Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Когда Черкасскую область накроет мороз -27 градусов - на улицах будет каток и выпадет снег

Юрий Берендий
29 января 2026, 17:01
141
Черкасскую область в ближайшие дни накроет резкое похолодание с ультраполярными морозами, которые в начале февраля могут достичь 27 градусов ниже нуля.
Когда Черкасскую область накроет мороз -27 градусов - на улицах будет каток и выпадет снег
Прогноз погоды Черкасская область - когда накроет мороз -27 градусов / Фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Каким будет прогноз погоды в Черкасской области на неделю
  • Когда будет новая волна морозов
  • Когда ждать потепления

Погода в Черкасской области на следующей неделе будет морозной. Температура воздуха будет подниматься до 27 градусов мороза. Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в посте в Facebook.

Синоптик предупреждает, что в период с 1 по 4 февраля ожидается поступление ультраполярного воздуха из района Карского моря.

видео дня

"В Черкасской области ожидается резкое похолодание с сильными ночными морозами 20-27º. Есть вероятность, что именно в этот период холод достигнет максимума нынешней зимы", - сообщил он.

Когда Черкасскую область накроет мороз -27 градусов - на улицах будет каток и выпадет снег
/ Фото: Виталий Постригань / Facebook

Прогноз погоды для Черкасс 29 января - прогноз погоды для Черкасской области 29 января

По словам Виталия Постриганя, 29 января станет самым теплым днем недели.

"Приход теплой и влажной воздушной массы с Балкан способствует сохранению туманов, при температуре воздуха 1-2° тепла осадки выпадают в виде дождя и мокрого снега", - указал он

Прогноз погоды для Черкасс 30 января - прогноз погоды для Черкасской области 30 января

Он сообщил, что уже в пятницу, 30 января, начнется перестройка атмосферных процессов — прекратится поступление тепла, а южный циклон, двигаясь через Черное море на юго-восток, затянет за собой холодный воздух. Дожди постепенно сменятся мокрым снегом и снегом, наиболее интенсивным в южных районах области, с возможным приростом снежного покрова до 3-6 см.

"Температура ночью 3° мороза - 2° тепла, днем понижение температуры до 4-9° мороза. А значит, вся вода, накопившаяся на дорогах и тротуарах, замерзнет и превратится в каток", - предупредил он.

Прогноз погоды для Черкасс 31 января - прогноз погоды для Черкасской области 31 января

В субботу, 31 января, осадки постепенно прекратятся, температура воздуха ночью снизится до 10–15 градусов мороза, днем составит 8–13 градусов мороза, на дорогах сохранится гололедица.

Прогноз погоды для Черкасс 1-4 февраля - прогноз погоды для Черкасской области 1-4 февраля

Синоптик отметил, что с 1 по 4 февраля Черкасская область будет находиться под влиянием скандинавского антициклона Daniel, который принесет сухой и морозный воздух северными ветрами.

Когда Черкасскую область накроет мороз -27 градусов - на улицах будет каток и выпадет снег
/ Фото: Виталий Постригань / Facebook

При условии ясного неба ультраполярный холод усилит ночное охлаждение, из-за чего температура ночью опускаться до 22-27 градусов мороза, а днем колебаться в пределах 15-22 градусов мороза. На неочищенных участках дорог и в дальнейшем будет сохраняться гололедица.

"По предварительным прогностическим расчетам, термометры на "режиме" сильных морозов продержатся недолго. В середине следующей недели Атлантика попытается ослабить ультраполярное давление. Утепляемся, держимся", - резюмирует он.

Когда стоит ожидать ослабления морозов - мнение эксперта

Как писал Главред, после короткого потепления в Украину снова надвигается резкое похолодание, и в отдельных регионах температура может опускаться до –28 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, волна холода будет постепенно усиливаться и распространится на всю территорию страны.

Самые низкие температуры ожидаются в период с 1 по 4 февраля, когда ночью столбики термометров могут показывать –20…–28 градусов и даже ниже. Самые сильные морозы прогнозируют в северных областях, в частности в Киеве.

"В Киеве пик морозов ожидается 1-2 февраля. Ослабление морозов - с 5 февраля", - написала она.

Наталия Диденко инфографика
Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий. Как предупреждает ГСЧС, в большинстве областей прогнозируют сильные морозы, которые могут стать опасными. В связи с этим спасатели объявили красный уровень угрозы.

В целом погодные условия в феврале 2026 года будут соответствовать климатической норме , а в большинстве регионов температура даже превысит средние многолетние показатели примерно на 1,5 градуса. Такой прогноз на завершающий месяц зимы обнародовали синоптики Укргидрометцентра.

В то же время в течение 29 января на территории Киева и Киевской области будет сохраняться сложная погодная ситуация. Метеорологи предупреждают об опасных атмосферных явлениях и призывают быть особенно осторожными.

Другие новости:

Об источнике: Черкасский областной центр по гидрометеорологии

Черкасский областной центр по гидрометеорологии — это государственная организация в Украине, которая осуществляет гидрометеорологические наблюдения, анализ и прогноз погоды для Черкасской области.

