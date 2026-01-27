На Ровенщину придет резкое потепление, но ненадолго: когда ожидать новых морозов

В начале недели синоптики прогнозируют повышение температуры, а с пятницы морозы вернутся.

Прогноз погоды в Ровно и области на 27-20 января / Фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Вы узнаете:

Какая будет погода в Ровно 27-30 января

В какие дни ожидается потепление в Ровенской области

Когда в регион вернутся морозы

Погода в Ровенской области в течение 27-30 января будет облачной. В первые дни недели ожидается повышение температуры, а с пятницы синоптики прогнозируют возвращение морозов. Об этом сообщили в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

Погода 27 января

Во вторник, 27 января, ожидается облачная погода. Время от времени будет идти дождь и мокрый снег. Ночью и утром синоптики прогнозируют возможный слабый туман, местами гололед и налипание мокрого снега. На дорогах - гололедица. Ветер будет юго-восточный - 7-12 метров в секунду. Температура будет колебаться от -2° до +3°. Атмосферное давление будет постепенно снижаться.

Погода 28 января

В среду, 28 января, синоптики прогнозируют переменную облачность с прояснениями. Временами будет выпадать небольшой мокрый снег и дождь, местами будет образовываться слабая гололедица. На дорогах сохранится гололедица, что затруднит движение транспорта. Ветер южный, скоростью 7-12 метров в секунду. Температура ночью и днем будет держаться в пределах от -3° до +2°. Атмосферное давление будет оставаться нестабильным и немного падать.

Погода 29 января

В четверг, 29 января, ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. Осадки будут в виде небольшого мокрого снега и дождя. Дорожное покрытие покроет гололед, что может привести к затруднениям в работе транспорта. Ветер южный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью и днем будет колебаться от -3° до +2°. Атмосферное давление будет падать более ощутимо.

Погода 30 января

Завершение недели будет зимним. Облачность с прояснениями, временами снег. Дороги покроет гололед, водителям стоит быть особенно внимательными. Ветер изменит направление на северо-восточное, скоростью 7-12 метров в секунду. Температура ночью и днем будет держаться от -1° до -6°. Атмосферное давление постепенно будет снижаться.

Когда в Украине потеплеет - прогноз синоптика

Главред писал, что по словам синоптика Натальи Диденко, погода в Украине начинает меняться. В некоторые регионы уже начало приходить потепление, которое в ближайшие дни усилится.

В западных областях сегодня, 27 января, будет теплее всего. Там температура воздуха повысится до 1-6 градусов тепла. На востоке температура воздуха опустится до -9 градусов, на севере - 3-6 градусов мороза. В центральных областях температура воздуха будет колебаться от 0 до -5 градусов.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по прогнозам синоптиков, погода в Тернопольской области 27 января будет облачной. Также ожидаются небольшие осадки и слабый гололед.

Ранее сообщалось, что погода в Украине до 1 февраля будет сопровождаться туманом и осадками преимущественно в виде дождя. По всей территории ожидается оттепель.

Накануне стало известно, что 27 января в Днепре морозы несколько ослабнут, однако город по-прежнему будет оставаться в холодной зоне. Днем прогнозируют до -4°C, ночью - до -7°C.

