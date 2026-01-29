Красный уровень опасности: в Украине будет -30, спасатели назвали дату

Что узнаете:
- Где температура воздуха упадет до -30
- Когда в Украину придет резкое похолодание
- Когда в Украину придет потепление
Погода в Украине резко изменится. В большинстве регионов будут невыносимые морозы. Спасатели уже объявили красный уровень опасности.
Когда будет похолодание
Резкое понижение температуры воздуха ожидается уже с 1-3 февраля. Ночью температура воздуха упадет до 20...-27 градусов в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Днем температура воздуха будет держаться на уровне 15-22 градусов мороза.
В Киеве в эти дни будет -20...-25 градусов. Отмечается, что местами в Украине температура воздуха достигнет -30 градусов.
В Укргидрометцентре добавили, что такое похолодание принесет арктический воздух с севера Европы.
"Погодные условия приведут к осложнению работы энергетических, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения автомобильного, железнодорожного и электротранспорта", - говорится в сообщении.
Смотрите видео о резком похолодании в Украине:
Когда будет потепление
Ослабление морозов ожидается с 4-5 февраля. Потепление будет приходить с запада и юго-запада страны, предупреждают спасатели.
Опасная погода 29 января
Сегодня, 29 января, в Киеве и Киевской области ожидаются опасные погодные условия. До конца суток будет сильный туман с видимостью 200-500 м.
"Объявлен I уровень опасности (желтый)! Водители и пешеходы – будьте внимательны и осторожны", – говорится в сообщении.
Погода в Украине - последние новости
Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 30-31 января в Украину начнет заходить новая воздушная масса арктического происхождения с очередным похолоданием.
Начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью Главреду также пообещала похолодание. По ее словам, с 31 января уже в Украине будет более ощутимое снижение температуры. Ночью будет 12-17 мороза, именно в ночь на 31 число. На севере страны местами до -20 градусов опустятся столбики термометров. Днем 8-13 мороза. 1-2 февраля будут самыми морозными.
Между тем 29 января на территории Киевской области и Киева сохранится сложная погодная ситуация. Синоптики Укргидрометцентра предупредили об опасных метеорологических явлениях.
Другие новости:
- Синоптики бьют тревогу: где сегодня резко ухудшится погода
- Будет ли ранняя весна: какой погоды ждать украинцам в феврале 2026 года
- Дождь, туман, гололед: какая сегодня погода будет в Харькове и области
Об источнике: ГСЧС
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, деятельности аварийно-спасательных служб, профилактики травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред