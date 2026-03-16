Атака "Шахедов" на Харьков и Запорожье: тысячи людей остались без света

Кратко:
- Российская армия атаковала Харьков и Запорожье
- В Харькове - два "прилета" дронов типа "Шахед"
- В Запорожье более 7500 абонентов остались без электричества
Российская оккупационная армия атаковала дронами Украину. Взрывы прогремели в Харькове и Запорожье.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух "прилетах" дрона типа "Шахед" в Киевском районе города в 03:07. По его словам, на место выехали соответствующие службы.
Об угрозе ударных беспилотников в Запорожской области глава ОВА Иван Федоров сообщил в 05:44.
В 06:04 Федоров сообщил о взрывах и призвал жителей оставаться в безопасных местах.
"Враг атаковал Запорожье. Произошел пожар. В результате удара обесточено более 7500 абонентов", - написал глава ОВА.
По словам Федорова, энергетики начнут восстановление, как только позволит ситуация с безопасностью.
Федоров уточнил, что шесть человек ранены в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району. Всего за сутки оккупанты нанесли 710 ударов по 34 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 88 сообщений о повреждении жилья, объектов инфраструктуры и автомобилей.
Атаки РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, 13 марта Россия ночью атаковала Балаклею дронами. В результате атаки повреждены три жилых дома. По предварительным данным, информации о пострадавших нет.
В ночь на 14 марта страна-агрессор РФ в очередной раз нанесла массированный удар по Украине с применением различных видов вооружения. Известно, что под обстрел попала, в частности, Киевская область.
Под ударом оказались Обуховский, Броварской и Бучанский районы Киевской области. В результате ударов погибли три человека, еще как минимум восемь получили ранения.
Из-за атаки в Киеве были применены экстренные отключения света.
15 марта российский беспилотник нанес удар вблизи блокпоста в Черниговском районе, в результате погиб военнослужащий.
О персоне: Иван Федоров
Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года
С 2020 - Мелитопольский городской голова.
В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.
В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.
