Гололед и осадки накроют Тернопольщину: о чем предупреждают синоптики

В Тернопольской области все еще объявлен желтый уровень опасности.

https://glavred.info/synoptic/gololed-i-osadki-nakroyut-ternopolshchinu-o-chem-preduprezhdayut-sinoptiki-10735553.html Ссылка скопирована

Погода в Тернополе на 27 января / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какая будет погода в Тернополе во вторник

Сохранится ли в области туман

Погода в Тернопольской области во вторник, 27 января, будет облачной. Также ожидаются небольшие осадки и слабый гололед. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Синоптики рассказали, что во всей области прогнозируется ветер юго-восточного направления, 5 – 10 м/с.

видео дня

Температура воздуха по области в течение суток будет составлять от -2 градусов до +3 градусов. В то же время в городе Тернополь прогнозируется -1...+1 градус.

В центре по гидрометеорологии также предупредили о метеорологических явлениях в Тернопольской области.

Так, 27 – 30 января на дорогах будет гололедица. До конца суток 26 января и на сутки 27 января сохранится туман с видимостью 200-500 м. Уровень опасности – желтый.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Погода в Украине 27 января

Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что во вторник на востоке страны сохранится сухая и морозная погода, а в остальных областях пройдут осадки преимущественно в виде дождя.

По его прогнозу, местами возможны: гололед, туман, на дорогах – гололедица. Температура составит -4…+3 градуса.

Чем гололед отличается от гололедицы / Инфографика: Главред

Погода - последние новости

Как сообщал Главред, в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики объявили первый уровень опасности (желтый) из-за сильного ветра, осадков и тумана.

Днепр в начале новой недели окажется под влиянием резких погодных контрастов. Горожан ждут настоящие "температурные качели": от сильных морозов — до февральской оттепели с дождями и плюсовыми показателями.

В то же время, антициклон, принесший в Житомирскую область продолжительные морозы, постепенно ослабевает. Несмотря на это, область еще будет оставаться под его влиянием.

Читайте также:

О личности: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред