Цены обвалились более чем на 50%: любимый продукт украинцев резко подешевел

В супермаркетах цены на сезонный фрукт неожиданно обвалились.

Как изменились цены на мандарины в Украине / Коллаж: Главред, фото: freepik, Главред

Главное:

В Украине подешевели мандарины

Мандарины Клементин подешевели почти на 57%

В супермаркетах цены на один из самых любимых сезонных фруктов украинцев резко упали. Речь идет о мандаринах, некоторые сорта которых за последние два месяца подешевели более чем на 50%.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина. По состоянию на сегодня, 1 декабря, килограмм мандаринов можно купить менее чем за 70 гривен, хотя еще в ноябре цена на них превышала 100 гривен.

Как переписали цены на мандарины

Килограмм мандаринов в супермаркетах в среднем сегодня стоит 58,95 гривны, тогда как в октябре среднемесячная цена на них составляла 95,74 гривны, а в ноябре - 62,52 гривны.

В то же время более заметно подешевели мандарины Клементин, которые в первый день зимы стоят в среднем 69,90 гривны за килограмм. В октябре их продавали в среднем по 161,21 гривны, а в прошлом месяце - по 114,80 гривны.

Единственный сорт сезонного фрукта, который не дешевеет и одновременно не дорожает - мандарины Испания. Их в супермаркетах продают по 151,30 гривны за килограмм - эта цена не меняется уже третий месяц подряд.

Какие продукты, кроме мандарин, подешевели в Украине

Главред писал, что по данным аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили, средневзвешенная цена трех сортов молока-сырья в Украине снизилась до 16,25 грн/кг без НДС.

Это на 92 копейки меньше, чем было месяцем ранее. А средняя закупочная цена молока экстрасорта упала на 95 копеек по сравнению со второй половиной октября. Нынешняя средняя цена - 16,3 грн/кг. В хозяйствах стоимость колебалась в пределах 16-16,8 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что сливочное масло, цены на которое сейчас в основном превышают 100 гривен, в Украине может подешеветь. Уже к Новому году падение цен может достичь 30 - 35%.

Ранее стало известно, что в декабре 2025 года произойдет незначительное снижение закупочных цен на молоко-сырье, поступающее на перерабатывающие предприятия.

Накануне сообщалось, что перед зимними праздниками украинцам стоит готовиться к традиционному росту цен на продукты питания. По оценке члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, во второй декаде декабря стоимость основных товаров для праздничного стола может вырасти на 7-10%.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

