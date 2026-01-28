Отключение света 29 января: как будут действовать графики в четверг

Главное:
- В результате атак РФ в энергосистеме значительный дефицит
- Укрэнерго вводит графики отключения света на 29 января
- Ограничения будут применяться во всех регионах
В четверг, 29 января, в Украине вводят графики почасовых отключений и графики ограничений мощности для промышленных и бытовых потребителей.
Свет будут отключать во всех регионах. Об этом сообщили в Укрэнерго.
По данным компании, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.
В компании предупреждают, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому украинцам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.
"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.
Когда ситуация со светом может улучшиться
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорил, что в Украине значительно осложнилась ситуация с энергоснабжением, однако со временем общая картина может постепенно улучшиться.
По его словам, ближе к началу марта ситуация станет лучше. Он также добавил, что если Украину сковывают новые морозы до -20 градусов, то ситуация станет сложнее.
Отключение света - последние новости
Как сообщал Главред, эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев заявил, что надеяться на то, что с наступлением нулевых температур отключения света станут короче или прекратятся, не стоит. По его словам, Украине нужно больше средств поражения, чтобы сбивать все российские дроны и ракеты. Также есть необходимость подключения генерации к Объединенной энергосистеме
Кроме того, из-за обстрелов страны-агрессора России ситуация в энергосистеме Украины ухудшилась. Поэтому в отдельных областях введены аварийные отключения электроэнергии.
Напомним, пресс-секретарь КМГА Екатерина Поп заявляла, что графики почасовых отключений электроэнергии для столицы Украины могут возобновиться уже в ближайшие дни.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