Его деятельность включает составление гидрометеорологических бюллетеней, прогнозов погоды и предупреждений об опасных метеорологических явлениях (например, туманы, грозы, жара или метели) по всей Черкасской области, которые регулярно публикуются в региональных информационных источниках и используются органами местного управления и населением для безопасности и планирования.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Черкассы погода прогноз погоды Черкасская область Новости Черкассы Погода в Украине Погода на завтра Погода на неделю погода завтра погода на выходные Погода Черкасская область
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинцев предупредили о новом массированном ударе России - к чему готовятся

Украинцев предупредили о новом массированном ударе России - к чему готовятся

17:33Война
Встреча Зеленского с Путиным: в МИД заявили о готовности и чувствительных вопросах

Встреча Зеленского с Путиным: в МИД заявили о готовности и чувствительных вопросах

17:09Политика
Доллар внезапно взлетел: новый курс валют на 30 января

Доллар внезапно взлетел: новый курс валют на 30 января

16:42Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Концерт памяти Степана Гиги: украинская певица отказалась от участия в мероприятии

Концерт памяти Степана Гиги: украинская певица отказалась от участия в мероприятии

В Украине усилятся графики отключений света для населения - в чем причина

В Украине усилятся графики отключений света для населения - в чем причина

Отключение света в Украине — графики на 29 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 29 января (обновляется)

МВД советует сделать запасы еды и воды - есть ли основания для паники

МВД советует сделать запасы еды и воды - есть ли основания для паники

Последние новости

18:04

Без дефицита, но дороже: незаменимый продукт скоро вырастет в цене

17:47

Куда исчезли останки Ярослава Мудрого, Мазепы и Сагайдачного - раскрыта тайнаВидео

17:44

Звезды "Бриджертонов" обратились к украинцам: состоялась премьера 4 сезонаВидео

17:33

Украинцев предупредили о новом массированном ударе России - к чему готовятсяВидео

17:13

Новый удар по кошельку: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26
17:09

Встреча Зеленского с Путиным: в МИД заявили о готовности и чувствительных вопросах

17:01

Когда Черкасскую область накроет мороз -27 градусов - на улицах будет каток и выпадет снег

16:42

Доллар внезапно взлетел: новый курс валют на 30 января

16:39

"Бой с кровью": Тина Кароль сделала жесткое предсказание о НацотбореВидео

Реклама
16:27

Красный уровень опасности: в Украине будет -30, спасатели назвали датуВидео

16:18

Россияне пытаются прорвать границу: в ГПСУ назвали самые горячие направления

16:14

Сколько часов в день должен работать котел, чтобы платить меньше - точная цифра

16:00

Евро по 50 останется в памяти: эксперт раскрыл, что будет с курсом валют в феврале

15:51

Свет больше не будут отключать: для какой категории граждан отменят ограничения

15:43

Три знака зодиака вскоре обретут долгожданное счастье - кто они

15:39

Настя Каменских намекнула на конец истории любви: "Не всегда счастливый"Видео

15:16

Арктический удар по Украине: Диденко назвала самые морозные дни

15:14

Кадыров впервые после слухов о болезни вышел к камерам и заговорил о переговорахВидео

15:13

Как за 15 минут приготовить свеклу: повар поделился секретным трюком

14:45

Много военных - на щите: Украина вернула тела погибших воиновФото

Реклама
14:25

Драматическое падение: кто выбил Украину из тройки лидеров Евровидения-2026

14:15

Как правильно обращаться "тьотя" или "тітка": филолог удивила ответом

14:15

"Бог велик": 57-летний Марк Энтони станет отцом в восьмой раз

14:12

В Украине могут приостановить обучение: в МОН дали новые рекомендации

14:01

Почему "руханка" — не то же самое, что "зарядка": неожиданная правда

13:47

"Я виню себя": муж известной ведущей рассказал о потере сына на фронте

13:17

Евровидение-2026: объявлены ведущие конкурса

12:27

Не просто совпадение: что характер вашей собаки говорит о вас

12:25

Почему женщинам 30 января нельзя заниматься рукоделием: какой церковный праздник

12:23

"Будет приказ": Тополя сделал заявление о возвращении на фронт

12:23

Свитолина проиграла в полуфинале Australian Open, но установила личный рекорд

12:00

Дождь, туман, гололед: какая сегодня погода будет в Харькове и области

11:58

У попугаев нет голосовых связок — но они говорят: как это возможно

11:47

Следующие три недели будут самыми тяжелыми для Украины - Reuters

11:43

Что нельзя стирать вместе: фатальные ошибки, которые портят одежду

11:32

Музыкант любимой группы Путина отправился на войну с Украиной — детали

11:03

"Необыкновенно талантливый": на фронте погиб солист известной украинской группы

10:45

Китайский гороскоп на завтра 30 января: Драконам - перемены, Петухам - проблемы

10:22

"Первая пластическая": звезда "Дизель Шоу" показала лицо после операции

10:07

Когда закончится война в Украине: WSJ назвало три реальных сценария

Реклама
10:05

Лунный календарь стрижек на февраль 2026

10:03

Гороскоп на завтра 30 января: Козерогам - большой успех, Тельцам - награда

09:36

Будет ли ранняя весна: какой погоды ждать украинцам в феврале 2026

09:24

Китайский гороскоп на февраль 2026: Свиньям - удача, Обезьянам - доход

09:00

Изменения с 1 февраля в Украине: отпуска военным, доплаты и новые правила бронирования

08:55

Переговоры Украины и РФ уперлись в три основные проблемы - Politico

08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 января (обновляется)

08:48

На столе Путина сейчас есть несколько вариантов развития конфликтамнение

08:34

Синоптики бьют тревогу: где сегодня резко ухудшится погода

08:25

Отключение света в Украине — графики на 29 января (обновляется)

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять