Тернопольскую область атакуют сильные морозы: когда температура упадет до -21

На дорогах Тернопольской области будет гололедица.

Погода в Тернополе 30 января / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какая будет погода в Тернополе в пятницу

Когда придут сильные морозы

Погода в Тернопольской области в пятницу, 30 января, будет облачной. Ночью ожидаются небольшие осадки, которые прекратятся днем. Также возможен слабый гололед. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Отмечается, что ветер завтра будет северо-восточного направления, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха в течение суток в области составит 0...-5 градусов, в городе Тернополь прогнозируется -1...-3 градуса.

Синоптики также предупредили о метеорологических явлениях. Так, 30 января по всей области на дорогах будет гололедица. Из-за этого объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Кроме того, уже в воскресенье, 1 февраля, Тернопольскую область накроет значительное похолодание. Температура опустится до -16...-21 градусов.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Снижение температуры в Украине

Начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха говорила, что начиная с 30 января в Украине ожидается ощутимое снижение температуры.

По ее прогнозу, в ночь на 31 января уже будет -12...-17 градусов.

"Начало февраля будет без осадков, потому что уже ожидаем антициклон. Может быть больше прояснений", - добавила она.

Наталья Птуха / Инфографика: Главред

Погода - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко заявляла, что изменение погоды начнется уже в пятницу, 30 января. Температура воздуха в течение дня упадет до - 2...- 8 градусов.

Синоптики Укргидрометцентра говорили, что погода в Украине в феврале 2026 года, в целом, будет соответствовать норме. В большинстве регионов — на 1,5° выше нормы.

В то же время, погода в Черкасской области на следующей неделе будет морозной. Температура воздуха будет опускаться до 27 градусов мороза.

О персоне: Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 году выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, в настоящее время является начальницей отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

