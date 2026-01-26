Гололед и осадки накроют Тернопольщину: о чем предупреждают синоптики

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Тернополе во вторник
- Сохранится ли в области туман
Погода в Тернопольской области во вторник, 27 января, будет облачной. Также ожидаются небольшие осадки и слабый гололед. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Синоптики рассказали, что во всей области прогнозируется ветер юго-восточного направления, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха по области в течение суток будет составлять от -2 градусов до +3 градусов. В то же время в городе Тернополь прогнозируется -1...+1 градус.
В центре по гидрометеорологии также предупредили о метеорологических явлениях в Тернопольской области.
Так, 27 – 30 января на дорогах будет гололедица. До конца суток 26 января и на сутки 27 января сохранится туман с видимостью 200-500 м. Уровень опасности – желтый.
Погода в Украине 27 января
Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что во вторник на востоке страны сохранится сухая и морозная погода, а в остальных областях пройдут осадки преимущественно в виде дождя.
По его прогнозу, местами возможны: гололед, туман, на дорогах – гололедица. Температура составит -4…+3 градуса.
