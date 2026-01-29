В Киеве возобновляют обучение в школах: СМИ узнали сроки и формы занятий

Родители школьников получают сообщения о возобновлении обучения в Киеве.

В школах Киева возобновляют обучение / коллаж: Главред, фото: УНИАН, mon.gov.ua

В Киеве возобновляют учебный процесс в школах уже с понедельника, 2 февраля

Часть учеников возобновит обучение в очном, часть в дистанционном режиме

Работники общеобразовательных учебных заведений Киева рассылают сообщения родителям учеников о возобновлении учебного процесса в школах уже с понедельника, 2 февраля.

При этом часть учеников возобновит обучение в очном, часть в дистанционном режиме, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщения, который получают родители столичных школьников.

"Уважаемые родители! С 02.02.2026 возобновляется образовательный процесс в очном режиме. Просим сообщить до 01.02 тех, кто будет находиться за пределами Киева по семейным обстоятельствам и тех, кто заболел. В случае новой информации, в зависимости от ситуации с безопасностью, вам будет сообщено дополнительно", – говорится в одном из сообщений.

Родители учеников другой школы, расположенной в том же административном районе Киева, также получили сообщение о возобновлении обучения с понедельника, но в дистанционном режиме из-за отсутствия теплоснабжения в помещении учебного заведения.

"В соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины от 15.01.2026 №39 и решением педагогического совета... с 02.02.2026 года возобновляется учебный процесс... Поскольку, по состоянию на 29.01.2026, температурный режим в учреждении не соответствует санитарным нормам (теплоснабжение отсутствует), уроки будут проводиться дистанционно согласно расписанию в формате Zoom-конференции. В случае отсутствия связи, урок будет проведен в доступном формате. Держите постоянную связь с классными руководителями", - говорится в сообщении.

Школы меняют режим работы из-за холодов

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство приняло решение временно перевести школы на дистанционное обучение либо объявить каникулы в связи с резким снижением температуры.

Она отметила, что местным властям рекомендовано реализовывать эти меры в рамках своих полномочий. При этом Свириденко подчеркнула, что главным приоритетом остаются безопасность граждан, защита здоровья детей и бесперебойная работа критически важной инфраструктуры.

Ранее сообщалось об ограничении поставок горячей воды в Киеве. Ограничение ГВС – это вынужденный и временный шаг, необходимый для ликвидации последствий вражеских атак.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве без отопления сотни многоэтажек. Бригады коммунальщиков и энергетиков делают все, чтобы подать теплоноситель в дома.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

