:

Аналитик о ситуации в Покровске: что происходит

На данный момент у Сил обороны Украины нет достаточных возможностей для восстановления контроля над Покровском, поскольку ощущается нехватка резервов, а группировка российских войск на этом участке достигает примерно 150 тысяч военнослужащих. Об этом заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирёв. Он отметил, что дальнейшее развитие событий вокруг города во многом будет определяться ходом переговоров, так как военная обстановка напрямую зависит от политических договорённостей.

Бои за Покровск - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ВСУ отошли с части позиций под Покровском. Украинские силы проводит заблаговременно подготовленный маневр, реагируя на фланговые и тыловые мероприятия российских подразделений.

Напомним, ранее в ДШВ раскрыли детали ухода ВСУ с позиций возле Покровска. Россияне пытаются проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города Мирноград.

Как сообщал Главред, российская оккупационная армия привлекла оперативный резерв, чтобы захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию.

Читайте также:

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Покровск война России и Украины
