Красный уровень опасности: в Украине будет -30, спасатели назвали дату

В большинстве регионов скоро будет очень резкое падение температуры воздуха.

https://glavred.info/synoptic/krasnyy-uroven-opasnosti-v-ukraine-budet-30-spasateli-nazvali-datu-10736363.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине / фото: depositphotos.com/ua

Что узнаете:

Где температура воздуха упадет до -30

Когда в Украину придет резкое похолодание

Когда в Украину придет потепление

Погода в Украине резко изменится. В большинстве регионов будут невыносимые морозы. Спасатели уже объявили красный уровень опасности.

Когда будет похолодание

Резкое понижение температуры воздуха ожидается уже с 1-3 февраля. Ночью температура воздуха упадет до 20...-27 градусов в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Днем температура воздуха будет держаться на уровне 15-22 градусов мороза.

видео дня

В Киеве в эти дни будет -20...-25 градусов. Отмечается, что местами в Украине температура воздуха достигнет -30 градусов.

В Укргидрометцентре добавили, что такое похолодание принесет арктический воздух с севера Европы.

"Погодные условия приведут к осложнению работы энергетических, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения автомобильного, железнодорожного и электротранспорта", - говорится в сообщении.

Смотрите видео о резком похолодании в Украине:

Когда будет потепление

Ослабление морозов ожидается с 4-5 февраля. Потепление будет приходить с запада и юго-запада страны, предупреждают спасатели.

Опасная погода 29 января

Сегодня, 29 января, в Киеве и Киевской области ожидаются опасные погодные условия. До конца суток будет сильный туман с видимостью 200-500 м.

"Объявлен I уровень опасности (желтый)! Водители и пешеходы – будьте внимательны и осторожны", – говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 29 января / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 30-31 января в Украину начнет заходить новая воздушная масса арктического происхождения с очередным похолоданием.

Начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью Главреду также пообещала похолодание. По ее словам, с 31 января уже в Украине будет более ощутимое снижение температуры. Ночью будет 12-17 мороза, именно в ночь на 31 число. На севере страны местами до -20 градусов опустятся столбики термометров. Днем 8-13 мороза. 1-2 февраля будут самыми морозными.

Между тем 29 января на территории Киевской области и Киева сохранится сложная погодная ситуация. Синоптики Укргидрометцентра предупредили об опасных метеорологических явлениях.

Другие новости:

Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, деятельности аварийно-спасательных служб, профилактики травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред