Когда Черкасскую область накроет мороз -27 градусов - на улицах будет каток и выпадет снег

Черкасскую область в ближайшие дни накроет резкое похолодание с ультраполярными морозами, которые в начале февраля могут достичь 27 градусов ниже нуля.

Прогноз погоды Черкасская область - когда накроет мороз -27 градусов / Фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Каким будет прогноз погоды в Черкасской области на неделю

Когда будет новая волна морозов

Когда ждать потепления

Погода в Черкасской области на следующей неделе будет морозной. Температура воздуха будет подниматься до 27 градусов мороза. Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в посте в Facebook.

Синоптик предупреждает, что в период с 1 по 4 февраля ожидается поступление ультраполярного воздуха из района Карского моря.

"В Черкасской области ожидается резкое похолодание с сильными ночными морозами 20-27º. Есть вероятность, что именно в этот период холод достигнет максимума нынешней зимы", - сообщил он.

/ Фото: Виталий Постригань / Facebook

Прогноз погоды для Черкасс 29 января - прогноз погоды для Черкасской области 29 января

По словам Виталия Постриганя, 29 января станет самым теплым днем недели.

"Приход теплой и влажной воздушной массы с Балкан способствует сохранению туманов, при температуре воздуха 1-2° тепла осадки выпадают в виде дождя и мокрого снега", - указал он

Прогноз погоды для Черкасс 30 января - прогноз погоды для Черкасской области 30 января

Он сообщил, что уже в пятницу, 30 января, начнется перестройка атмосферных процессов — прекратится поступление тепла, а южный циклон, двигаясь через Черное море на юго-восток, затянет за собой холодный воздух. Дожди постепенно сменятся мокрым снегом и снегом, наиболее интенсивным в южных районах области, с возможным приростом снежного покрова до 3-6 см.

"Температура ночью 3° мороза - 2° тепла, днем понижение температуры до 4-9° мороза. А значит, вся вода, накопившаяся на дорогах и тротуарах, замерзнет и превратится в каток", - предупредил он.

Прогноз погоды для Черкасс 31 января - прогноз погоды для Черкасской области 31 января

В субботу, 31 января, осадки постепенно прекратятся, температура воздуха ночью снизится до 10–15 градусов мороза, днем составит 8–13 градусов мороза, на дорогах сохранится гололедица.

Прогноз погоды для Черкасс 1-4 февраля - прогноз погоды для Черкасской области 1-4 февраля

Синоптик отметил, что с 1 по 4 февраля Черкасская область будет находиться под влиянием скандинавского антициклона Daniel, который принесет сухой и морозный воздух северными ветрами.

/ Фото: Виталий Постригань / Facebook

При условии ясного неба ультраполярный холод усилит ночное охлаждение, из-за чего температура ночью опускаться до 22-27 градусов мороза, а днем колебаться в пределах 15-22 градусов мороза. На неочищенных участках дорог и в дальнейшем будет сохраняться гололедица.

"По предварительным прогностическим расчетам, термометры на "режиме" сильных морозов продержатся недолго. В середине следующей недели Атлантика попытается ослабить ультраполярное давление. Утепляемся, держимся", - резюмирует он.

Когда стоит ожидать ослабления морозов - мнение эксперта

Как писал Главред, после короткого потепления в Украину снова надвигается резкое похолодание, и в отдельных регионах температура может опускаться до –28 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, волна холода будет постепенно усиливаться и распространится на всю территорию страны.

Самые низкие температуры ожидаются в период с 1 по 4 февраля, когда ночью столбики термометров могут показывать –20…–28 градусов и даже ниже. Самые сильные морозы прогнозируют в северных областях, в частности в Киеве.

"В Киеве пик морозов ожидается 1-2 февраля. Ослабление морозов - с 5 февраля", - написала она.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий. Как предупреждает ГСЧС, в большинстве областей прогнозируют сильные морозы, которые могут стать опасными. В связи с этим спасатели объявили красный уровень угрозы.

В целом погодные условия в феврале 2026 года будут соответствовать климатической норме , а в большинстве регионов температура даже превысит средние многолетние показатели примерно на 1,5 градуса. Такой прогноз на завершающий месяц зимы обнародовали синоптики Укргидрометцентра.

В то же время в течение 29 января на территории Киева и Киевской области будет сохраняться сложная погодная ситуация. Метеорологи предупреждают об опасных атмосферных явлениях и призывают быть особенно осторожными.

Об источнике: Черкасский областной центр по гидрометеорологии Черкасский областной центр по гидрометеорологии — это государственная организация в Украине, которая осуществляет гидрометеорологические наблюдения, анализ и прогноз погоды для Черкасской области. Его деятельность включает составление гидрометеорологических бюллетеней, прогнозов погоды и предупреждений об опасных метеорологических явлениях (например, туманы, грозы, жара или метели) по всей Черкасской области, которые регулярно публикуются в региональных информационных источниках и используются органами местного управления и населением для безопасности и планирования.

