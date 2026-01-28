Без отопления сотни многоэтажек: Кличко о возобновлении подачи тепла в Киеве

Бригады коммунальщиков и энергетиков делают все, чтобы подать теплоноситель в дома.

В Киеве сотни домов без отопления / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Главное:

В Киеве остаются без тепла более 600 домов

Коммунальщики и энергетики делают все, чтобы подать теплоноситель

В Киеве по состоянию на вечер среды, 28 января, остаются без тепла более 600 домов, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"На сегодняшний вечер без теплоснабжения 639 многоэтажных домов столицы", – написал Кличко в Telegram.

Он подчеркнул, что бригады коммунальщиков и энергетиков делают все, чтобы подать теплоноситель в дома, которые остались без тепла в результате массированных атак врага на критическую инфраструктуру Киева.

Киев и отопление: экспертная оценка ситуации

Руководитель аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко высказался о возможности возобновления теплоснабжения и работы коммунальных систем столицы после масштабных атак со стороны РФ. Он подчеркнул, что подключение жилых домов к передвижным мини-котельным возможно лишь после проведения комплекса трудоёмких и заранее подготовленных технических работ.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

