Может "склеить ласты": неожиданный прогноз о том, сколько осталось Кадырову

Важное из заявлений Максаковой:
- Прогноз о том, что может ждать главу Чечни
- Кадыров одутловат и отечен, видно, что он болен
Оперная певица, общественный деятель, экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова прокомментировала вопрос о том, какая судьба может ждать главу Чечни Рамзана Кадырова.
"Сейчас Кадыров больше занят бренным – своим здоровьем. По нему видно, что он одутловат и отечен. Это не конспирология. По нему видно, что он болен", - подчеркнула она в ходе чата в Главреде.
По ее словам, когда-то кадыровцы с их уровнем цинизма и террористическими подходами держали в страхе многих, причем далеко не только республики Кавказа.
"Их методы были до такой степени отвязными, что мало кто хотел с ними связываться. Но не думаю, что сейчас у Кадырова достаточно энергии, чтобы все это продолжать. Сколько ему осталось? Мне казалось, что он уже давным-давно на грани того, чтобы склеить ласты. Впрочем, это военная футурология", - добавила Максакова.
Смотрите видео - чат с Марией Максаковой:
Преемник Кадырова: что известно
У Рамзана Кадырова, по имеющимся данным, 14 детей от разных матерей, однако в контексте его будущих политических планов ключевое значение имеют лишь двое — 26-летняя Айшат и 17-летний Адам. Как сообщает "Новая газета. Европа", именно на Адама, которого в Чечне нередко называют "младшей копией Рамзана", глава региона делает основную ставку, рассматривая его как потенциального преемника.
Как писал Главред, состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова ухудшается, что активизировало процессы, связанные с возможной сменой власти в регионе. Кадыров, по данным СМИ, уже определился со своим преемником и начал процесс передачи власти в республике и подготовки "иммунитета" от Кремля.
Недавно появилась информация о том, что Кадыров просит уволить его с должности. Когда сотрудники медиа спросили у него, что он может ответить на слухи о его возможной отставке, он сказал, что сам хочет покинуть пост.
О персоне: Мария Максакова
Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977, Мюнхен, ФРН) – российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественный деятель, бывший депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016-го проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и стране, пишет Википедия.
