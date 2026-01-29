Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

В Украине усилятся графики отключений света для населения - в чем причина

Юрий Берендий
29 января 2026, 05:05
91
В Украине может увеличиться продолжительность отключений электроэнергии, если в ближайшее время не будут введены новые генерирующие мощности, указал эксперт.
В Украине усилятся графики отключений света для населения - в чем причина
Продолжительность отключений света в Украине может увеличиться, - Рябцев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сказал энергетический эксперт:

  • Украина нуждается в дополнительной генерации электроэнергии
  • Если этого не произойдет - стоит ожидать усиления отключений света

Если в ближайшее время дополнительных генерирующих мощностей в Украине не появится, то продолжительность отключений электроэнергии для населения будет расти. Масштаб и темпы этих ограничений будут напрямую зависеть от эффективности активной защиты энергосистемы. Об этом в интервью Главреду заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

По его словам, при условии достаточного количества противоракетных средств, дронов для перехвата "Шахедов" и других систем у Сил обороны, увеличение продолжительности отключений будет происходить, но более постепенно.

видео дня

"Если на то, чтобы отразить какую-то атаку, не хватит средств поражения, как это было, например, 9 января, то продолжительность отключений будет расти быстрее. А также это будет зависеть от ввода в активную эксплуатацию новых мощностей, о чем мы говорили выше", - подчеркнул он.

Когда могут отменить графики отключений света - мнение эксперта

Как писал Главред, в Украине наблюдается постепенная стабилизация энергосистемы из-за улучшения погодных условий и повышения температуры воздуха. Об этом в комментарии"Телеграфу" сообщил председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

По его словам, в конце марта и в апреле значительно активизируется солнечная генерация, которая сможет перекрыть основную часть дефицита электроэнергии. При отсутствии новых обстрелов это позволит смягчить графики отключений.

В то же время полностью отказаться от ограничений до лета вряд ли удастся, ведь одновременно планируется вывод на ремонт двух энергоблоков атомных электростанций. По мнению эксперта, полная отмена графиков остается вопросом далекой перспективы.

Атомная генерация Украины
Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 29 января по всей территории Украины вводятся почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности для населения и промышленности. О применении таких мер во всех регионах сообщили в "Укрэнерго".

В столице графики почасовых отключений могут снова начать действовать уже в ближайшее время. Пресс-секретарь КМГА Екатерина Поп объяснила, каким образом они будут формироваться для Киева.

В то же время, несмотря на сложную ситуацию в отдельных районах, энергосистема страны в целом остается под контролем. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Другие новости:

О персоне: Геннадий Рябцев

Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отключения веерные отключения Геннадий Рябцев отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Минус два истребителя с экипажами: РФ потеряла Су-30 и Су-34 за один день

Минус два истребителя с экипажами: РФ потеряла Су-30 и Су-34 за один день

00:19Мир
В Киеве вводят графики отключения света: что изменилось для жителей

В Киеве вводят графики отключения света: что изменилось для жителей

22:35Энергетика
Россия готовит новый массированный удар по Украине - украинцев предупредили об угрозе

Россия готовит новый массированный удар по Украине - украинцев предупредили об угрозе

21:36Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 28 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 28 января (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 29 января: Быкам - завал, Тиграм нужен отдых

Китайский гороскоп на завтра 29 января: Быкам - завал, Тиграм нужен отдых

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26

Отмена графиков отключений: эксперт сказал, когда украинцы смогут выдохнуть

Отмена графиков отключений: эксперт сказал, когда украинцы смогут выдохнуть

Последние новости

05:34

Типичная ошибка многих: что сделать, чтобы штаны быстро сохли зимой

05:05

В Украине усилятся графики отключений света для населения - в чем причина

04:30

Откроется золотая жила: четыре знака зодиака на пороге большого прорыва

04:12

4 строгих запрета: что нельзя делать в праздник 29 января

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке дедушки в кресле за 27 секунд

Отключения света станут более продолжительными в феврале: Рябцев – о том, к чему готовиться УкраинеОтключения света станут более продолжительными в феврале: Рябцев – о том, к чему готовиться Украине
03:22

