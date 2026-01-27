Арктический холод вернется в Украину - названа дата нового похолодания

Вы узнаете:
- В каких регионах ожидать +14 градусов в ближайшие дни
- Когда в Украину вернутся морозы
В среду и четверг, 28-29 января, в Украине ожидается существенное повышение температуры воздуха. Возможны осадки - дождь, мокрый снег и ледяной дождь. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, 28-29 января в Украине практически везде столбики термометров будут показывать +0...+3 °C, на юге ожидается +3...+6 °C, в Крыму +6...+14 °C.
Мокрый снег и дождь возможны завтра на севере, западе, в центре и в Харьковской области. В южной части, в Донецкой и Луганской областях - без существенных осадков.
Диденко предупреждает, что местами ожидается гололед.
"Она очень опасна, потому что оседает не только на дорогах или тротуарах, но и на вертикальных поверхностях!", - говорится в сообщении.
Погода в Киеве 28 января
В среду в столице - мокрый снег или дождь, облачно и влажно. Ожидается туман, видимость снизится до 300-500 метров.
Столбики термометров будут показывать днем +1 °C.
Когда в Украину вернутся морозы
Диденко прогнозирует, что 30-31 января в Украину начнет заходить новая воздушная масса арктического происхождения с очередным похолоданием.
Погода в Украине - новости по теме
Как писал Главред, погода в Украине начинает меняться. В некоторые регионы уже начало заходить потепление, которое в ближайшие дни усилится.
Между тем Укргидрометцентр предупреждает, что 28 января почти по всей Украине объявлен желтый уровень опасности из-за ухудшения погодных условий, тумана и гололеда.
В течение недели, с 26 января по 1 февраля, по всей стране прогнозируют оттепель . Погоду будут сопровождать туманы и осадки, преимущественно в виде дождя, сообщает синоптик Игорь Кибальчич.
Читайте также:
- Тепло до +2°С надвигается на Полтаву: когда холод покинет область
- Пригреет до +4 градусов: на Тернопольскую область надвигается значительное потепление
- На Ровенскую область придет резкое потепление, но ненадолго: когда ожидать новых морозов
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред