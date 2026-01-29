Тернопольскую область атакуют сильные морозы: когда температура упадет до -21

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Тернополе в пятницу
- Когда придут сильные морозы
Погода в Тернопольской области в пятницу, 30 января, будет облачной. Ночью ожидаются небольшие осадки, которые прекратятся днем. Также возможен слабый гололед. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Отмечается, что ветер завтра будет северо-восточного направления, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха в течение суток в области составит 0...-5 градусов, в городе Тернополь прогнозируется -1...-3 градуса.
Синоптики также предупредили о метеорологических явлениях. Так, 30 января по всей области на дорогах будет гололедица. Из-за этого объявлен первый (желтый) уровень опасности.
Кроме того, уже в воскресенье, 1 февраля, Тернопольскую область накроет значительное похолодание. Температура опустится до -16...-21 градусов.
Снижение температуры в Украине
Начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха говорила, что начиная с 30 января в Украине ожидается ощутимое снижение температуры.
По ее прогнозу, в ночь на 31 января уже будет -12...-17 градусов.
"Начало февраля будет без осадков, потому что уже ожидаем антициклон. Может быть больше прояснений", - добавила она.
Погода - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко заявляла, что изменение погоды начнется уже в пятницу, 30 января. Температура воздуха в течение дня упадет до - 2...- 8 градусов.
Синоптики Укргидрометцентра говорили, что погода в Украине в феврале 2026 года, в целом, будет соответствовать норме. В большинстве регионов — на 1,5° выше нормы.
В то же время, погода в Черкасской области на следующей неделе будет морозной. Температура воздуха будет опускаться до 27 градусов мороза.
Читайте также:
- Путин дал время до апреля: в ОП раскрыли планы россиян по Донбассу
- "Дожать врага": Зеленский сделал громкое заявление о завершении войны в Украине
- Путин на неделю отказался от ударов по Украине — Трамп назвал причину
О персоне: Наталья Птуха
Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 году выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, в настоящее время является начальницей отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред