Свет будут отключать весь день: графики для Запорожской области на 29 января

29 января в Запорожской области по указанию НЭК "Укрэнерго" будут действовать графики почасовых отключений света. О том, когда не будет света в Запорожье и области, сообщило "Запорожьеоблэнерго".
Сообщается, что согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго", для стабилизации работы объединенной энергосистемы Украины 29 января в Запорожской области вводятся графики почасовых отключений электроэнергии. Отключения будут происходить по очередям и подчергам с учетом получаса, необходимого на переключение.
Кроме того, в течение суток (с 00:00 до 24:00) в регионе будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме (пять очередей).
Отключение света 29 января Запорожская область очередь 1.1
1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00
Отключение света 29 января Запорожская область очередь 1.2
1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Отключение света 29 января Запорожская область очередь 2.1
2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Отключение света 29 января Запорожская область очередь 2.2
2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Отключение света 29 января Запорожская область очередь 3.1
3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Отключение света 29 января Запорожская область очередь 3.2
3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Отключение света 29 января Запорожская область очередь 4.1
4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Отключение света 29 января Запорожская область очередь 4.2
4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Отключение света 29 января Запорожская область очередь 5.1
5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Отключение света 29 января Запорожская область очередь 5.2
5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Отключение света 29 января Запорожская область очередь 6.1
6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Отключение света 29 января Запорожская область очередь 6.2
6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Как найти свою группу отключений Запорожская область
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.
Как найти свою группу отключений город Запорожье
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.
Как найти группу отключений Запорожский район
Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.
Почему нет света Запорожье
Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.
Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области
Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.
Новость дополняется...