Кличко советует выехать из Киева: эксперт уточнил, для кого это реально

02:40

Европа "закипает": скоро жара сделает жизнь в части стран невыносимой

01:53

Мерц резко высказался о вступлении Украины в ЕС в 2027 году: детали

01:12

5 продуктов, которые категорически нельзя хранить в пластиковом контейнере

Реклама
00:19

Минус два истребителя с экипажами: РФ потеряла Су-30 и Су-34 за один день

28 января, среда
23:55

Французское Le Figaro посвятило статью 22-летней ветеранке и победительнице "Танцев со звездами"Видео

23:31

Угроза обрушения фронта: Sky News о риске потери двух крупных городов на востоке

22:48

Запах из кошачьего лотка исчезнет навсегда: простые советы, которые реально работаютВидео

22:38

Без отопления сотни многоэтажек: Кличко о возобновлении подачи тепла в Киеве

22:35

В Киеве вводят графики отключения света: что изменилось для жителей

21:36

Россия готовит новый массированный удар по Украине - украинцев предупредили об угрозеВидео

21:28

"Очень больно": Андре Тан показал свой сгоревший в Херсоне магазин после "прилета"

21:24

Самолеты, системы ПВО и ракеты: детали новых пакетов Франции и ФРГ Украине

21:01

Новый график отключений для Ровенской области: когда не будет света 29 января

20:52

Новые графики отключений для Черкасс и области - когда не будет света 29 января

Реклама
20:34

Психологи назвали 11 неочевидных признаков, которые выдают низкий уровень IQ

20:33

У Трампа анонсировали прямые переговоры Украины и РФ: назван спорный вопросВидео

20:33

Какое ваше самое основное слово в жизни: месяц рождения открывает секрет

20:27

Свет будут отключать весь день: графики для Запорожской области на 29 января

19:59

Концерт памяти Степана Гиги: украинская певица отказалась от участия в мероприятииВидео

19:37

Ученики могут не ходить на уроки христианской этики: при каком условии

19:33

Всего одна хитрость — и яичница будет идеальной: вкус удивит с первой вилкиВидео

19:31

МВД советует сделать запасы еды и воды - есть ли основания для паники

19:10

Есть все признаки российской подготовки к агрессии в Балтиимнение

18:55

Спустя 40 лет звезда фильма "Грязные танцы" вернется к своей роли

18:43

Отключение света 29 января: как будут действовать графики в четверг

18:38

Правовые вызовы подготовки к послевоенным выборам

18:33

Холод превращает украинцев в "монстров": что происходит с мозгом во время войныВидео

18:29

Худшее – впереди: в Раде назвали сроки осложнения ситуации в энергетике

18:12

Доллар внезапно полетел вниз: новый курс валют на 29 января

17:54

Продвижение россиян на Харьковщине: в ВСУ ответили на заявления Герасимова

17:51

Эти знаки зодиака скоро сорвут джекпот: кто сказочно разбогатеет

17:36

"Беспомощное ничтожество": раскрыт сценарий полного краха режима Путина

17:34

Мобилизация по-новому: как будут вручать повестки и останутся ли ТЦК на блокпостах

17:13

Сияет ярче папы: дочь Максима Галкина покорила переменами во внешности

Реклама
17:10

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26

16:59

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с тестом за 51 секунду

16:58

Будет по 135 гривен за пачку: цены на востребованный продукт резко подскочат

16:30

Навсегда забыть о накипи: супербыстрый и безопасный метод очистки чайникаВидео

16:25

"После консультации с ангелами": известный украинский ведущий женился в СШАФото

16:23

"Девочка плакала и звала маму": что известно о погибших на КиевщинеФотоВидео

16:07

Посевной календарь на февраль 2026: лучшие дни для посева рассады и цветов

15:57

Автогражданка для УБД в 2026 году: новые правила, штрафы с камер и льготное оформление новости компании

15:40

"Ты не просто мой муж": Алена Омаргалиева публично обратилась к мужу-воину

15:33

Как открыть замерзшее авто и не сломать ручку: секрет, который должны знать всеВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять