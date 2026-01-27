Арктический холод вернется в Украину - названа дата нового похолодания

Диденко предупредила об опасности 28 января.

Прогноз погоды на 28-29 января / фото: pixabay

Вы узнаете:

В каких регионах ожидать +14 градусов в ближайшие дни

Когда в Украину вернутся морозы

В среду и четверг, 28-29 января, в Украине ожидается существенное повышение температуры воздуха. Возможны осадки - дождь, мокрый снег и ледяной дождь. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 28-29 января в Украине практически везде столбики термометров будут показывать +0...+3 °C, на юге ожидается +3...+6 °C, в Крыму +6...+14 °C.

Мокрый снег и дождь возможны завтра на севере, западе, в центре и в Харьковской области. В южной части, в Донецкой и Луганской областях - без существенных осадков.

Диденко предупреждает, что местами ожидается гололед.

"Она очень опасна, потому что оседает не только на дорогах или тротуарах, но и на вертикальных поверхностях!", - говорится в сообщении.

Погода в Украине 28 января / фото: meteoprog

Погода в Киеве 28 января

В среду в столице - мокрый снег или дождь, облачно и влажно. Ожидается туман, видимость снизится до 300-500 метров.

Столбики термометров будут показывать днем +1 °C.

Когда в Украину вернутся морозы

Диденко прогнозирует, что 30-31 января в Украину начнет заходить новая воздушная масса арктического происхождения с очередным похолоданием.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Как писал Главред, погода в Украине начинает меняться. В некоторые регионы уже начало заходить потепление, которое в ближайшие дни усилится.

Между тем Укргидрометцентр предупреждает, что 28 января почти по всей Украине объявлен желтый уровень опасности из-за ухудшения погодных условий, тумана и гололеда.

В течение недели, с 26 января по 1 февраля, по всей стране прогнозируют оттепель . Погоду будут сопровождать туманы и осадки, преимущественно в виде дождя, сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

