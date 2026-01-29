В Украине усилятся графики отключений света для населения - в чем причина

В Украине может увеличиться продолжительность отключений электроэнергии, если в ближайшее время не будут введены новые генерирующие мощности, указал эксперт.

Продолжительность отключений света в Украине может увеличиться, - Рябцев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сказал энергетический эксперт:

Украина нуждается в дополнительной генерации электроэнергии

Если этого не произойдет - стоит ожидать усиления отключений света

Если в ближайшее время дополнительных генерирующих мощностей в Украине не появится, то продолжительность отключений электроэнергии для населения будет расти. Масштаб и темпы этих ограничений будут напрямую зависеть от эффективности активной защиты энергосистемы. Об этом в интервью Главреду заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

По его словам, при условии достаточного количества противоракетных средств, дронов для перехвата "Шахедов" и других систем у Сил обороны, увеличение продолжительности отключений будет происходить, но более постепенно.

"Если на то, чтобы отразить какую-то атаку, не хватит средств поражения, как это было, например, 9 января, то продолжительность отключений будет расти быстрее. А также это будет зависеть от ввода в активную эксплуатацию новых мощностей, о чем мы говорили выше", - подчеркнул он.

Когда могут отменить графики отключений света - мнение эксперта

Как писал Главред, в Украине наблюдается постепенная стабилизация энергосистемы из-за улучшения погодных условий и повышения температуры воздуха. Об этом в комментарии"Телеграфу" сообщил председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

По его словам, в конце марта и в апреле значительно активизируется солнечная генерация, которая сможет перекрыть основную часть дефицита электроэнергии. При отсутствии новых обстрелов это позволит смягчить графики отключений.

В то же время полностью отказаться от ограничений до лета вряд ли удастся, ведь одновременно планируется вывод на ремонт двух энергоблоков атомных электростанций. По мнению эксперта, полная отмена графиков остается вопросом далекой перспективы.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, 29 января по всей территории Украины вводятся почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности для населения и промышленности. О применении таких мер во всех регионах сообщили в "Укрэнерго".

В столице графики почасовых отключений могут снова начать действовать уже в ближайшее время. Пресс-секретарь КМГА Екатерина Поп объяснила, каким образом они будут формироваться для Киева.

В то же время, несмотря на сложную ситуацию в отдельных районах, энергосистема страны в целом остается под контролем. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

