Новый график отключений для Ровенской области: когда не будет света 29 января

- В Ровенской области 29 января вводят графики отключения света
- Ограничения будут действовать в течение суток
- Свет будут отключать в объеме двух очередей
В четверг, 29 января, в Ровенской области вводят графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут отключать в объеме двух очередей в течение суток. Об этом сообщают в Ровнооблэнерго.
Отмечается, что причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергообъекты.
"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме государства по команде НЭК "Укрэнерго" в Ровенской области 29.01.2026 будут применяться графики почасовых отключений для бытовых потребителей", - говорится в сообщении.
Графики почасовых отключений для Ровенской области на 29 января:
- подчерг 1.1:
- с 00:00 до 04:00
- с 14:00 до 17:00
- подчерг 1.2:
- с 00:00 до 04:00
- с 14:00 до 17:00
- подсменность 2.1:
- с 04:00 до 08:00
- с 16:00 до 19:00
- подсменность 2.2:
- с 04:00 до 08:00
- с 16:00 до 19:00
- дежурство 3.1:
- с 06:00 до 10:00
- с 17:00 до 20:00
- дежурство 3.2:
- с 06:00 до 10:00
- с 17:00 до 20:00
- подсменная 4.1:
- с 08:00 до 12:00
- с 19:00 до 22:00
- дежурство 4.2:
- с 08:00 до 12:00
- с 19:00 до 22:00
- дежурство 5.1:
- с 10:00 до 14:00
- с 20:00 до 22:00
- дежурство 5.2:
- с 10:00 до 14:00
- с 20:00 до 00:00
- дежурство 6.1:
- с 12:00 до 16:00
- с 22:00 до 00:00
- дежурство 6.2:
- с 12:00 до 16:00
- с 22:00 до 00:00
Пункты несокрушимости в Ровно - где найти пункты несокрушимости в Ровенской области
В случае отключений света жители Ровно могут рассчитывать на сеть пунктов несокрушимости и обогрева. Они работают в разных частях города и переходят в круглосуточный режим во время длительных блэкаутов.
Перечень адресов пунктов несокрушимости в Ровно можно найти по ссылке.
Перечень пунктов несокрушимости в Ровенской области публиковала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Отключение света в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев заявил, что надеяться на то, что с наступлением нулевых температур отключения света станут короче или прекратятся, не стоит. По его словам, Украине нужно больше средств поражения, чтобы сбивать все российские дроны и ракеты. Также есть необходимость подключения генерации к Объединенной энергосистеме
Кроме того, из-за обстрелов страны-агрессора России ситуация в энергосистеме Украины ухудшилась. Поэтому в отдельных областях введены аварийные отключения электроэнергии.
Напомним, пресс-секретарь КМВА Екатерина Поп заявляла, что графики почасовых отключений электроэнергии для столицы Украины могут возобновиться уже в ближайшие дни.
