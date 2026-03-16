Атака "Шахедов" на Харьков и Запорожье: тысячи людей остались без света

Анна Ярославская
16 марта 2026, 06:56обновлено 16 марта, 08:08
Энергетики начнут восстановительные работы после стабилизации ситуации с безопасностью.
Россия снова ударила дронами по Украине

Кратко:

  • Российская армия атаковала Харьков и Запорожье
  • В Харькове - два "прилета" дронов типа "Шахед"
  • В Запорожье более 7500 абонентов остались без электричества

Российская оккупационная армия атаковала дронами Украину. Взрывы прогремели в Харькове и Запорожье.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух "прилетах" дрона типа "Шахед" в Киевском районе города в 03:07. По его словам, на место выехали соответствующие службы.

Об угрозе ударных беспилотников в Запорожской области глава ОВА Иван Федоров сообщил в 05:44.

В 06:04 Федоров сообщил о взрывах и призвал жителей оставаться в безопасных местах.

"Враг атаковал Запорожье. Произошел пожар. В результате удара обесточено более 7500 абонентов", - написал глава ОВА.

По словам Федорова, энергетики начнут восстановление, как только позволит ситуация с безопасностью.

Шахеды - что о них известно

Федоров уточнил, что шесть человек ранены в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району. Всего за сутки оккупанты нанесли 710 ударов по 34 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 88 сообщений о повреждении жилья, объектов инфраструктуры и автомобилей.

Наслідки атаки на Запоріжжя і район
Последствия атаки на Запорожье и район / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, 13 марта Россия ночью атаковала Балаклею дронами. В результате атаки повреждены три жилых дома. По предварительным данным, информации о пострадавших нет.

В ночь на 14 марта страна-агрессор РФ в очередной раз нанесла массированный удар по Украине с применением различных видов вооружения. Известно, что под обстрел попала, в частности, Киевская область.

Под ударом оказались Обуховский, Броварской и Бучанский районы Киевской области. В результате ударов погибли три человека, еще как минимум восемь получили ранения.

Из-за атаки в Киеве были применены экстренные отключения света.

15 марта российский беспилотник нанес удар вблизи блокпоста в Черниговском районе, в результате погиб военнослужащий.

О персоне: Иван Федоров

Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года

С 2020 - Мелитопольский городской голова.

В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.

В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.

08:48Украина
"Будет очень плохо для будущего НАТО": Трамп угрожает союзникам из-за войны в Иране

"Будет очень плохо для будущего НАТО": Трамп угрожает союзникам из-за войны в Иране

08:25Мир
Новый козырь Киева: как конфликт на Ближнем Востоке усилил позиции Украины - Time

Новый козырь Киева: как конфликт на Ближнем Востоке усилил позиции Украины - Time

08:04Украина
Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвал неприятные даты

Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвал неприятные даты

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 марта: Львам - радость, Рыбам - терпение

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 марта: Львам - радость, Рыбам - терпение

Карта Deep State онлайн за 16 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра, 16 марта: Петухам - терпение, Кроликам - отдых

Китайский гороскоп на завтра, 16 марта: Петухам - терпение, Кроликам - отдых

Не детская игрушка: для чего в СССР изготавливали стеклянные шарики

Не детская игрушка: для чего в СССР изготавливали стеклянные шарики

Последние новости

09:06

Столб черного дыма виден за километры: дроны ударили по крупной нефтебазе в РФ

08:51

Победители Оскара 2026: как церемония разочаровала украинцев

08:48

Киев атакуют дроны: в столице воет тревога и слышна стрельба - первые подробности

08:48

Запрет "свошникам" на въезд в ЕС - как Невзоров оценивает это решениемнение

08:32

Тяжелые времена уходят с 16 марта: трем знакам зодиака судьба готовит передышку

Россия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – СвитанРоссия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – Свитан
08:25

"Будет очень плохо для будущего НАТО": Трамп угрожает союзникам из-за войны в Иране

