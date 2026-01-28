Без отопления сотни многоэтажек: Кличко о возобновлении подачи тепла в Киеве

Главное:
- В Киеве остаются без тепла более 600 домов
- Коммунальщики и энергетики делают все, чтобы подать теплоноситель
В Киеве по состоянию на вечер среды, 28 января, остаются без тепла более 600 домов, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.
"На сегодняшний вечер без теплоснабжения 639 многоэтажных домов столицы", – написал Кличко в Telegram.
Он подчеркнул, что бригады коммунальщиков и энергетиков делают все, чтобы подать теплоноситель в дома, которые остались без тепла в результате массированных атак врага на критическую инфраструктуру Киева.
Киев и отопление: экспертная оценка ситуации
Руководитель аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко высказался о возможности возобновления теплоснабжения и работы коммунальных систем столицы после масштабных атак со стороны РФ. Он подчеркнул, что подключение жилых домов к передвижным мини-котельным возможно лишь после проведения комплекса трудоёмких и заранее подготовленных технических работ.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.
Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.
О персоне: Виталий Кличко
Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.
