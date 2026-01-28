Свет будут отключать весь день: графики для Запорожской области на 29 января

https://glavred.info/energy/svet-budut-otklyuchat-ves-den-grafiki-dlya-zaporozhskoy-oblasti-na-29-yanvarya-10736192.html Ссылка скопирована

Графики отключения света для Запорожья - когда не будет света 29 января / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС в Одесской области

29 января в Запорожской области по указанию НЭК "Укрэнерго" будут действовать графики почасовых отключений света. О том, когда не будет света в Запорожье и области, сообщило "Запорожьеоблэнерго".

Сообщается, что согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго", для стабилизации работы объединенной энергосистемы Украины 29 января в Запорожской области вводятся графики почасовых отключений электроэнергии. Отключения будут происходить по очередям и подчергам с учетом получаса, необходимого на переключение.

Кроме того, в течение суток (с 00:00 до 24:00) в регионе будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме (пять очередей).

График отключения света в Запорожской области на 29 января / Скриншот

Отключение света 29 января Запорожская область очередь 1.1

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00

Отключение света 29 января Запорожская область очередь 1.2

1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 29 января Запорожская область очередь 2.1

2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 29 января Запорожская область очередь 2.2

2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 29 января Запорожская область очередь 3.1

3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 29 января Запорожская область очередь 3.2

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 29 января Запорожская область очередь 4.1

4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 29 января Запорожская область очередь 4.2

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 29 января Запорожская область очередь 5.1

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 29 января Запорожская область очередь 5.2

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 29 января Запорожская область очередь 6.1

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 29 января Запорожская область очередь 6.2

6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.