08:13

Карта Deep State онлайн за 16 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:04

Новый козырь Киева: как конфликт на Ближнем Востоке усилил позиции Украины - Time

06:56

Атака "Шахедов" на Харьков и Запорожье: тысячи людей остались без света

Реклама
03:45

В СССР скрыли правдивую историю Краматорска — что нашли под городомВидео

03:00

Как добиться блестящих окон без разводов: забытый лайфхак от бабушекВидео

02:30

Принц Уильям показал домашнее фото принцессы Дианы: "Сегодня и каждый день"

02:01

Украинская ведущая призналась, как сохранила брак: "Чувства меняются"

01:46

Учёные бьют тревогу: признаки деменции часто путают с распространенным кризисом

00:49

Известного украинского певца заподозрили в политических амбициях

15 марта, воскресенье
23:45

Электроэнергия будет, но не для всех: графики для Киева и области 16 марта

22:54

Пауза, играющая на руку Кремлю: США пересматривают графики помощи ВСУ — FT

22:52

"Хаотичный, дикий": Кучеренко назвала, кто поселился в ее памяти навсегда

22:29

Умер звезда соцсетей "Дед Толя": чем запомнился самый знаменитый дедушкаВидео

21:55

Линолеум в прошлом: новый материал, ставший фаворитом для дома

Реклама
21:48

Украинская прыгунья перенесла операцию во время родов

21:34

ВСУ пошли в контрнаступление и освободили сотни километров: детали от ЗеленскогоВидео

20:29

"Трамп сдаст Украину": тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией"Видео

20:17

"Он боялся": Зеленский раскрыл истинную причину "миролюбивости" Путина

19:25

Всего один простой трюк — и накипь в чайнике исчезнет за считанные минутыВидео

19:10

Как российская армия платит рекордную цену за войну в Украине: Коваленко раскрыл потеримнение

19:08

Удар Шахедов по Калифорнии и новый Перл-Харбор — почему США не пресекают атаки

18:31

"Украина не вступит в ЕС": Будапешт выдвинул Киеву наглый ультиматум

18:21

План противника сорван: ВСУ заблокировали продвижение РФ на важном рубеже

18:10

В Иране неожиданно подставили Путина перед Трампом — официальное заявление

17:48

Почему кошки игнорируют своих хозяев: настоящая причина удивитВидео

17:30

Севооборот на огороде: как восстановить структуру почвы за один циклВидео

17:17

Удар РФ по блокпосту на Черниговщине: есть жертва и раненые, идет детонация

16:41

"Есть много вопросов": Зеленский заговорил о новой встрече с Трампом

16:23

Температура резко изменится: что приготовила погода для Днепра на этой неделе

15:49

Без химии и затрат: как быстро вывести тараканов

15:27

Наступит похолодание и будут осадки: в Украине изменится погода

15:19

Рецепт глазури на Пасху из 3 ингредиентов: не трескается и застывает 10 минутВидео

15:14

Ребров готовит обновление состава сборной: кто может дебютировать в матче со Швецией

15:06

В Кремле послали матом советников Макрона после вопроса об Украине — что сказали

Реклама
14:56

Песков назвал виновных в продолжении войны в Украине: это не Зеленский

14:35

Кум Влада Ямы высказался о танцоре-беглеце: "Он не влияет"

14:22

Трамп послал миру сигнал по поводу России — у Зеленского отметили неприятный нюанс

14:08

Зеленский готов отправить народных депутатов на фронт — жесткий ультиматум президента

14:02

Не детская игрушка: для чего в СССР изготавливали стеклянные шарики

13:54

Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 марта

13:16

Россия на переговорах раскрыла свои реальные планы по поводу войны — что известно

12:37

Китайский гороскоп на завтра, 16 марта: Петухам - терпение, Кроликам - отдых

12:32

Зачем итальянцы каждый вечер кладут лимон в духовку: секрет решает множество проблемВидео

12:27

РФ стягивает значительные силы: Сырский назвал основное направление атаки врага

