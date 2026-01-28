Укр
Отключение света 29 января: как будут действовать графики в четверг

Инна Ковенько
28 января 2026, 18:43
Ситуация в энергосистеме может меняться, а время и объем применения отключений по конкретному адресу следует уточнять.
Графики отключения света на 29 января
Графики отключения света на 29 января / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • В результате атак РФ в энергосистеме значительный дефицит
  • Укрэнерго вводит графики отключения света на 29 января
  • Ограничения будут применяться во всех регионах

В четверг, 29 января, в Украине вводят графики почасовых отключений и графики ограничений мощности для промышленных и бытовых потребителей.

Свет будут отключать во всех регионах. Об этом сообщили в Укрэнерго.

По данным компании, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.

В компании предупреждают, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому украинцам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.

Когда ситуация со светом может улучшиться

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорил, что в Украине значительно осложнилась ситуация с энергоснабжением, однако со временем общая картина может постепенно улучшиться.

По его словам, ближе к началу марта ситуация станет лучше. Он также добавил, что если Украину сковывают новые морозы до -20 градусов, то ситуация станет сложнее.

Отключение света - последние новости

Как сообщал Главред, эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев заявил, что надеяться на то, что с наступлением нулевых температур отключения света станут короче или прекратятся, не стоит. По его словам, Украине нужно больше средств поражения, чтобы сбивать все российские дроны и ракеты. Также есть необходимость подключения генерации к Объединенной энергосистеме

Кроме того, из-за обстрелов страны-агрессора России ситуация в энергосистеме Украины ухудшилась. Поэтому в отдельных областях введены аварийные отключения электроэнергии.

Напомним, пресс-секретарь КМГА Екатерина Поп заявляла, что графики почасовых отключений электроэнергии для столицы Украины могут возобновиться уже в ближайшие дни.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

свет Укрэнерго отключения света
