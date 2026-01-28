Новый график отключений для Ровенской области: когда не будет света 29 января

Свет будут отключать в объеме двух очередей в течение суток.

https://glavred.info/energy/novyy-grafik-otklyucheniy-dlya-rovenskoy-oblasti-kogda-ne-budet-sveta-29-yanvarya-10736207.html Ссылка скопирована

График отключения света в Ровно и области на 26 января / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

В Ровенской области 29 января вводят графики отключения света

Ограничения будут действовать в течение суток

Свет будут отключать в объеме двух очередей

В четверг, 29 января, в Ровенской области вводят графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут отключать в объеме двух очередей в течение суток. Об этом сообщают в Ровнооблэнерго.

Отмечается, что причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергообъекты.

видео дня

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме государства по команде НЭК "Укрэнерго" в Ровенской области 29.01.2026 будут применяться графики почасовых отключений для бытовых потребителей", - говорится в сообщении.

Графики почасовых отключений для Ровенской области на 29 января:

подчерг 1.1:

с 00:00 до 04:00

с 14:00 до 17:00

подчерг 1.2:

с 00:00 до 04:00

с 14:00 до 17:00

подсменность 2.1:

с 04:00 до 08:00

с 16:00 до 19:00

подсменность 2.2:

с 04:00 до 08:00

с 16:00 до 19:00

дежурство 3.1:

с 06:00 до 10:00

с 17:00 до 20:00

дежурство 3.2:

с 06:00 до 10:00

с 17:00 до 20:00

подсменная 4.1:

с 08:00 до 12:00

с 19:00 до 22:00

дежурство 4.2:

с 08:00 до 12:00

с 19:00 до 22:00

дежурство 5.1:

с 10:00 до 14:00

с 20:00 до 22:00

дежурство 5.2:

с 10:00 до 14:00

с 20:00 до 00:00

дежурство 6.1:

с 12:00 до 16:00

с 22:00 до 00:00

дежурство 6.2:

с 12:00 до 16:00

с 22:00 до 00:00

Пункты несокрушимости в Ровно - где найти пункты несокрушимости в Ровенской области

В случае отключений света жители Ровно могут рассчитывать на сеть пунктов несокрушимости и обогрева. Они работают в разных частях города и переходят в круглосуточный режим во время длительных блэкаутов.

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Ровно можно найти по ссылке.

Перечень пунктов несокрушимости в Ровенской области публиковала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отключение света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев заявил, что надеяться на то, что с наступлением нулевых температур отключения света станут короче или прекратятся, не стоит. По его словам, Украине нужно больше средств поражения, чтобы сбивать все российские дроны и ракеты. Также есть необходимость подключения генерации к Объединенной энергосистеме

Кроме того, из-за обстрелов страны-агрессора России ситуация в энергосистеме Украины ухудшилась. Поэтому в отдельных областях введены аварийные отключения электроэнергии.

Напомним, пресс-секретарь КМВА Екатерина Поп заявляла, что графики почасовых отключений электроэнергии для столицы Украины могут возобновиться уже в ближайшие дни.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред